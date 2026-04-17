ETV Bharat / bharat

अपने पैतृक गांव पहुंचे CDS अनिल चौहान, ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत

CDS बनने के बाद पहली बार अपने पैतृव गांव पहुंचे जनरल चौहान का ग्रामीणों ने फूल-मालाओं और पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया.

ETV Bharat
अपने पैतृक गांव पहुंचे CDS अनिल चौहान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 17, 2026 at 1:33 PM IST

|

Updated : April 17, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर गढ़वाल: देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का शुक्रवार को श्रीनगर गढ़वाल दौरा भावनाओं, गौरव और उत्साह से भरपूर रहा. चौरास स्थित हेलीपैड पर पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन और सेना के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

पैतृक गांव में हुआ भव्य स्वागत: इसके बाद वे अपने पैतृक गांव गवाणा के लिए रवाना हुए. गांव पहुंचते ही जनरल चौहान का ग्रामीणों ने फूल-मालाओं और पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया. पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और लोग अपने गौरवशाली बेटे की एक झलक पाने को उत्साहित नजर आए.

सीडीएस ने भी जाना ग्रामीणों का हाल: इस दौरान जनरल चौहान ने ग्रामीणों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना. ग्रामीणों ने देश की सेवा में उनके योगदान पर गर्व जताया. वहीं उन्होंने भी सभी का आभार व्यक्त करते हुए गांव और क्षेत्र के प्रति अपने गहरे जुड़ाव को साझा किया. उन्होंने क्षेत्र के विकास और बेहतरी के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई.

ETV Bharat
सीडीएस ने प्रसिद्ध सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में की पूजा-अर्चना (ETV Bharat)

प्रसिद्ध सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में की पूजा-अर्चना: गवाणा पहुंचने से पहले सीडीएस अनिल चौहान ने देवलगढ़ स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और क्षेत्र की सुख-समृद्धि व देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की. मंदिर परिसर में उनके आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा.

भतीजी की शादी में शामिल होने गांव पहुंचे सीडीएस: अपने दौरे के दौरान जनरल चौहान ने परिवारजनों से मुलाकात कर पारिवारिक माहौल में समय बिताया. बताया जा रहा है कि तीन दिन बाद उनके परिवार में भतीजी का विवाह समारोह आयोजित होना है, जिसमें शामिल होने के लिए वे गांव पहुंचे हैं. इस अवसर पर उन्होंने भतीजी को आशीर्वाद देते हुए उपहार भी भेंट किया.

सीडीएस बनने के बाद यह उनका अपने पैतृक गांव का पहला दौरा है, जिसे लेकर गांववासियों में लंबे समय से उत्सुकता थी. उनके आगमन को ग्रामीणों ने ऐतिहासिक और गर्व का क्षण बताया. जनरल अनिल चौहान का यह दौरा न केवल पारिवारिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा, जिसने पूरे क्षेत्र में उत्साह, अपनत्व और गर्व की भावना को और मजबूत कर दिया.

बता दें कि सितंबर 2022 में अनिल चौहान देश की दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे. अनिल चौहान मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले है. उनका मूल गांव पौड़ी गढ़वाल में रामपुर ग्राम पंचायत के गवांणा है.

पढ़ें---

Last Updated : April 17, 2026 at 2:00 PM IST

TAGGED:

CDS ANCESTRAL VILLAGE
PAURI GARHWAL NEWS
पैतृक गांव पहुंचे CDS
CDS अनिल चौहान
CDS ANIL CHAUHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.