OLA पर 10 लाख का जुर्माना, जल्दी कैब दिलाने के नाम पर 'एडवांस टिप' मांगना पड़ा भारी
कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर ने माना कि प्लेटफॉर्म के प्री-राइड पेमेंट प्रॉम्प्ट गुमराह करने वाले थे और यह एक गलत ट्रेड था. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : November 12, 2026 at 8:46 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कैब सेवा प्लेटफॉर्म 'ओला' (Ola) का संचालन करने वाली कंपनी 'एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर आरोप है कि वह राइड बुक होने से पहले ही ग्राहकों को ड्राइवर को "टिप" देने के लिए प्रेरित करने वाले भ्रामक संदेश दिखाती थी, जिससे यह संकेत मिलता था कि ऐसा करने से बुकिंग की प्रक्रिया तेज हो जाएगी.
उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने अपने आदेश में कहा कि प्लेटफॉर्म द्वारा राइड से पहले अतिरिक्त भुगतान के लिए दिखाए जाने वाले संदेश भ्रामक थे. यह अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तथा 'डार्क पैटर्न' की श्रेणी में आते हैं. प्राधिकरण ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह ऐसे सभी संदेशों, प्रॉम्प्ट्स, पहले से तय भुगतान विकल्पों और इंटरफेस डिजाइन को तुरंत बंद करे, जो ग्राहकों को यात्रा पूरी होने से पहले तय किराये से अधिक भुगतान करने के लिए उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालते हैं.
यह मामला 16 मई, 2025 को सीसीपीए को मिली एक शिकायत से शुरू हुआ था. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने एक ऐसा फीचर शुरू किया है, जिसमें यात्रियों से राइड कन्फर्म होने से पहले ही ड्राइवर को टिप देने के लिए कहा जाता है. इससे ऐसा आभास होता है कि अतिरिक्त पैसे देने से कैब जल्दी मिल सकती है या बुकिंग की प्रक्रिया तेज हो सकती है.
शिकायत में तर्क दिया गया कि पारंपरिक रूप से 'टिप' किसी सेवा के मिलने के बाद आभार व्यक्त करने का एक स्वैच्छिक तरीका है. राइड से पहले ही इसकी मांग करना और इसे जल्दी बुकिंग होने की संभावना से जोड़ना यात्रियों पर दबाव डाल सकता है, जिससे वे कैब न मिलने या देरी होने के डर से अतिरिक्त पैसे देने को मजबूर हो जाते हैं. इसमें यह चिंता भी जताई गई कि यह फीचर ड्राइवरों को अधिक टिप देने वाले यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए बढ़ावा दे सकता है.
अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने पाया कि ओला पहले से ही यात्रियों से एक अग्रिम किराया वसूलता है. इस किराये में बेस फेयर, दूरी और समय का शुल्क, पीक प्राइसिंग, लागू होने वाली फीस, टोल और टैक्स जैसे सभी घटक शामिल होते हैं. प्लेटफॉर्म के हेल्प पेज पर यह भी कहा गया था कि बुकिंग कन्फर्म करने से पहले यात्रियों को किराये में होने वाली किसी भी बढ़ोतरी की जानकारी दे दी जाएगी.
हालांकि, यात्रियों द्वारा 'बुक' बटन दबाने के बाद, ऐप की 'बुकिंग ए ड्राइवर सून' (जल्द ही ड्राइवर बुक हो रहा है) स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता था. इसमें लिखा होता था, "टिप जोड़ने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है". इसके साथ 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये और 40 रुपये के पहले से तय विकल्प दिए जाते थे.
प्राधिकरण ने पाया कि इस तरह के संदेश से यह धारणा बन सकती है कि राइड पाने या जल्दी कैब मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पैसे देना जरूरी है. इसके बाद प्राधिकरण ने 28 मई, 2025 को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण और सहायक दस्तावेज मांगे.
सीसीपीए की जांच में बुकिंग प्रक्रिया के क्रम की भी पड़ताल की गई. आदेश के अनुसार, जैसे ही कोई यात्री 'बुक' पर टैप करता है, राइड का अनुरोध आस-पास के ड्राइवरों को भेज दिया जाता है और वाहन की तलाश शुरू हो जाती है. अतिरिक्त भुगतान का विकल्प यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही स्क्रीन पर दिखाई देता है. यात्री अतिरिक्त राशि देने का विकल्प चुने या न चुने, कैब की तलाश जारी रहती है और बिना अतिरिक्त पैसे दिए भी राइड कन्फर्म हो सकती है.
हालांकि, प्राधिकरण ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि भले ही ओला ने 22 मई, 2025 को 'टिप' शब्द हटा दिया था, लेकिन वह यात्रियों को यह बताना जारी रखे हुए था कि अतिरिक्त भुगतान करने से जल्दी राइड कन्फर्म होने की संभावना बढ़ सकती है. कारण बताओ नोटिस जारी होने के एक साल से भी अधिक समय बाद, 24 जून, 2026 को सीसीपीए द्वारा की गई जांच के दौरान भी यह संदेश स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था.
नियामक ने यह भी पाया कि अतिरिक्त भुगतान के लिए सुझाई जाने वाली राशि प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं तय की जाती थी और हर बुकिंग के हिसाब से बदलती रहती थी. एक लाइव डेमोंस्ट्रेशन के दौरान यह राशि 30 रुपये से लेकर 140 रुपये तक दिखाई दी. कंपनी ने इस बात का खुलासा नहीं किया था कि इन राशियों की गणना किस आधार पर की जाती है.
आदेश में यह भी दर्ज किया गया कि कार्यवाही चलने के दौरान इन सुझाई गई राशियों में बढ़ोतरी होती गई- जो मई 2025 में 10-40 रुपये थी, वह 2026 में बढ़कर 40-90 रुपये और 50-140 रुपये तक पहुंच गई.
सीसीपीए ने उन यात्रियों पर पड़ने वाले संभावित असर को भी रेखांकित किया, जिन्हें जल्दी वाहन मिलने की सख्त जरूरत होती है. बुकिंग डेटा की जांच से पता चला कि पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट्स में अस्पताल, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और हवाई अड्डे शामिल थे. प्राधिकरण ने कहा कि मरीज, बुजुर्ग, भारी सामान लेकर चलने वाले यात्री और रात में या अकेले सफर करने वाले लोग ऐसे संदेशों के दबाव में आसानी से आ सकते हैं.
प्राधिकरण ने कैब एग्रीगेटर की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि कंपनी इस अतिरिक्त राशि का कोई हिस्सा अपने पास नहीं रखती है. सीसीपीए ने कहा कि इस भुगतान की मांग कंपनी के अपने प्लेटफॉर्म के जरिए की जाती थी और डिजिटल लेनदेन के मामले में इसे कंपनी के ही प्लेटफॉर्म पर वसूला जाता था. प्राधिकरण ने यह भी कहा कि यह फीचर सीधे तौर पर कंपनी के व्यावसायिक हितों को पूरा करता था, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल इस बात पर निर्भर करता है कि ड्राइवर पार्टनर्स को प्लेटफॉर्म फायदेमंद लगता रहे और राइड्स पूरी होती रहें.
आदेश के अनुसार, 2024-25 में इस कैब एग्रीगेटर का संचालन से होने वाला एकल राजस्व लगभग 1,060 करोड़ रुपये था. सीसीपीए ने कहा कि 10 लाख रुपये का यह जुर्माना कंपनी के वार्षिक राजस्व के 0.01 प्रतिशत से भी कम है. साथ ही, यह उस राशि के पांचवें हिस्से से भी कम है, जो उपभोक्ताओं ने कम समय में केवल तीन शहरों में अतिरिक्त भुगतान के रूप में चुकाई थी. प्राधिकरण ने माना कि इससे कम जुर्माना उल्लंघन की गंभीरता के अनुरूप नहीं होता और न ही भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए एक प्रभावी सबक का काम करता.
अपने अंतिम निर्देशों में, सीसीपीए ने कैब एग्रीगेटर को आदेश दिया कि वह ऐसे सभी संदेशों और इंटरफेस तत्वों को तुरंत हटा दे- चाहे अतिरिक्त भुगतान को 'टिप', 'ऐड-ऑन', 'अतिरिक्त किराया' या किसी भी अन्य नाम से क्यों न दिखाया जा रहा हो. यह रोक यात्रा पूरी होने से पहले तय किए गए शुरुआती किराये के ऊपर मांगी जाने वाली किसी भी राशि पर लागू होती है, और यह कंपनी के सभी ऐप्स, वेबसाइटों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी होगी.
कंपनी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) तथा भ्रामक विज्ञापनों और डार्क पैटर्न से जुड़े लागू दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है.