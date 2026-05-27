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सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पर उठे सवाल, अब क्या करेंगे छात्र

सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को लेकर छात्रों और एक्सपर्ट्स ने उठाए सवाल. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

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कॉन्सेप्ट फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 27, 2026 at 6:41 PM IST

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नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली का पहली बार बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन करने से छात्रों और अभिभावकों में व्यापक आक्रोश फैल गया है.

शिकायतों के अंकन में कथित विसंगतियों, अनुत्तरित पूरक उत्तर पुस्तिकाओं से लेकर पेमेंट फेल्योर और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों तक शामिल हैं.तकनीकी सुधार के रूप में शुरू की गई यह प्रणाली, जिसका उद्देश्य मूल्यांकन को तेज और अधिक पारदर्शी बनाना था, एक राष्ट्रीय विवाद में तब्दील हो गई है. इसकी शिक्षाविदों, विपक्षी नेताओं और संसदीय समितियों ने आलोचना की है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर, छात्रों ने स्क्रीनशॉट, भावुक अपील और गलत मूल्यांकन के आरोप पोस्ट किए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद से बहुत कम अंक मिले हैं. कई छात्रों का कहना है कि यह मुद्दा केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि यह उनके शैक्षणिक भविष्य, कॉलेज प्रवेश और मानसिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है.

इस वर्ष, CBSE ने OSM प्रणाली के तहत लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया, जिसमें लगभग 16.21 लाख, कक्षा 12 के छात्र परीक्षा में शामिल हुए. बोर्ड के अनुसार, इस प्रक्रिया में लगभग 70,000 मूल्यांकनकर्ताओं ने भाग लिया.

छात्रों का दावा है कि सही उत्तरों पर भी शून्य अंक दिए गएमूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले छात्रों में नोएडा निवासी कार्तिक गुप्ता भी शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि रसायन विज्ञान में 85 से अधिक अंक मिलने की उम्मीद के बावजूद उन्हें केवल 69 अंक मिले.शुरुआत में कार्तिक और उनके परिवार को लगा कि उनके उत्तरों में कुछ गलतियां हो सकती हैं. हालांकि, अपनी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए आवेदन करने और उसकी तुलना सीबीएसई की आधिकारिक उत्तर कुंजी और शिक्षकों से मिली प्रतिक्रिया से करने के बाद, उन्होंने दावा किया कि कई सही उत्तरों पर शून्य अंक दिए गए हैं.

कार्तिक के अनुसार, लगभग 8 से 10 प्रश्नों को गलत तरीके से चिह्नित किया गया, जबकि उनके उत्तर उत्तर कुंजी से मेल खाते थे. उन्होंने कहा, "जब छात्रों को महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी सही उत्तरों के लिए अंक नहीं मिलते हैं, तो इससे चिंता पैदा होती है और परीक्षा प्रणाली पर विश्वास कमजोर होता है."भौतिकी में केवल 36 अंक प्राप्त करने वाली एक अन्य छात्रा चांदनी ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया. उनके चाचा विवेक गुप्ता ने बताया कि परिवार ने सीबीएसई पोर्टल पर सत्यापन के लिए आवेदन करने का प्रयास किया, लेकिन भुगतान विफलताओं सहित बार-बार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा.

कक्षा 12 के एक अन्य छात्र हर्ष ने आरोप लगाया कि उसकी उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न पूरक उत्तरपत्रों का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं किया गया. उसने कहा, “मेरे पूरक उत्तरपत्रों की जांच तक नहीं हुई. मैंने 10 अंकों के प्रश्नों के उत्तर लिखे थे, लेकिन पुनर्जाँच के दौरान उन उत्तरों पर ‘लागू नहीं’ अंकित कर दिया गया. मैं घबरा गया.”

पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों ने भी कठिनाइयों पर निराशा व्यक्त की. कक्षा 12 के एक छात्र की माता हरलीन संधू ने कहा कि छात्र पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए पूरी रात जागते रहे. उन्होंने कहा, “मेरे बेटे ने भुगतान किया और फिर वेबसाइट क्रैश हो गई. अभी तक कोई रसीद नहीं मिली है. यह सब सुबह 4 बजे हुआ.”

उन्होंने एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक वर्ष के दौरान अप्रमाणित प्रणालियों के साथ प्रयोग करने के लिए सीबीएसई की आलोचना की. उन्होंने कहा, “सीबीएसई के लिए यह एक या दो साल का प्रयोग हो सकता है, लेकिन छात्रों के लिए यह उनका पूरा साल है. बोर्ड को बोर्ड परीक्षाओं को पैसा कमाने की मशीन की तरह इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए.”

ऑटोमैटिक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली (ओएसएम) के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई हैशिक्षा विशेषज्ञ डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को लेकर अभी भी बंटे हुए हैं. कुरियाकोस वीके ने सीबीएसई के इरादे का बचाव किया, लेकिन कार्यान्वयन में आने वाली गंभीर चुनौतियों को स्वीकार किया.उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अपने आप में अभूतपूर्व थी, जिसमें कम समय में लगभग एक करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को डिजिटल रूप से स्कैन किया गया.

उन्होंने कहा, "जब भी कोई नई चीज पर्याप्त तैयारी और प्रशिक्षण के बिना शुरू की जाती है, तो ऐसी गलतियाँ होना तय है."उनके अनुसार, मूल्यांकनकर्ताओं को जांच चक्र पूरा करने के लिए पहले के 12 दिनों के बजाय लगभग नौ दिन दिए गए. डिजिटल सिस्टम से अपरिचित कई शिक्षकों को सहायता या प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी, जबकि धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी और धुंधले स्कैन किए गए पृष्ठों ने मूल्यांकन को और जटिल बना दिया.

उन्होंने कहा, "सीबीएसई का इरादा अच्छा था - त्रुटि रहित मूल्यांकन और शीघ्र परिणाम. लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुईं." उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से बोर्ड द्वारा शिकायतों के समाधान तक धैर्य रखने का आग्रह किया.भावना कुलश्रेष्ठ ने कहा कि इस प्रणाली को राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के बजाय पायलट परियोजनाओं के माध्यम से धीरे-धीरे शुरू किया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा, "हर नई तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले पर्याप्त परीक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है." कुछ स्कूल प्रधानाचार्यों ने इस प्रणाली का बचाव किया.

अवधेश कुमार झा ने ओएसएम प्रक्रिया को “सकारात्मक और सराहनीय” बताते हुए कहा कि उनके विद्यालय के शिक्षक मूल्यांकन कार्य पूरा करने के बाद संतुष्ट होकर लौटे. उन्होंने कहा, “उन्होंने प्रणाली को सटीक और कुशल पाया. परिणाम शीघ्र घोषित किए गए और मैन्युअल गणना की त्रुटियों की संभावना काफी कम हो गई.”

मशीनें शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकतीं - अनुभवी शिक्षाविद पी बी प्रिंस गजेंद्र बाबू ने डिजिटल मूल्यांकन मॉडल का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन केवल शिक्षकों द्वारा ही किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, “वर्तमान मूल्यांकन प्रक्रिया एक शैक्षणिक अभ्यास के बजाय बाजार-प्रेरित व्यावसायिक गतिविधि बन गई है.”उनके अनुसार, लिखावट, स्याही की दृश्यता और प्रस्तुति शैली जैसे कारकों के लिए मानवीय निर्णय की आवश्यकता होती है, जिसे मशीनें प्रभावी ढंग से दोहरा नहीं सकतीं.

उन्होंने चेतावनी दी, “बच्चे के महत्वपूर्ण शैक्षणिक चरण के दौरान ऐसे जोखिमों के दूरगामी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं.”

ओएसएम प्रणाली पर राजनीतिक तूफान - यह विवाद अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसमें विपक्षी नेता केंद्र पर मूल्यांकन प्रक्रिया के कुप्रबंधन का आरोप लगा रहे हैं.लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ओएसएम विवाद को "घोटाला" करार दिया और न्यायिक जांच के साथ-साथ विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच की मांग की.एक तीखे बयान में गांधी ने आरोप लगाया कि परिणामों में विसंगतियों के कारण लाखों छात्र और अभिभावक परेशान हैं.उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि डिजिटल अवसंरचना का ठेका कथित तौर पर COEMPT को क्यों दिया गया, जो उनके अनुसार पहले अपने पूर्व नाम ग्लोबरेना के तहत विवादों में घिरी हुई थी.

गांधी ने आरोप लगाया, "यह कोई गलती नहीं है, यह एक सोची-समझी साजिश है."वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शिक्षा मंत्रालय पर राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन से पहले क्षेत्रीय स्तर पर ओएसएम प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट चलाने के सुझावों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया.इस बीच, कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने छात्रों की तकनीकी खराबी से जूझने के बावजूद सीबीएसई द्वारा "अत्यधिक" पुनर्मूल्यांकन शुल्क वसूलने की आलोचना की.

संसदीय समिति ने सीबीएसई अधिकारियों को तलब किया - बढ़ते विवादों के बीच, शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ओएसएम प्रणाली की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और सीबीएसई प्रतिनिधियों को तलब किया है. दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति से मूल्यांकन में विसंगतियों, तकनीकी खामियों और डिजिटल बनाम पेन-एंड-पेपर मूल्यांकन विधियों पर व्यापक बहस से संबंधित शिकायतों पर चर्चा करने की उम्मीद है.

एनईटी-यूजी 2026 से जुड़े हालिया विवादों के बाद राष्ट्रीय परीक्षा प्रणालियों की गहन जांच के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है. सीबीएसई ने सुरक्षा उल्लंघन से इनकार किया, हालांकि, सीबीएसई ने अपने मूल्यांकन प्रणाली में सेंध लगने के दावों को खारिज कर दिया है.

बोर्ड ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्रसारित हो रहा यूआरएल केवल नमूना डेटा वाले एक परीक्षण पोर्टल को संदर्भित करता है, न कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले वास्तविक मूल्यांकन प्लेटफॉर्म को.

सीबीएसई के अनुसार, किसी भी छात्र का वास्तविक डेटा, अंक या गोपनीय रिकॉर्ड लीक नहीं हुए हैं.बोर्ड ने यह भी बताया कि चार लाख से अधिक छात्रों से 11.31 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिका अनुरोध प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 8.98 लाख स्कैन की गई प्रतियां 26 मई तक डिजिटल रूप से साझा की जा चुकी थीं.

सीबीएसई ने आगे कहा कि लंबित स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं 27 मई तक उपलब्ध करा दी जाएंगी और सत्यापन एवं पुनर्मूल्यांकन पोर्टल 29 मई तक चालू हो जाएगा.बढ़ते दबाव के बीच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीबीएसई के भुगतान गेटवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और असफल लेनदेन के लिए स्वचालित धनवापसी सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की.

इसी समय, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामाकोटी से ओएसएम प्रणाली से संबंधित चिंताओं की जांच में मदद करने की उम्मीद है. हालांकि, फिलहाल हजारों छात्र और अभिभावक तकनीकी सुधार और शैक्षणिक अनिश्चितता के बीच फंसे हुए हैं, इस बात की स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं कि क्या डिजिटल मूल्यांकन प्रयोग ने निष्पक्षता में सुधार किया है, या भारत की परीक्षा प्रणाली में विश्वास का गहरा संकट पैदा किया है.

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