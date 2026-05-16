ETV Bharat / bharat

JEE-NEET टॉपर्स की फोटो दिखाकर गुमराह किया, मोशन एजुकेशन पर 10 लाख और CLC पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानि की सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आखिरी आदेश जारी करते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही करियर लाइन कोचिंग (CLC), सीकर के खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना गुमराह करने वाले विज्ञापन, गलत व्यापार अभ्यास (ट्रेड प्रैक्टिस) और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI) यह फैसला कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए लिया गया था, और यह पक्का करने के लिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी भी सामान या सेवा के बारे में कोई गलत या गुमराह करने वाला विज्ञापन न किया जाए. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA), जिसके हेड चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा हैं, ने मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और करियर लाइन कोचिंग (CLC), सीकर के खिलाफ आदेश पास किए. यह देखने के बाद कि कोचिंग संस्थान बड़े-बड़े दावे करते हैं और IIT-JEE और NEET एग्जाम में सफल उम्मीदवारों के नाम, फोटो और उपलब्धि का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसे उम्मीदवारों के चुने हुए खास कोर्स के बारे में जरूरी जानकारी छिपाते हैं. मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपने परीक्षा परिणाम के बारे में कई दावे किए. उनके मुताबिक, जेईई एडवांस्ड 2025 में, 6332 छात्रों में से 3231 पास हुए, जिसका सक्सेस रेट 51.02 फीसदी रहा, जबकि JEE (मेन्स) में, 10,532 छात्रों में से 6930 उत्तीर्ण हुए, जो 65.8 प्रतिशत रहा. संस्थान ने अपने पदोन्नति में 'मोशन है तो सिलेक्शंस है' टैगलाइन का भी इस्तेमाल किया. NEET रिजल्ट 2025 में, उसने दावा किया कि 7645 छात्रों में से 6972 उतीर्ण हुए, जो 91.2 प्रतिशत सक्सेस रेट दिखाता है. इसके अलावा, उसने कहा कि 19 छात्रों ने टॉप 500 ऑल इंडिया रैंक (जनरल और OBC) में जगह बनाई, और 7 छात्रों ने 100 से कम ऑल इंडिया रैंक हासिल की. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट, यूट्यूब (YouTube) चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अखबारों में छपे गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर खुद से संज्ञान लिया. CCPA ने देखा कि इंस्टीट्यूट ने सफल उम्मीदवारों के नाम और फोटो को बड़े पैमाने पर दिखाया, जबकि साथ ही अपने पेड प्रोग्राम जैसे 'फुल टाइम क्लासरूम प्रोग्राम', 'रेजिडेंशियल प्रोग्राम', 'नर्चर बैच', 'एंथ्यूज बैच', और 'ड्रॉपर, लीडर बैच' का विज्ञापन भी किया, लेकिन सफल कैंडिडेट्स द्वारा किए गए असल कोर्स के बारे में नहीं बताया. डायरेक्टर जनरल (इन्वेस्टिगेशन) की जांच से पता चला कि ऐड में दिखाए गए ज्यादातर छात्र 'आई-एकलव्य (ऑनलाइन)' कोर्स में एनरोल थे. अथॉरिटी ने देखा कि 'आई-एकलव्य' कोर्स JEE और NEET एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रीमियर रैंकर्स बैच है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में ऑफर किया जाता है, और चुने हुए छात्रों को टेस्ट और इंटरव्यू प्रक्रिया के जरिए फ्री में दिया जाता है. हालांकि, ऐड में यह जरूरी जानकारी, यानी सफल उम्मीदवारों द्वारा चुना गया कोर्स, नहीं बताया गया. यह भी पाया गया कि इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसे छात्रों के नाम और फोटो का भी इस्तेमाल किया था, जिन्होंने परीक्षा होने के बाद इंस्टीट्यूट में नामांकन (एनरोल) किया था, जिससे प्रमोशनल मकसद से उनकी सफलता का गलत क्रेडिट इंस्टीट्यूट को दिया गया. जांच में आगे पाया गया कि छात्रों या उनके माता-पिता या गार्जियन से सही सहमति लिए बिना छात्रों के नाम और फोटो का इस्तेमाल किया गया था. प्राधिकरण ने पाया कि संस्थान दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बार-बार अवसर और निर्देश देने के बावजूद विज्ञापनों में किए गए कई दावों को प्रमाणित करने में विफल रहा. प्राधिकरण ने माना कि सफल उम्मीदवारों द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना धारा 2(28) के तहत भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है.