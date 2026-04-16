ETV Bharat / bharat

चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बदरीनाथ पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान, जानिये वजह

सीडीएस अनिल चौहान सबसे पहले बदरीनाथ हेलीपैड पहुंचे. जहां पुलिस उपाधीक्षक चमोली मदन सिंह बिष्ट एवं थाना अध्यक्ष नवनीत भंडारी ने उनका भव्य स्वागत किया. इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें चारधाम यात्रा को लेकर किए जा रहे व्यापक इंतजामों की जानकारी दी. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, तीर्थयात्रियों की सुविधा और आपदा प्रबंधन को लेकर विशेष चर्चा की गई.

चमोली: उत्तराखंड में 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है. चारधाम यात्रा के शुभारंभ से पहले सीडीएस अनिल चौहान आज बदरीनाथ धाम पहुंचे हैं. बदरीनाथ धाम पहुंचकर सीडीएस अनिल चौहान ने यात्रा तैयारियों का जायजा लिया. साथ ही उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश दिये.

इस दौरान सीडीएस अनिल चौहान ने निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू रूप से संचालित हों. उन्होंने कहा चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा ही सर्वोपरी है. उन्होंने कहा चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु उत्तराखंड से अध्यात्म से जुड़ी यादें लेकर जाये. उन्होंने कहा चारधाम यात्रा उत्तराखंड के पर्यटन का आधार है. इसलिए इस पर विशेष जोर देने की जरूरत है.

अधिकारियों के साथ चर्चा (ETV Bharat)

चारधाम यात्रा का काउंटडाउन: 19 अप्रैल को उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री और गंगोत्री धामों के कपाट खुलेंगे तो 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे. इसे देखते हुए चारधाम यात्रा से जुड़े संबंधित विभागों की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें.

सीडीएस अनिल चौहान को जानिये: बता दें सीडीएस अनिल चौहान पौड़ी जिले की गवांणा गांव के रहने वाले हैं. सीडीएस अनिल चौहान 11 गोरखा राइफल से ही हैं. अनिल चौहान ने 30 सितंबर 2022 को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार संभाला.

पढ़ें- 3 दिन बाद शुरू होगी चारधाम यात्रा, पहली बार गौचर से बदरीनाथ के लिए हेली सेवा, जानें सब कुछ