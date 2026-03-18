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CBSE Board Exam 2026: क्लास 10 के छात्रों को अब मिलेगा दूसरा मौका, जानिए कब शुरू होगी परीक्षा

सीबीएसई के अनुसार क्लास 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 8:18 AM IST

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नई दिल्ली: देशभर के लाखों छात्रों के लिए यह बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) ने क्लास 10 के लिए सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर आधिकारिक सर्कुलर जारी कर दिया है. इस नई व्यवस्था के तहत अब छात्रों को अपने अंकों में सुधार करने के लिए एक और मौका दिया जाएगा.

सीबीएसई ने यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत उठाया है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए अवसर देना है. नई व्यवस्था के अनुसार, छात्र अधिकतम तीन विषयों में सुधार के लिए दूसरी बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं. पहले छात्रों के पास केवल एक ही मौका होता था, जिससे कई बार एक छोटी सी गलती पूरे साल पर भारी पड़ती थी. लेकिन अब इस नई नीति के आने से छात्र बिना डर के परीक्षा दे सकेंगे और जरूरत पड़ने पर अपने अंकों को सुधार भी पाएंगे.

कब होगी सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन: सीबीएसई के अनुसार क्लास 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा उन्हीं छात्रों के लिए होगी जो पहली परीक्षा के बाद अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं या अपने अंक सुधारना चाहते हैं. इससे छात्रों को परिणाम देखने के बाद सोचने और निर्णय लेने का समय मिलेगा कि उन्हें किन विषयों में सुधार करना है.

लिस्ट ऑफ कैंडीडेट्स (LOC) जमा करने की पूरी प्रक्रिया: सेकंड बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए स्कूलों को छात्रों की लिस्ट ऑफ कैंडीडेट्स (LOC) जमा करनी होगी. इसके लिए सीबीएसई ने शेड्यूल जारी किया है. यह प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि सीबीएसई को पहले से यह जानकारी मिल सके कि कितने छात्र परीक्षा में बैठेंगे और उसी अनुसार तैयारी की जा सके.

  • पहला चरण: 18 मार्च से 31 मार्च 2026
  • दूसरा चरण: रिजल्ट घोषित होने के अगले दिन से 5 दिन तक
  • तीसरा चरण (लेट फीस के साथ): रिजल्ट के 7वें दिन से 2 दिन तक

फीस संरचना और भुगतान का तरीका: सीबीएसई ने परीक्षा फीस भी तय कर दी है. भारत में छात्रों के लिए प्रति विषय 320 रुपए शुल्क रखा गया है, यानी तीन विषयों के लिए कुल 960 रुपए देना होगा. नेपाल के छात्रों के लिए 1100 रुपए प्रति विषय, जो कुल तीन विषयों के लिए 3300 रुपए, अन्य देशों के छात्रों के लिए 2200 रुपए प्रति विषय फीस निर्धारित की गई है. यदि कोई छात्र तय समय पर आवेदन नहीं करता तो उसे 2000 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन करना होगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि फीस केवल ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग) से ही स्वीकार की जाएगी. ऑफलाइन भुगतान पूरी तरह से मान्य नहीं होगा.

कौन छात्र दे सकते हैं यह परीक्षा: सीबीएसई ने इस परीक्षा के लिए कुछ स्पष्ट पात्रता मानदंड तय किए हैं, जिसमें छात्र को पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है, कम से कम 3 विषयों में उपस्थित होना जरूरी है और पास या कंपार्टमेंट वाले छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं. यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि केवल गंभीर और योग्य छात्र ही इस अवसर का लाभ उठा सकें.

किन छात्रों को नहीं मिलेगी अनुमति: इस परीक्षा में जो छात्र तीन से कम विषयों में उपस्थित हुए हैं, जो निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करते और एसेंशियल रिपीट (ER) कैटेगरी के छात्र को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे छात्रों को अगली मुख्य बोर्ड परीक्षा का इंतजार करना होगा.

CBSE के सख्त नियम: बोर्ड ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कई सख्त नियम भी लागू किए हैं. जिनमें लिस्ट ऑफ कैंडीडेट्स (LOC) में कोई नया नाम नहीं जोड़ा जाएगा, परीक्षा केंद्र बदलने की अनुमति नहीं होगी, छात्र के डेटा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा और विषय परिवर्तन की अनुमति सीमित मामलों में ही होगी. इन नियमों का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू बनाना है.

स्कूलों और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी: सीबीएसई ने स्कूलों और प्रिंसिपल को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं. जिनमें छात्रों और अभिभावकों को पूरी जानकारी देना, समय पर सही डेटा के साथ LOC जमा करना, फीस भुगतान की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी करना और यदि किसी प्रकार की गलती या देरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी.

सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पहली बोर्ड परीक्षा जैसा ही रहेगा. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. इससे छात्रों को अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी और वह पहले से पढ़े हुए पाठ्यक्रम के आधार पर ही परीक्षा दे सकेंगे.

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