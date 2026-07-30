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प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक, वैश्विक सुरक्षा हालात और आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक ( file photo-ANI )

By PTI 4 Min Read

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वरिष्ठ मंत्रियों के एक समूह के साथ वैश्विक स्तर के सुरक्षा हालात तथा होर्मुज जलडमरूमध्य, काला सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी सहित विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष की स्थिति के बावजूद आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) की बैठक में समिति के स्थायी सदस्य रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए. सूत्रों के अनुसार, बैठक में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों, उनके सुरक्षा संबंधी प्रभावों तथा भारत के आयात और आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहे असर की व्यापक समीक्षा की गई. भारत का अधिकांश आयात इन संघर्ष प्रभावित समुद्री मार्गों से होकर आता है. सूत्रों ने बताया कि संसद भवन परिसर में करीब दो घंटे तक चली बैठक में संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तथा समुद्री मार्गों पर कार्यरत नाविकों (सीफेयरर्स) की सुरक्षा की भी विस्तार से समीक्षा की गई. उन्होंने बताया कि विभिन्न मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालयों की ओर से प्रस्तुतीकरण दिया और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उर्वरक सहित आवश्यक वस्तुओं के निर्बाध आयात को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक, अल्प सूचना पर बुलाई गई इस बैठक में वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, देश के आर्थिक हितों की रक्षा तथा आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न बाधाओं से निपटने के लिए मंत्रियों को आवश्यक निर्देश भी दिए.