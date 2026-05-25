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CBSE की OSM प्रणाली पर फिर उठे सवाल, छात्र के मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद राहुल गांधी ने जताई चिंता

नई दिल्ली: सीबीएसई कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम आने के बाद ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर जारी विवाद अब और गहराता दिख रहा है. पोर्टल क्रैश, पेमेंट फेल और धुंधली स्कैन कॉपियों की शिकायतों के बीच अब एक छात्र ने बड़ा आरोप लगाया है. छात्र का कहना है कि फोटोकॉपी एक्सेस प्रक्रिया के दौरान उसके रोल नंबर पर जो फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका अपलोड की गई, वह उसकी है ही नहीं. इस मामले के सामने आने के बाद सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर फिर सवाल उठने लगे हैं.

सोशल मीडिया पर छात्र का दावा:

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @VEDANTSHRIV17 नाम के अकाउंट से कई पोस्ट साझा किए गए हैं. वेदांत ने दावा किया कि बोर्ड द्वारा भेजी गई फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका किसी दूसरे छात्र की लगती है. वेदांत के मुताबिक, कॉपी में लिखावट, जवाब लिखने का तरीका, शब्दों की दूरी और प्रस्तुति पूरी तरह अलग है. छात्र का कहना है कि इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की उत्तर पुस्तिकाएं उसकी लिखावट से मेल खाती हैं, लेकिन फिजिक्स की कॉपी बिल्कुल अलग दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत करने के बाद सीबीएसई की ओर से फोन आया है और आश्वासन मिला है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा.

सीबीएसई कक्षा 12 के रिजल्ट जारी होने के बाद से कई छात्र पोस्ट-रिजल्ट प्रक्रिया को लेकर परेशानियां बता चुके हैं. छात्रों की ओर से पोर्टल बार-बार क्रैश होने, आवेदन के दौरान पेमेंट कटने के बावजूद प्रक्रिया पूरी न होने, स्कैन कॉपी धुंधली मिलने और मूल्यांकन में गड़बड़ी जैसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं. अब इस नए मामले ने OSM प्रणाली की विश्वसनीयता को लेकर बहस और तेज कर दी है. सोशल मीडिया पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि उत्तर पुस्तिकाओं के मिलान में गड़बड़ी हुई है तो इससे छात्रों के परिणामों पर गंभीर असर पड़ सकता है.

इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा कि दशकों में पहली बार CBSE बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों की शिकायतों के बावजूद OSM, गलत मार्किंग और जांच प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हो रही है. उन्होंने यह भी कहा कि एक छात्र द्वारा न्याय की मांग उठाने पर उसे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया.

लगातार सामने आ रही शिकायतों के कारण छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही है. कई छात्र अब उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं.