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OLA पर 10 लाख का जुर्माना, जल्दी कैब दिलाने के नाम पर 'एडवांस टिप' मांगना पड़ा भारी

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कैब सेवा प्लेटफॉर्म 'ओला' (Ola) का संचालन करने वाली कंपनी 'एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर आरोप है कि वह राइड बुक होने से पहले ही ग्राहकों को ड्राइवर को "टिप" देने के लिए प्रेरित करने वाले भ्रामक संदेश दिखाती थी, जिससे यह संकेत मिलता था कि ऐसा करने से बुकिंग की प्रक्रिया तेज हो जाएगी.

उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने अपने आदेश में कहा कि प्लेटफॉर्म द्वारा राइड से पहले अतिरिक्त भुगतान के लिए दिखाए जाने वाले संदेश भ्रामक थे. यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तथा 'डार्क पैटर्न' की श्रेणी में आते हैं. प्राधिकरण ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह ऐसे सभी संदेशों, प्रॉम्प्ट्स, पहले से तय भुगतान विकल्पों और इंटरफेस डिजाइन को तुरंत बंद करे, जो ग्राहकों को यात्रा पूरी होने से पहले तय किराये से अधिक भुगतान करने के लिए उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं.

यह मामला 16 मई, 2025 को सीसीपीए को मिली एक शिकायत से शुरू हुआ था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने एक ऐसा फीचर शुरू किया है, जिसमें यात्रियों से राइड कन्फर्म होने से पहले ही ड्राइवर को टिप देने के लिए कहा जाता है. इससे ऐसा आभास होता है कि अतिरिक्त पैसे देने से कैब जल्दी मिल सकती है या बुकिंग की प्रक्रिया तेज हो सकती है. शिकायत में तर्क दिया गया कि पारंपरिक रूप से 'टिप' किसी सेवा के मिलने के बाद आभार व्यक्त करने का एक स्वैच्छिक तरीका है. राइड से पहले ही इसकी मांग करना और इसे जल्दी बुकिंग होने की संभावना से जोड़ना यात्रियों पर दबाव डाल सकता है, जिससे वे कैब न मिलने या देरी होने के डर से अतिरिक्त पैसे देने को मजबूर हो जाते हैं. इसमें यह चिंता भी जताई गई कि यह फीचर ड्राइवरों को अधिक टिप देने वाले यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए बढ़ावा दे सकता है. अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने पाया कि ओला पहले से ही यात्रियों से एक अग्रिम किराया वसूलता है. इस किराये में बेस फेयर, दूरी और समय का शुल्क, पीक प्राइसिंग, लागू होने वाली फीस, टोल और टैक्स जैसे सभी घटक शामिल होते हैं. प्लेटफॉर्म के हेल्प पेज पर यह भी कहा गया था कि बुकिंग कन्फर्म करने से पहले यात्रियों को किराये में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी की जानकारी दे दी जाएगी. हालांकि, यात्रियों द्वारा 'बुक' बटन दबाने के बाद, ऐप की 'बुकिंग ए ड्राइवर सून' (जल्द ही ड्राइवर बुक हो रहा है) स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता था. इसमें लिखा होता था, "टिप जोड़ने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है". इसके साथ 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये के पहले से तय विकल्प दिए जाते थे. प्राधिकरण ने पाया कि इस तरह के संदेश से यह धारणा बन सकती है कि राइड पाने या जल्दी कैब मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पैसे देना जरूरी है. इसके बाद प्राधिकरण ने 28 मई, 2025 को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण और सहायक दस्तावेज मांगे. सीसीपीए की जांच में बुकिंग प्रक्रिया के क्रम की भी पड़ताल की गई. आदेश के अनुसार, जैसे ही कोई यात्री 'बुक' पर टैप करता है, राइड का अनुरोध आस-पास के ड्राइवरों को भेज दिया जाता है और वाहन की तलाश शुरू हो जाती है. अतिरिक्त भुगतान का विकल्प यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही स्क्रीन पर दिखाई देता है. यात्री अतिरिक्त राशि देने का विकल्प चुने या न चुने, कैब की तलाश जारी रहती है और बिना अतिरिक्त पैसे दिए भी राइड कन्फर्म हो सकती है.