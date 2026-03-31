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CBSE का सख्त आदेश: LOC के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलना बंद करें स्कूल

बोर्ड के संज्ञान में आया था कि कुछ स्कूल LOC प्रक्रिया के दौरान तीन महीने तक की ट्यूशन फीस वसूल रहे थे.

CBSE का LOC को लेकर सख्त आदेश
CBSE का LOC को लेकर सख्त आदेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 31, 2026 at 3:53 PM IST

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नई दिल्ली: छात्रों और अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए सीबीएसई ने बड़ा कदम उठाया है. बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि कक्षा 10 की सेकेंड बोर्ड परीक्षा के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) जमा करते समय किसी भी तरह की अतिरिक्त या अनधिकृत फीस नहीं ली जाएगी. बोर्ड के संज्ञान में आया था कि कुछ स्कूल LOC प्रक्रिया के दौरान तीन महीने तक की ट्यूशन फीस वसूल रहे थे, जिसे नियमों के खिलाफ बताते हुए तुरंत रोकने का आदेश दिया गया है. सीबीएसई ने यह भी कहा है कि इस प्रक्रिया में केवल निर्धारित परीक्षा शुल्क ही मान्य होगा और किसी भी तरह की मनमानी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

LOC प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा गया: सीबीएसई ने कक्षा 10 के सेकेंड बोर्ड परीक्षा के लिए LOC जमा करने की प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा है. फेज-1 में केवल LOC भरा जाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी. इसका उद्देश्य परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या का अनुमान लगाना है. वहीं, फेज 2 और 3 में छात्र अपने विषयों में बदलाव, जोड़ या हटाव कर सकते हैं और निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं. यह प्रक्रिया स्कूल के माध्यम से पूरी होगी.

क्या हैं बोर्ड के निर्देश: सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि LOC जमा करने के दौरान किसी भी प्रकार की अतिरिक्त या अनधिकृत फीस न ली जाए. केवल वही परीक्षा शुल्क लिया जाए जो LOC सर्कुलर में निर्धारित है. सभी स्कूल सीबीएसई के नियमों का सख्ती से पालन करें और किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी.

नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई: बोर्ड ने चेतावनी दी है कि इन निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. इस फैसले से छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि LOC प्रक्रिया के दौरान अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं. अब केवल निर्धारित परीक्षा शुल्क ही देना होगा.

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