सीबीएसई पश्चिम एशियाई देशों में 23 से 28 अक्टूबर तक 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करेगा
सीबीएसई ने मध्य पूर्व के सात देशों में 40 विषयों के लिए कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं.
By PTI
Published : October 12, 2026 at 7:48 PM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) पश्चिम एशियाई देशों में 23 से 28 अक्टूबर तक उन छात्रों के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा जो मौजूदा युद्ध की स्थिति के कारण इम्तिहान रद्द होने के बाद तैयार की गई विशेष मूल्यांकन योजना के तहत मिले अंकों से संतुष्ट नहीं थे. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.
परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के अनुसार, सीबीएसई ने पश्चिम एशिया के सात देशों- बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 40 विषयों (जिनमें 20 एकेडमिक पेपर शामिल हैं) के लिए 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं.
सीबीएसई ने प्रभावित छात्रों के परिणाम तैयार करने के लिए 27 मार्च को एक मूल्यांकन योजना अधिसूचित की थी. इसके तहत पश्चिम एशियाई देशों के सभी नियमित छात्रों के परिणाम 13 मई को भारत और विदेश के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ घोषित किए गए थे.
भारद्वाज ने कहा, ‘‘मूल्यांकन योजना में कहा गया था कि अपने परिणामों से असंतुष्ट छात्रों को उन विषयों की परीक्षा आयोजित कर एक और अवसर दिया जा सकता है, जिनकी परीक्षाएं नहीं हो सकी थीं. पिछले महीने छात्रों से उन विषयों की परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक होने पर फॉर्म भरने को कहा गया था, जिनकी परीक्षाएं पहले आयोजित नहीं की जा सकी थीं.’’
नए कार्यक्रम के अनुसार, परीक्षाएं 23 अक्टूबर से शुरू होंगी. पहले दिन राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित और अनुप्रयुक्त गणित की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. 24 अक्टूबर को साइकोलॉजी, बिज़नेस स्टडीज़ और फिजिकल एक्टिविटी की परीक्षाएं होंगी. 26 अक्टूबर को जीव विज्ञान, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.
27 अक्टूबर को होम साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस की परीक्षाएं होंगी, जबकि इंग्लिश की परीक्षा 28 अक्टूबर को होगी.
भारद्वाज ने कहा, "उम्मीदवारों द्वारा भरे गए उम्मीदवारों की सूची (LOC) के अनुसार प्रत्येक देश में एक परीक्षा केंद्र तय किया गया है. इस परीक्षा का परिणाम अंतिम होगा और यह पहले के प्रदर्शन की जगह लेगा."
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