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JEE Main में हाई परसेंटाइल, लेकिन CBSE 12वीं में कम नंबर! क्या 'ऑन स्क्रीन मार्किंग' की वजह से कम आये मार्क्स?

CBSE ने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट के मूल्यांकन के लिए डिजिटल ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

CBSE Class 12 marks controversy
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव, संजय कुमार रविवार, 17 मई, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में CBSE से जुड़े OSM मामलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 6:54 PM IST

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नई दिल्लीः केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) विवादों के घेरे में आ गया है. कक्षा 12वीं के कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि दोबारा शुरू की गई 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) प्रणाली के कारण फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे विषयों में उनके नंबर उम्मीद से कम आए हैं. कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों की बाढ़ आ गई.

उनका दावा है कि छात्रों के अनुमानित स्कोर, स्कूलों में उनके पुराने प्रदर्शन और बोर्ड के अंतिम नंबरों के बीच बहुत बड़ा अंतर है. कुछ छात्रों ने ऐसे मामलों की ओर भी इशारा किया जहां उम्मीदवारों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य (JEE Main) में तो बहुत अच्छा परसेंटाइल हासिल किया, लेकिन सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में उनके नंबर काफी कम रहे.

इस विवाद ने अब सीबीएसई की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली (Digital Evaluation System) की ओर सबका ध्यान खींचा है. इस सिस्टम के तहत, बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं को हाथ से जांचने के पारंपरिक तरीके को छोड़ दिया है और कंप्यूटर-आधारित मूल्यांकन यानी 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' की शुरुआत की है.

ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) क्या है?

ऑन-स्क्रीन मार्किंग या ओएसएम (OSM) एक डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया है. जिसमें, शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं की हार्ड कॉपी को हाथ से जांचने के बजाय कंप्यूटर स्क्रीन पर उनकी स्कैन की गई प्रतियों का मूल्यांकन करते हैं.

इस प्रणाली के तहत, छात्रों की गोपनीयता सुनिश्चित करने और उनकी पहचान गुप्त रखने की प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को पहले स्कैन किया जाता है. इसके बाद, इन स्कैन की गई प्रतियों को विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यांकनकर्ताओं को डिजिटल रूप से आवंटित किया जाता है.

सीबीएसई के अनुसार, इस व्यवस्था में मार्किंग स्कीम और मूल्यांकन के नियम पहले जैसे ही रहते हैं, केवल मूल्यांकन का माध्यम कागज से बदलकर डिजिटल स्क्रीन हो जाता है.

बोर्ड का कहना है कि इस प्रणाली का उद्देश्य नंबरों को जोड़ने की गलतियों (टोटलिंग मिस्टेक्स), तालिका बनाने की त्रुटियों (टैबुलेशन एरर्स) और किसी उत्तर के बिना जांचे रह जाने की संभावनाओं को कम करके मार्किंग में सटीकता और निरंतरता लाना है. सीबीएसई का यह भी दावा है कि यह सिस्टम पारदर्शिता बढ़ाता है, निगरानी को मजबूत करता है और मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करता है.

सीबीएसई ने OSM को दोबारा क्यों शुरू किया?

सीबीएसई ने सबसे पहले 2014 में ऑन-स्क्रीन मार्किंग का प्रयोग किया था, लेकिन बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) और स्कैनिंग से जुड़ी चुनौतियों के कारण बाद में इसे बंद कर दिया गया था.

बोर्ड ने स्कैनिंग तकनीक को अपग्रेड करने, सख्त गुणवत्ता जांच लागू करने और मूल्यांकनकर्ताओं (टीचर्स) के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के बाद, साल 2026 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए इस प्रणाली को फिर से शुरू किया.

अधिकारियों का कहना है कि मूल्यांकन शुरू होने से पहले प्रत्येक स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका की गुणवत्ता का सत्यापन किया जाता है. यदि मूल्यांकनकर्ताओं को स्कैन किया गया कोई भी पेज अस्पष्ट या पढ़ने में कठिन लगता है, तो वे इसे दोबारा स्कैन करने के लिए रिजेक्ट कर सकते हैं.

इन सुरक्षा उपायों के बावजूद, सीबीएसई अधिकारियों ने खुलासा किया कि इस साल लगभग 13,000 उत्तर पुस्तिकाओं की मैन्युअल जांच करनी पड़ी, क्योंकि छात्रों द्वारा परीक्षा लिखते समय बहुत हल्की स्याही (लाइट इंक) का उपयोग करने के कारण कुछ स्कैन की गई प्रतियां अस्पष्ट थीं.

चिंताओं पर सीबीएसई का जवाब

बढ़ती आलोचनाओं के बीच, सीबीएसई के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ओएसएम कोई नई मार्किंग प्रणाली नहीं है, बल्कि मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल एक तकनीकी बदलाव है.

रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने घोषणा की कि उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन (वेरिफिकेशन) और पुनर्मूल्यांकन की फीस को घटाकर ₹100-₹100 कर दिया गया है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए संजय कुमार ने कहा, कि कक्षा 12वीं की 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन किया गया था. इस प्रक्रिया में सुरक्षा के तीन स्तरों (थ्री लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी) का पालन किया गया था. यह पाया गया कि बार-बार स्कैन करने के बावजूद, अभी भी कुछ कॉपियों को पढ़ने में दिक्कत आ रही थी क्योंकि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में इस्तेमाल की गई स्याही का रंग बहुत हल्का था. स्कैनिंग के बाद भी उन कॉपियों को पूरी तरह से पढ़ने योग्य नहीं बनाया जा सका.

उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में, परीक्षकों को निर्देश दिए गए थे कि वे उत्तर पुस्तिकाओं की मैन्युअल (हाथ से) जांच करें और उसी के अनुसार नंबर दें. ऐसी 13,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की अलग से पहचान की गई और उनकी मैन्युअल जांच की गई. मैन्युअल मूल्यांकन के बाद, प्राप्त अंकों को सिस्टम में दर्ज किया गया.

उन्होंने बात समाप्त करते हुए कहा, "सुरक्षा स्तरों और उससे जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि ऑन-स्क्रीन मूल्यांकन के माध्यम से की गई मार्किंग सटीक, पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष रहे."

सीबीएसई का दावा है कि मूल्यांकन के नियम नहीं बदले हैं. लेकिन, इस डिजिटल बदलाव ने पारदर्शिता, निरंतरता और इस बात पर एक व्यापक बहस छेड़ दी है कि क्या छात्र और शिक्षक बड़े पैमाने पर होने वाले स्क्रीन-आधारित मूल्यांकन के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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