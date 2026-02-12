ETV Bharat / bharat

Digital बेड़ियों से नौनिहाल को आजाद करने की अनूठी पहल, स्कूलों में अब मिलेगा 'दादी की कहानी और दादाजी का साथ'

सीबीएसई की इस पहल से 'दोहरी राहत' मिलने की बात कही जा रही है. क्या है पूरा माजरा और लोगों की राय, जाने..

सीबीएसई की पहल से दादा-दादी की होगी स्कूल में एंट्री

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 12, 2026 at 8:59 PM IST

संवाददाता- शशिकला की रिपोर्ट

नई दिल्ली: राजधानी के स्कूलों में बच्चों पर अब सिर्फ किताबों का बोझ नहीं होगा, बल्कि बुजुर्गों के अनुभव की महक भी बिखरेगी. दरअसल, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बच्चों में बढ़ती मोबाइल और स्क्रीन की लत को खत्म करने की दिशा में एक अनूठी पहल की है. बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर दिल्ली सहित देशभर के अपने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अब स्कूल की गतिविधियों में बच्चों के दादा-दादी और नाना-नानी को औपचारिक रूप से शामिल करें. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की सिफारिशों को जमीन पर उतारते हुए सीबीएसई का यह कदम बच्चों को डिजिटल दुनिया के मायाजाल से निकालकर फिर से पारिवारिक मूल्यों की ओर ले जाने का बड़ा प्रयास माना जा रहा है.

दिल्ली के स्कूलों में बदलेगी क्लासरूम संस्कृति: दिल्ली में सीबीएसई के सैकड़ों स्कूल हैं, जहां यह नई नीति क्लासरूम कल्चर को पूरी तरह से बदलने वाली है. दिल्ली जैसे महानगरीय शहर में, जहां माता-पिता अक्सर कामकाजी होते हैं और बच्चे अपना खाली समय स्मार्टफोन पर बिताते हैं, वहां दादा-दादी की स्कूलों में मौजूदगी एक 'इमोशनल एंकर' का काम करेगी. स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अब स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर दादा-दादी को मुख्य अतिथि या सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाएं. इसके अलावा, राजधानी में विशेष 'ग्रैंडपेरेंट्स वॉकथॉन' का आयोजन किया जाएगा, ताकि बुजुर्गों के स्वास्थ्य और बच्चों के उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिले.



सिर्फ पढ़ाई नहीं परंपरा भी: सीबीएसई की इस योजना के तहत स्कूलों में कई तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जो बच्चों को स्क्रीन से दूर रखेंगी. कहानी सत्र में दादा-दादी अपने जीवन के अनुभव और लोक कथाएं साझा करेंगे. साथ ही पारंपरिक खेल जैसे कंचे, गिट्टे, लट्टू और खो-खो जैसे खेल, जो आज की पीढ़ी भूल चुकी है, इसके बारे में भी बताएंगे. इसके अलावा आर्ट-क्राफ्ट वर्कशॉप मिट्टी के बर्तन बनाना, सिलाई-कढ़ाई और पारंपरिक हस्तशिल्प दादी के नुस्खे और पौष्टिक भोजन बनाने की कला आदि के बारे में भी बच्चों को बताएंगे. इसके अलावा अब स्कूलों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे राष्ट्रीय त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान दादा-दादी को आमंत्रित करें और यहां तक ​​कि "दादा-दादी वॉकथॉन" जैसे अनूठे कार्यक्रम भी आयोजित करें.

एक तीर से दो निशाने: इस पहल के दो उद्देश्य हैं. मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब बच्चा अपने दादा-दादी के साथ समय बिताता है, तो उसका डोपामाइन लेवल (जो मोबाइल गेमिंग से बढ़ता है) प्राकृतिक और स्वस्थ तरीके से संतुलित होता है. बच्चों के लिए लाभ यह होगा कि स्क्रीन एडिक्शन से मुक्ति पाकर सोशल मीडिया की वर्चुअल दुनिया से हटकर वास्तविक रिश्तों का अनुभव करेंगे. साथ ही बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान के भाव में वृद्धि होगी. वहीं बुजुर्गों के लिए लाभ यह होगा कि उन्हें अकेलेपन से आजादी मिल जाएगी. दिल्ली जैसे शहरों में एकांकीपन बुजुर्गों के लिए बड़ा अभिशाप है. यह पहल उन्हें सामाजिक जुड़ाव देगी. वहीं बच्चों की ऊर्जा और उनके साथ बिताया समय बुजुर्गों को तनाव मुक्त रखेगा.

राम निवास जैन ने पहल पर साझा किए विचार


समझ पाएंंगे स्कूल में बच्चों के व्यवहार को: 68 वर्षीय राम निवास जैन ने बताया कि जब मालूम हुआ कि CBSE इस नई पहल की शुरुआत करने जा रहा है हो बेहद खुशी हुई. जहां पहले केवल माता पिता ही बच्चों के स्कूल जाते थे वहीं अब दादा दादी को भी बच्चों के स्कूल जाने का मौका मिलेगा. इसके कारण अब ग्रैंड पैरेंट्स बच्चों के साथ केवल घर पर समय बिताने के बजाए स्कूल में उनके व्यवहार को समझ पाएंगे. इसी बहाने बुजुर्ग भी अपने बचपन के दिनों को याद कर पाएंगे. साथ ही साथ, बच्चों के माध्यम से नए सोशल कनेक्शन मिलेंगे और पोते-पोतियों के साथ क्वालिटी टाइम बीतने का समय मिलेगा. कहा जाए तो इस पहल से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा.

सुशीला गुप्ता ने पहल को लेकर रखे विचार


बुजुर्गों का अकेलापन होगा दूर: उनके अलावा 65 वर्षीय सुशीला गुप्ता बताती हैं कि CBS की इस पहल से केवल बच्चों का ही नहीं ग्रैंड पैरेंट्स का भी विकास होगा. जब वह बच्चों के स्कूल जाएंगे और वहां उनकी एक्टिविटी देखेंगे तो बच्चों को और गहराई से समझ पाएंगे. इसका प्रभाव घर में भी दिखेगा, जिसके कारण बुजुर्गों का अकेलापन दूर होगा और बच्चों भी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप की लत से दूर हो पाएंगे. वैसे पहले भी स्कूलों की तरफ से एनुअल फेस्टिवल और ग्रैंड पैरेंट्स डे पर बुलाया गया है. लेकिन कई बच्चों के दादा-दादी या नाना-नानी आते नहीं है. सीबीएसई के नए नियम से बदलाव आएगा.

क्यों जरूरी है बदलाव: शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने सीबीएसई के इस कदम का पुरजोर समर्थन किया है. दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में मनोचिकित्सक विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉ. शिव ने बताया कि डिजिटल एडिक्शन केवल आंखों को खराब नहीं कर रहा, बल्कि बच्चों की सहानुभूति को भी खत्म कर रहा है. बुजुर्गों के पास धैर्य होता है, जो आज के इंटरनेट युग के बच्चों में गायब है. यह बॉन्डिंग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण सिद्ध होगी. बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना बेहद जरूरी है. बढ़ते स्क्रीन टाइम के कारण बच्चों को कई तरह की बीमारियां और परेशानियां होती है, जैसे चिड़चिड़ापन होना, नींद कम आना, हर वक्त उत्तेजित रहना और परिवार से दूरी बनाना आदि.

डॉ. शिव ने बताए पहल के क्या होंगे फायदे


धैर्य रखने की क्षमता का होगा विकास: दरअसल, जो बच्चें अपना ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताते हैं वह पारिवारिक गतिविधियों और खेलकूद से दूर हो जाते हैं. इसका असर उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास पर पड़ता है. इन चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि CBSE की ओर से सभी स्कूलों को दिया गया उपरोक्त निर्देश एक सफल प्रयास है. अगर बच्चे अपने ग्रैंड पैरेंट्स के साथ जुड़ेंगे तो उनके अंदर धैर्य रखने की क्षमता और संवेदनशीलता का विकास होगा. वहीं, भारतीय सभ्यता की ताकत कहे जाने वाले संयुक्त परिवार का मूल्य भाव भी सामने आएगा. इससे बच्चों के अंदर पारिवारिक मूल्यों की समझ बढ़ेगी. साथ ही बच्चों में अच्छे संस्कार आयेंगे और दूसरे लोगों प्रति भी व्यवहार में अच्छा प्रभाग नजर आएगा.

स्क्रीन टाइम को बैलेंस करने की जरूरत: डॉ. शिव आगे बताते हैं कि इस निर्देश के बाद जहां पहले पहले हर जगह स्क्रीन की रोशनी चमकती थी वह अब घर आंगन में फिर से खुशियां आएंगी, जहां बच्चे स्क्रीन को छोड़कर अपने दादा-दादी या नाना-नानी के साथ बाते करेंगे, खेल खेलेंगे और अपनी स्कूल भी बातें साझा करेंगे. ऐसा तभी संभव होगा जब स्कूल ग्रैंड पैरेंट्स को बच्चों के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे. बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह कोविड 19 है. उस समय लोगों के पास स्क्रीन देखने के अलावा और कई विकल्प मौजूद नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब स्क्रीन टाइम को बैलेंस करने की जरूरत है. इसमें स्कूलों को भी बड़ी भूमिका है.

रूपरेखा की गई तैयार: आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने स्पष्ट किया है कि उम्र-आधारित सोशल मीडिया एक्सेस जरूरी है. लेकिन प्रतिबंध से ज्यादा प्रभावी 'विकल्प' देना होता है. इस मामले में दादा-दादी से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता. दिल्ली के कई नामी स्कूलों ने इस सत्र से ही 'ग्रैंडपेरेंट्स वॉकथॉन' और 'विरासत दिवस' मनाने की रूपरेखा तैयार कर ली है. वसंत कुंज और रोहिणी के कुछ स्कूलों में ट्रायल के तौर पर जब दादा-दादी को बुलाया गया, तो बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव देखे गए. अभिभावकों का कहना है कि बच्चे अब घर जाकर मोबाइल मांगने के बजाय दादाजी से उनके बचपन के किस्से सुनने की जिद करते हैं.

परिवार ही पहली पाठशाला: ग्रैंड पैरेंट्स को उपरोक्त गतिविधियों में जोड़ने का अलावा नए सुझाव देते हुए लेडी हार्डिंग अस्पताल में मनोरोग डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉ. प्रेरणा का मानना है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार परिवार ही सबसे पहली पाठशाला होती है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत में ही देखने को मिलता है जहां ग्रैंड पैरेंट्स के रूप में भीष्म पितामाह ने कौरवों और पांडवों को शास्त्रशिक्षा दी थी. इसी तरह वर्तमान में भी परिवार के सदस्यों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है. ऐसे में यह अच्छी शुरुआत है.

होमवर्क के साथ टास्क भी: ग्रैंड पैरेंट्स को बच्चों के साथ जोड़ने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे स्कूल की ओर से दिए जाने वाले होमवर्क को बच्चे पूरा करते ही हैं. अगर इस होमवर्क में ग्रैंड पैरेंट्स के साथ की जाने वाले कुछ गतिविधियों को जोड़ दिया जाए तो यह बच्चों को सकारात्मकता प्रदान कर सकता है. जैसे स्कूलों की तरफ से बच्चों को सप्ताह में एक टास्क दिया जाए, जिसमें उनसे कहा जाए कि दादा-दादी या नाना-नानी के साथ इस हफ्ते किए गए काम खेलकूद या अन्य गतिविधियों की एक फोटो स्कूल में सबमिट करें. इससे बच्चे अपने ग्रैंड पैरेंट्स के साथ हर सप्ताह कुछ नया करने का प्रयास करेंगे और इसका सीधा असर उनके स्क्रीन टाइम पर पड़ेगा. सीबीएसई की यह पहल केवल एक नीतिगत फैसला नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत है. यह दिल्ली के कंक्रीट के जंगलों में पल रहे बच्चों को उनकी जड़ों में खाद देने की कोशिश है. अगर यह सफल होता है, तो आने वाली पीढ़ी न केवल तकनीक में सक्षम होगी, बल्कि भावनाओं में भी समृद्ध होगी.

