JEE-NEET टॉपर्स की फोटो दिखाकर गुमराह किया, मोशन एजुकेशन पर 10 लाख और CLC पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
CCPA ने भ्रामक विज्ञापन करने वाले 31 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई करते हुए 1.39 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया.
Published : May 16, 2026 at 1:58 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानि की सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आखिरी आदेश जारी करते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही करियर लाइन कोचिंग (CLC), सीकर के खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
यह जुर्माना गुमराह करने वाले विज्ञापन, गलत व्यापार अभ्यास (ट्रेड प्रैक्टिस) और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.
यह फैसला कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए लिया गया था, और यह पक्का करने के लिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के नियमों का उल्लंघन करते हुए किसी भी सामान या सेवा के बारे में कोई गलत या गुमराह करने वाला विज्ञापन न किया जाए.
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA), जिसके हेड चीफ कमिश्नर निधि खरे और कमिश्नर अनुपम मिश्रा हैं, ने मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और करियर लाइन कोचिंग (CLC), सीकर के खिलाफ आदेश पास किए. यह देखने के बाद कि कोचिंग संस्थान बड़े-बड़े दावे करते हैं और IIT-JEE और NEET एग्जाम में सफल उम्मीदवारों के नाम, फोटो और उपलब्धि का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसे उम्मीदवारों के चुने हुए खास कोर्स के बारे में जरूरी जानकारी छिपाते हैं.
मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपने परीक्षा परिणाम के बारे में कई दावे किए. उनके मुताबिक, जेईई एडवांस्ड 2025 में, 6332 छात्रों में से 3231 पास हुए, जिसका सक्सेस रेट 51.02 फीसदी रहा, जबकि JEE (मेन्स) में, 10,532 छात्रों में से 6930 उत्तीर्ण हुए, जो 65.8 प्रतिशत रहा.
संस्थान ने अपने पदोन्नति में 'मोशन है तो सिलेक्शंस है' टैगलाइन का भी इस्तेमाल किया. NEET रिजल्ट 2025 में, उसने दावा किया कि 7645 छात्रों में से 6972 उतीर्ण हुए, जो 91.2 प्रतिशत सक्सेस रेट दिखाता है. इसके अलावा, उसने कहा कि 19 छात्रों ने टॉप 500 ऑल इंडिया रैंक (जनरल और OBC) में जगह बनाई, और 7 छात्रों ने 100 से कम ऑल इंडिया रैंक हासिल की.
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट, यूट्यूब (YouTube) चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अखबारों में छपे गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर खुद से संज्ञान लिया. CCPA ने देखा कि इंस्टीट्यूट ने सफल उम्मीदवारों के नाम और फोटो को बड़े पैमाने पर दिखाया, जबकि साथ ही अपने पेड प्रोग्राम जैसे 'फुल टाइम क्लासरूम प्रोग्राम', 'रेजिडेंशियल प्रोग्राम', 'नर्चर बैच', 'एंथ्यूज बैच', और 'ड्रॉपर, लीडर बैच' का विज्ञापन भी किया, लेकिन सफल कैंडिडेट्स द्वारा किए गए असल कोर्स के बारे में नहीं बताया.
डायरेक्टर जनरल (इन्वेस्टिगेशन) की जांच से पता चला कि ऐड में दिखाए गए ज्यादातर छात्र 'आई-एकलव्य (ऑनलाइन)' कोर्स में एनरोल थे. अथॉरिटी ने देखा कि 'आई-एकलव्य' कोर्स JEE और NEET एस्पिरेंट्स के लिए एक प्रीमियर रैंकर्स बैच है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट में ऑफर किया जाता है, और चुने हुए छात्रों को टेस्ट और इंटरव्यू प्रक्रिया के जरिए फ्री में दिया जाता है.
हालांकि, ऐड में यह जरूरी जानकारी, यानी सफल उम्मीदवारों द्वारा चुना गया कोर्स, नहीं बताया गया. यह भी पाया गया कि इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसे छात्रों के नाम और फोटो का भी इस्तेमाल किया था, जिन्होंने परीक्षा होने के बाद इंस्टीट्यूट में नामांकन (एनरोल) किया था, जिससे प्रमोशनल मकसद से उनकी सफलता का गलत क्रेडिट इंस्टीट्यूट को दिया गया. जांच में आगे पाया गया कि छात्रों या उनके माता-पिता या गार्जियन से सही सहमति लिए बिना छात्रों के नाम और फोटो का इस्तेमाल किया गया था.
प्राधिकरण ने पाया कि संस्थान दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बार-बार अवसर और निर्देश देने के बावजूद विज्ञापनों में किए गए कई दावों को प्रमाणित करने में विफल रहा. प्राधिकरण ने माना कि सफल उम्मीदवारों द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना धारा 2(28) के तहत भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार है.
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक, करियर लाइन कोचिंग (सीएलसी), सीकर ने अपने परिणामों के संबंध में कई प्रचार संबंधी दावे किए. इसने कहा कि 1650 से अधिक सीएलसी छात्र एमबीबीएस, आईआईटी और अन्य पाठ्यक्रमों में चुने गए. इसने यह भी दावा किया कि 2 छात्रों ने नीट ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) 100 से कम में रैंक हासिल की, जबकि 3 छात्रों को एम्स दिल्ली में प्रवेश मिला.
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने करियर लाइन कोचिंग (CLC), सीकर की आधिकारिक वेबसाइट और अखबारों में छपे गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर खुद से संज्ञान लिया. CCPA ने देखा कि इंस्टीट्यूट ने सफल उम्मीदवारों को खास तौर पर दिखाया और साथ ही अलग-अलग क्लासरूम प्रोग्राम को प्रमोट किया, जबकि ऐसे उम्मीदवारों द्वारा चुने गए असली कोर्स के बारे में जरूरी जानकारी छिपाई.
डायरेक्टर जनरल (इन्वेस्टिगेशन) की जांच से पता चला कि बार-बार मौके देने के बावजूद इंस्टीट्यूट अपने दावों को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री सबूत देने में नाकाम रहा. जांच में यह भी पाया गया कि कई छात्रों जिनके नाम और फोटो ऐड में इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें सिर्फ टेस्ट सीरीज कोर्स के लिए एनरोल किया गया था, जिन्हें जानबूझकर ऐड में छिपाया गया था.
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने आगे देखा कि इंस्टीट्यूट ने "MBBS, आईआईटी और दूसरों में 1650 प्लस CLCians" के अपने दावे के बारे में उलटा रुख अपनाया. अपने लिखित प्रस्तुति में, इंस्टीट्यूट ने कहा कि यह आंकड़ा 1996 से कुल चयन को दिखाता है, जबकि सुनवाई के दौरान, उसने दावा किया कि यह आंकड़ा सिर्फ साल 2024 का है. अथॉरिटी ने माना कि इस तरह के उलटे प्रस्तुति ने दावे को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बना दिया.
अथॉरिटी ने यह भी पाया कि दोनों इंस्टिट्यूट यह दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्री सबूत देने में नाकाम रहे कि रिजल्ट घोषित होने के बाद सफल कैंडिडेट्स से लिखित सहमति ली गई थी, जैसा कि कोचिंग सेक्टर में गुमराह करने वाले विज्ञापन की रोकथाम के लिए गाइडलाइंस, 2024 के तहत जरूरी है.
CCPA ने दोनों कोचिंग इंस्टिट्यूट को गुमराह करने वाले विज्ञापन तुरंत बंद करने, भविष्य में गुमराह करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने और भविष्य के विज्ञापन में सच्ची और पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया था. हालांकि, दोनों संस्थानों ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन (NCDRC) के सामने अपील फाइल करके CCPA के पास किए गए आदेश को चुनौती दी है.
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019, उपभोक्ताओं को जानकारी पाने का अधिकार देता है, जिसमें सच्ची और सही जानकारी पाने का अधिकार शामिल है, जिससे वे सोच-समझकर चुनाव कर सकें. गुमराह करने वाले विज्ञापन इस अधिकार को कमजोर करते हैं और कंज्यूमर के हितों पर बुरा असर डालते हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, जहां उम्मीदवार काफी समय, मेहनत और पैसे लगाते हैं.
अथॉरिटी ने यह भी देखा कि सफल उम्मीदवार के चुने हुए खास कोर्स के बारे में ज़रूरी जानकारी छिपाना, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या ऐसे उम्मीदवारों ने फुल-टाइम क्लासरूम प्रोग्राम, ऑनलाइन कोर्स, फाउंडेशन बैच, क्रैश कोर्स, या सिर्फ़ टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया था, एक्ट के तहत गुमराह करने वाला विज्ञापन माना जाएगा.
अब तक, CCPA ने छात्रों के हितों की रक्षा करने और कोचिंग सेक्टर में पारदर्शिता पक्का करने के लिए गुमराह करने वाले विज्ञापनों और गलत ट्रेड प्रैक्टिस के लिए कोचिंग इंस्टिट्यूट को 60 से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं. विस्तृत जांच पड़ताल के बाद, प्राधिकरण ने UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन (CSE), आईआईटी-जेईई, नीट, आरबीआई और दूसरे प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग देने वाले 31 कोचिंग इंस्टिट्यूट पर 1.39 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है.
(इनपुट-ANI)
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