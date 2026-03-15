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मिडिल ईस्ट युद्ध में बढ़ते तनाव के बीच CBSE का बड़ा फैसला: 12वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द

मध्य पूर्व के इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय परिवार रहते हैं और वहां कई सीबीएसई संबद्ध स्कूल संचालित होते हैं.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 15, 2026 at 11:46 AM IST

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नई दिल्ली: मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बड़ा फैसला लेते हुए कई देशों में आयोजित होने वाली कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. बोर्ड ने आधिकारिक सर्कुलर जारी कर बताया कि बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में 16 मार्च से 10 अप्रैल 2026 के बीच होने वाली सभी परीक्षाएं अब नहीं होगी. सीबीएसई का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने सुरक्षा स्थिति को संवेदनशील बना दिया है. इन परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है.

CBSE की ओर से 15 मार्च 2026 को जारी सर्कुलर-6 में बताया गया कि प्रभावित देशों के स्कूलों और संबंधित अधिकारियों से प्राप्त सुझावों तथा मौजूदा परिस्थितियों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है. बोर्ड ने कहा कि जिन परीक्षाओं को पहले 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च और 9 मार्च के सर्कुलर के जरिए स्थगित किया गया था, उन्हें भी अब पूरी तरह रद्द माना जाएगा. सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन देशों में पढ़ने वाले कक्षा 12 के छात्रों के परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया बाद में अलग से बताई जाएगी.

युद्ध जैसे हालात का शिक्षा पर असर: मध्य पूर्व में पिछले कुछ समय से ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जिसमें अमेरिका की भी सक्रिय भूमिका देखी जा रही है. क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों, मिसाइल हमलों और सुरक्षा अलर्ट के कारण कई देशों में सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है. इसी अस्थिर माहौल का असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है. कई भारतीय स्कूल जो इन देशों में सीबीएसई से संबद्ध हैं, वहां पढ़ने वाले हजारों भारतीय छात्रों की परीक्षाओं को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी. स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने यह निर्णय लिया ताकि किसी भी छात्र या स्कूल स्टाफ को जोखिम का सामना न करना पड़े.

हजारों भारतीय छात्रों पर पड़ेगा असर: मध्य पूर्व के इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय परिवार रहते हैं और वहां कई सीबीएसई संबद्ध स्कूल संचालित होते हैं. इन स्कूलों में हजारों भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या कक्षा 12 के विद्यार्थियों की भी है. परीक्षाएं रद्द होने के बाद अब छात्रों और अभिभावकों की नजर इस बात पर है कि परिणाम किस आधार पर घोषित किए जाएंगे. संभावना है कि बोर्ड आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल और अन्य शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर परिणाम घोषित करने का तरीका तय कर सकता है.

सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि प्रभावित देशों के कक्षा 12 के छात्रों के लिए रिजल्ट घोषित करने का तरीका जल्द ही अलग से अधिसूचित किया जाएगा. इस बीच स्कूलों और छात्रों को सलाह दी गई है कि वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर नजर बनाए रखें.

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