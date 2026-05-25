CBSE की OSM प्रणाली पर फिर उठे सवाल, छात्र के मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायत के बाद राहुल गांधी ने जताई चिंता
सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर छात्र ने लगाया बड़ा आरोप,शिकायत के बाद भाी कार्रवाई ना होने पर राहुल गांधी ने जताई चिंता.
Published : May 25, 2026 at 8:42 PM IST
नई दिल्ली: सीबीएसई कक्षा 12 के परीक्षा परिणाम आने के बाद ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर जारी विवाद अब और गहराता दिख रहा है. पोर्टल क्रैश, पेमेंट फेल और धुंधली स्कैन कॉपियों की शिकायतों के बीच अब एक छात्र ने बड़ा आरोप लगाया है. छात्र का कहना है कि फोटोकॉपी एक्सेस प्रक्रिया के दौरान उसके रोल नंबर पर जो फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका अपलोड की गई, वह उसकी है ही नहीं. इस मामले के सामने आने के बाद सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर फिर सवाल उठने लगे हैं.
सोशल मीडिया पर छात्र का दावा:
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @VEDANTSHRIV17 नाम के अकाउंट से कई पोस्ट साझा किए गए हैं. वेदांत ने दावा किया कि बोर्ड द्वारा भेजी गई फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका किसी दूसरे छात्र की लगती है. वेदांत के मुताबिक, कॉपी में लिखावट, जवाब लिखने का तरीका, शब्दों की दूरी और प्रस्तुति पूरी तरह अलग है. छात्र का कहना है कि इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस की उत्तर पुस्तिकाएं उसकी लिखावट से मेल खाती हैं, लेकिन फिजिक्स की कॉपी बिल्कुल अलग दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत करने के बाद सीबीएसई की ओर से फोन आया है और आश्वासन मिला है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा.
I am a CBSE Class 12 student.— VEDANT (@VEDANTSHRIV17) May 23, 2026
After receiving unexpectedly low marks in Physics, we applied for photocopies of my answer sheets through the CBSE reevaluation process.
Today we received the copies.
And I am shattered because the Physics answer sheet uploaded by CBSE is not mine
मोदी-प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 25, 2026
दशकों में पहली बार CBSE बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी - और एक हफ़्ते से OSM, ग़लत मार्किंग और जाँच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से…