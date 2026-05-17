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JEE Main में हाई परसेंटाइल, लेकिन CBSE 12वीं में कम नंबर! क्या 'ऑन स्क्रीन मार्किंग' की वजह से कम आये मार्क्स?

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव, संजय कुमार रविवार, 17 मई, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में CBSE से जुड़े OSM मामलों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए. ( IANS )