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अब उन इलाकों में भी फैल रहा मलेरिया जहां पहले नहीं था, वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी

1950 से चल रहे सरकारी कार्यक्रमों के कारण मलेरिया के मामलों में काफी कमी आई है. लेकिन, लगातार सतर्क रहने की जरूरत है.

Malaria free India 2030
अगरतला में वर्ल्ड मलेरिया डे पर एक अवेयरनेस ड्राइव के तहत स्कूली छात्रों ने 25 अप्रैल, 2026 को दिखाया कि मच्छरदानी, मच्छरों को अंदर आने से कैसे रोकती है. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 26, 2026 at 7:40 PM IST

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हैदराबादः सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) ने भारत को 2030 तक मलेरिया मुक्त बनाने के लिए सरकार, उद्योग और वैज्ञानिक समुदाय से मिलकर प्रयास करने की अपील की है. यह आह्वान शनिवार को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर हैदराबाद के हब्सीगुडा स्थित अटल इंक्यूबेशन सेंटर-CCMB में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान किया गया.

इस अवसर पर बोलते हुए, CCMB के निदेशक डॉ. विनय कुमार नंदकुरी ने कहा कि संस्थान मलेरिया की वैज्ञानिक समझ बढ़ाने में सबसे आगे है. उन्होंने यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा घोषित 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट (HBHI)' सूची से भारत का बाहर होना एक बड़ी सफलता है.

एआईसी-सीसीएमबी (AIC-CCMB) के सीईओ एन. मधुसूदन राव ने कहा कि हालांकि 1950 के दशक से चल रहे सरकारी कार्यक्रमों के कारण मलेरिया के मामलों में काफी कमी आई है. लेकिन, इसे दोबारा फैलने से रोकने के लिए लगातार सतर्क रहने की जरूरत है.

Malaria free India 2030
अगरतला में वर्ल्ड मलेरिया डे पर एक अवेयरनेस ड्राइव के तहत स्कूली छात्रों ने 25 अप्रैल, 2026 को दिखाया कि मच्छरदानी, मच्छरों को अंदर आने से कैसे रोकती है. (IANS)

इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज के डीन आचार्य रघुपति अंचला ने बताया कि जलवायु परिवर्तन, मलेरिया फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है. तापमान बढ़ने के साथ ही मच्छरों के पनपने की रफ्तार तेज हो रही है. उन्होंने कहा कि यह बीमारी अब उन इलाकों में भी फैल रही है जहां पहले मलेरिया नहीं होता था.

सीसीएमबी के मुख्य वैज्ञानिक पूरन सिंह ने समझाया कि जब मच्छर काटता है, तो वह खून में 'स्पोरोज़ोइट्स' छोड़ता है. ये सीधे लिवर तक पहुंचते हैं और हजारों की संख्या में बढ़कर 'मेरोजोइट्स' बन जाते हैं. इस चरण में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते. सिंह ने आगे बताया, "मलेरिया के लक्षण तब दिखाई देते हैं जब लिवर से निकले ये परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके बढ़ने लगते हैं."

कॉन्सितेल लाइफ साइंसेज के संस्थापक एस.के. दश ने कहा कि वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास और गोवा के बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी के साथ मिलकर लिवर में मौजूद परजीवियों को खत्म करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं.

भारत बायोटेक के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. बद्री नारायण पटनायक ने कहा कि वायरस और बैक्टीरिया की तुलना में मलेरिया के परजीवी काफी जटिल होते हैं, इसलिए उन्हें रोकने वाली एंटीबॉडी बनाना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है. उन्होंने बताया कि फिलहाल दो मुख्य टीके (वैक्सीन) उपलब्ध हैं, जिनमें से एक का उत्पादन भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि mRNA वैक्सीन बनाना तो आसान है, लेकिन उन्हें सुरक्षित स्टोर करके रखना मुश्किल काम है.

डॉ. नंदकुरी ने इस बात पर जोर दिया कि मलेरिया के खात्मे के लिए सबकी सामूहिक भागीदारी और कमजोर आबादी तक चिकित्सा सहायता पहुंचाना जरूरी है. उन्होंने आगे कहा, "मलेरिया उन्मूलन में हर किसी को भागीदार बनने की जरूरत है. इस लड़ाई में आखिरी व्यक्ति और उन लोगों तक मेडिकल मदद पहुंचाना आवश्यक है, जिन्हें संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा है. यह संभव है कि मलेरिया का टीका (वैक्सीन) जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा."

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