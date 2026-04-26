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अब उन इलाकों में भी फैल रहा मलेरिया जहां पहले नहीं था, वैज्ञानिकों ने दी बड़ी चेतावनी

अगरतला में वर्ल्ड मलेरिया डे पर एक अवेयरनेस ड्राइव के तहत स्कूली छात्रों ने 25 अप्रैल, 2026 को दिखाया कि मच्छरदानी, मच्छरों को अंदर आने से कैसे रोकती है. ( IANS )