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दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे पर हादसे का CCTV आया सामने; बैक हो रही कार को स्कॉर्पियो ने मारी थी टक्कर

सहारनपुर : दो दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे पर चार लोगों की जान लेने वाले भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. वीडियो में हादसे की भयावह तस्वीर साफ दिखाई दे रही है. कट के पास पीछे की ओर बैक हो रही कार को पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि कार न सिर्फ करीब 300 मीटर तक सड़क पर घिसटती रही बल्कि दो बार डिवाइडर से टकराई. इसके बाद कार पलट गई. इस हादसे में कार सवार प्रवीण, उनकी पत्नी प्रीति, सुदेश और मासूम शिवांश की मौत हो गई. दूसरी तरफ स्कॉर्पियो चालक समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है.

हादसे का सीसीटीवी फुटेज (Photo Credit; NHAI)

यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार को रामपुर मनिहारान इलाके के गांव हलगोया के पास हुआ. हरियाणा के सोनीपत के मंढोरा गांव के दो परिवार अलग-अलग वाहनों से हरिद्वार के लिए निकले थे. इसी दौरान चालक जयदेव कट लेने के लिए कार पीछे कर रहा था. तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कार को जोरदार टक्कर मार दी.

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई साफ दिखाई दे रहा है कि टक्कर के बाद कार बेकाबू होकर करीब 300 मीटर तक घिसटती चली गई. इस दौरान वह दो बार डिवाइडर से टकराई और आखिर में पलट गई. स्कॉर्पियो भी हादसे के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई. दोनों वाहनों की हालत देखकर टक्कर की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है.