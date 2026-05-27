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सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पर उठे सवाल, अब क्या करेंगे छात्र

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली का पहली बार बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन करने से छात्रों और अभिभावकों में व्यापक आक्रोश फैल गया है.

शिकायतों के अंकन में कथित विसंगतियों, अनुत्तरित पूरक उत्तर पुस्तिकाओं से लेकर पेमेंट फेल्योर और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों तक शामिल हैं.तकनीकी सुधार के रूप में शुरू की गई यह प्रणाली, जिसका उद्देश्य मूल्यांकन को तेज और अधिक पारदर्शी बनाना था, एक राष्ट्रीय विवाद में तब्दील हो गई है. इसकी शिक्षाविदों, विपक्षी नेताओं और संसदीय समितियों ने आलोचना की है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर, छात्रों ने स्क्रीनशॉट, भावुक अपील और गलत मूल्यांकन के आरोप पोस्ट किए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद से बहुत कम अंक मिले हैं. कई छात्रों का कहना है कि यह मुद्दा केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि यह उनके शैक्षणिक भविष्य, कॉलेज प्रवेश और मानसिक स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है.

इस वर्ष, CBSE ने OSM प्रणाली के तहत लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया, जिसमें लगभग 16.21 लाख, कक्षा 12 के छात्र परीक्षा में शामिल हुए. बोर्ड के अनुसार, इस प्रक्रिया में लगभग 70,000 मूल्यांकनकर्ताओं ने भाग लिया.

छात्रों का दावा है कि सही उत्तरों पर भी शून्य अंक दिए गएमूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले छात्रों में नोएडा निवासी कार्तिक गुप्ता भी शामिल हैं, जिन्होंने बताया कि रसायन विज्ञान में 85 से अधिक अंक मिलने की उम्मीद के बावजूद उन्हें केवल 69 अंक मिले.शुरुआत में कार्तिक और उनके परिवार को लगा कि उनके उत्तरों में कुछ गलतियां हो सकती हैं. हालांकि, अपनी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के लिए आवेदन करने और उसकी तुलना सीबीएसई की आधिकारिक उत्तर कुंजी और शिक्षकों से मिली प्रतिक्रिया से करने के बाद, उन्होंने दावा किया कि कई सही उत्तरों पर शून्य अंक दिए गए हैं.

कार्तिक के अनुसार, लगभग 8 से 10 प्रश्नों को गलत तरीके से चिह्नित किया गया, जबकि उनके उत्तर उत्तर कुंजी से मेल खाते थे. उन्होंने कहा, "जब छात्रों को महीनों की कड़ी मेहनत के बाद भी सही उत्तरों के लिए अंक नहीं मिलते हैं, तो इससे चिंता पैदा होती है और परीक्षा प्रणाली पर विश्वास कमजोर होता है."भौतिकी में केवल 36 अंक प्राप्त करने वाली एक अन्य छात्रा चांदनी ने भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाया. उनके चाचा विवेक गुप्ता ने बताया कि परिवार ने सीबीएसई पोर्टल पर सत्यापन के लिए आवेदन करने का प्रयास किया, लेकिन भुगतान विफलताओं सहित बार-बार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा.

कक्षा 12 के एक अन्य छात्र हर्ष ने आरोप लगाया कि उसकी उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न पूरक उत्तरपत्रों का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं किया गया. उसने कहा, “मेरे पूरक उत्तरपत्रों की जांच तक नहीं हुई. मैंने 10 अंकों के प्रश्नों के उत्तर लिखे थे, लेकिन पुनर्जाँच के दौरान उन उत्तरों पर ‘लागू नहीं’ अंकित कर दिया गया. मैं घबरा गया.”

पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों ने भी कठिनाइयों पर निराशा व्यक्त की. कक्षा 12 के एक छात्र की माता हरलीन संधू ने कहा कि छात्र पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए पूरी रात जागते रहे. उन्होंने कहा, “मेरे बेटे ने भुगतान किया और फिर वेबसाइट क्रैश हो गई. अभी तक कोई रसीद नहीं मिली है. यह सब सुबह 4 बजे हुआ.”

उन्होंने एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक वर्ष के दौरान अप्रमाणित प्रणालियों के साथ प्रयोग करने के लिए सीबीएसई की आलोचना की. उन्होंने कहा, “सीबीएसई के लिए यह एक या दो साल का प्रयोग हो सकता है, लेकिन छात्रों के लिए यह उनका पूरा साल है. बोर्ड को बोर्ड परीक्षाओं को पैसा कमाने की मशीन की तरह इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए.”

ऑटोमैटिक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली (ओएसएम) के कार्यान्वयन पर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई हैशिक्षा विशेषज्ञ डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को लेकर अभी भी बंटे हुए हैं. कुरियाकोस वीके ने सीबीएसई के इरादे का बचाव किया, लेकिन कार्यान्वयन में आने वाली गंभीर चुनौतियों को स्वीकार किया.उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अपने आप में अभूतपूर्व थी, जिसमें कम समय में लगभग एक करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को डिजिटल रूप से स्कैन किया गया.

उन्होंने कहा, "जब भी कोई नई चीज पर्याप्त तैयारी और प्रशिक्षण के बिना शुरू की जाती है, तो ऐसी गलतियाँ होना तय है."उनके अनुसार, मूल्यांकनकर्ताओं को जांच चक्र पूरा करने के लिए पहले के 12 दिनों के बजाय लगभग नौ दिन दिए गए. डिजिटल सिस्टम से अपरिचित कई शिक्षकों को सहायता या प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ी, जबकि धीमी इंटरनेट कनेक्टिविटी और धुंधले स्कैन किए गए पृष्ठों ने मूल्यांकन को और जटिल बना दिया.

उन्होंने कहा, "सीबीएसई का इरादा अच्छा था - त्रुटि रहित मूल्यांकन और शीघ्र परिणाम. लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुईं." उन्होंने छात्रों और अभिभावकों से बोर्ड द्वारा शिकायतों के समाधान तक धैर्य रखने का आग्रह किया.भावना कुलश्रेष्ठ ने कहा कि इस प्रणाली को राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के बजाय पायलट परियोजनाओं के माध्यम से धीरे-धीरे शुरू किया जाना चाहिए था. उन्होंने कहा, "हर नई तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले पर्याप्त परीक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है." कुछ स्कूल प्रधानाचार्यों ने इस प्रणाली का बचाव किया.