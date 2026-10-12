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सीबीएसई पश्चिम एशियाई देशों में 23 से 28 अक्टूबर तक 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करेगा

सीबीएसई ( file photo- IANS )

By PTI 2 Min Read

नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) पश्चिम एशियाई देशों में 23 से 28 अक्टूबर तक उन छात्रों के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा जो मौजूदा युद्ध की स्थिति के कारण इम्तिहान रद्द होने के बाद तैयार की गई विशेष मूल्यांकन योजना के तहत मिले अंकों से संतुष्ट नहीं थे. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के अनुसार, सीबीएसई ने पश्चिम एशिया के सात देशों- बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 40 विषयों (जिनमें 20 एकेडमिक पेपर शामिल हैं) के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं.

सीबीएसई ने प्रभावित छात्रों के परिणाम तैयार करने के लिए 27 मार्च को एक मूल्यांकन योजना अधिसूचित की थी. इसके तहत पश्चिम एशियाई देशों के सभी नियमित छात्रों के परिणाम 13 मई को भारत और विदेश के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ घोषित किए गए थे. भारद्वाज ने कहा, ‘‘मूल्यांकन योजना में कहा गया था कि अपने परिणामों से असंतुष्ट छात्रों को उन विषयों की परीक्षा आयोजित कर एक और अवसर दिया जा सकता है, जिनकी परीक्षाएं नहीं हो सकी थीं. पिछले महीने छात्रों से उन विषयों की परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक होने पर फॉर्म भरने को कहा गया था, जिनकी परीक्षाएं पहले आयोजित नहीं की जा सकी थीं.’’