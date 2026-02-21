ETV Bharat / bharat

'भारत के सामने परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों की चुनौती, इस युग में स्मार्ट युद्ध की रणनीति जरूरी', उत्तराखंड में बोले CDS चौहान

CDS अनिल चौहान ने श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से बातचीत करते हुए नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर चर्चा की.

CDS at Srinagar University
CDS अनिल चौहान ने श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से बातचीत करते हुए नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर चर्चा की (PHOTO-ETV Bharat)
Published : February 21, 2026 at 1:36 PM IST

श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखंड): पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल (केंद्रीय) विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) अनिल चौहान ने शिरकत की. उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर और समसामयिक विषय पर छात्र-छात्राओं से गंभीर चर्चा की. अपने संबोधन में उन्होंने प्राचीन भारतीय सामरिक परंपराओं से लेकर आधुनिक युद्ध रणनीतियों तक की व्यापक व्याख्या करते हुए युवाओं को रणनीतिक सोच के लिए प्रेरित किया.

सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि, राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य बल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सुदृढ़ बनाने में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है. उन्होंने भारत में सामरिक शोध की कमी की धारणा को खारिज करते हुए कहा कि,

पौराणिक काल से ही भारत में सामरिक चिंतन और शोध की समृद्ध परंपरा रही है. धनुर्वेद में व्यूह रचना, धनुर्विद्या (धनुष चलाने की विद्या) और सेना संचालन का विस्तृत वर्णन मिलता है. जबकि अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में राज्य संरक्षण, शक्ति संतुलन और कूटनीतिक रणनीति का स्पष्ट उल्लेख है. चाणक्य की रणनीतिक दृष्टि आज भी भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सोच में परिलक्षित होती है.
- अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत -

सीडीएस अनिल चौहान ने इतिहास के संदर्भ में कहा कि, मुगल काल के दौरान लगभग 800 सालों तक भारत की सामरिक सोच कमजोर पड़ी. साल 1947 में देश भौतिक रूप से स्वतंत्र हुआ, लेकिन मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में समय लगा. उन्होंने मौलिक और स्वदेशी सोच पर जोर देते हुए कहा कि, केवल पश्चिमी रणनीतियों पर आधारित योजनाओं से पूर्ण सफलता संभव नहीं है. यदि हथियार, युद्ध नीति और रणनीति मौलिक हों, तो ही स्थायी और निर्णायक सफलता सुनिश्चित की जा सकती है.

CDS at Srinagar University
मंच पर मौजूद सीडीएस अनिल चौहान, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रकाश सिंह, उत्तराखंड कैबिनेट धन सिंह रावत समेत अन्य गणमान्य (PHOTO-ETV Bharat)

राष्ट्रीय सुरक्षा की संरचना को स्पष्ट करते हुए उन्होंने इसके तीन प्रमुख घेरों की चर्चा की-

  • पहला- बाहरी घेरा दीर्घकालीन रणनीतिक आकलन से जुड़ा है, जिसमें कूटनीति, अर्थव्यवस्था और तकनीक शामिल हैं.
  • दूसरा- मध्य घेरा राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था से संबंधित है.
  • तीसरा- आंतरिक घेरा आत्मनिर्भरता, सेनाओं की संरचना और युद्ध योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्रित है.
CDS at Srinagar University
सीडीएस अनिल चौहान ने छात्रों के साथ राष्ट्र सुरक्षा पर बातचीत की. (PHOTO-ETV Bharat)

उन्होंने बदलते वैश्विक परिदृश्य में युद्ध के स्वरूप में आ रहे बदलावों पर भी प्रकाश डाला. सीडीएस ने कहा कि,

पारंपरिक युद्धों के साथ-साथ अब इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस और सूचना आधारित युद्ध अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं. भारत के सामने दो परमाणु संपन्न पड़ोसी देशों की चुनौती है. जिन्होंने भारतीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है. परमाणु संतुलन के कारण लंबे युद्ध की संभावना कम होती है. लेकिन आतंकवाद, आंतरिक अस्थिरता और सीमा विवाद जैसी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं. देश को दीर्घकालीन युद्ध की तैयारी के साथ-साथ छोटे, सटीक और स्मार्ट युद्ध की रणनीति पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा.
- अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत -

CDS at Srinagar University
सीडीएस ने छात्रों को बताया कि अब युद्ध में स्मार्ट युद्ध की रणनीति जरूरी है. (PHOTO-ETV Bharat)

कार्यक्रम के अंत में सीडीएस ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों से सीधे संवाद कर उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए. इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर, बौद्धिक और सार्थक चर्चा देखने को मिली, जिसने छात्रों में सामरिक सोच और राष्ट्रहित के प्रति नई समझ विकसित की.

