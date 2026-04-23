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CBSE ने जारी की दूसरी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट, 15 से 21 मई तक होंगे एग्जाम

बोर्ड द्वारा जारी इस शेड्यूल के अनुसार, 15 मई (शुक्रवार) को परीक्षा की शुरुआत मैथमेटिक्स (स्टैंडर्ड और बेसिक) विषय से होगी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 23, 2026 at 11:37 AM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है. इस बार परीक्षाएं 15 मई 2026 से शुरू होकर 21 मई 2026 तक होंगी. सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी. बोर्ड द्वारा जारी इस शेड्यूल से छात्रों को अपनी तैयारी को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी.


गणित से होगी परीक्षा की शुरुआत
बोर्ड द्वारा जारी इस शेड्यूल के अनुसार, 15 मई (शुक्रवार) को परीक्षा की शुरुआत मैथमेटिक्स (स्टैंडर्ड और बेसिक) विषय से होगी. यह पेपर 3 घंटे का होगा और सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा.

अंग्रेजी और विज्ञान के पेपर
16 मई (शनिवार) को अंग्रेजी (कम्युनिकेटिव और लैंग्वेज एंड लिटरेचर) की परीक्षा होगी. इसके बाद 18 मई (सोमवार) को विज्ञान (Science) का पेपर होगा.

19 मई को भाषा विषयों की परीक्षा
19 मई (मंगलवार) को विभिन्न भाषाओं के पेपर होंगे. इसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मलयालम, ओडिया, असमिया, कन्नड़ और अरबी जैसी भारतीय भाषाएं शामिल हैं. इसके साथ ही फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी जैसी विदेशी भाषाओं की परीक्षाएं भी इसी दिन होंगी. कुछ विषयों की परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी, जबकि मुख्य विषयों के पेपर 3 घंटे के होंगे.

20 मई को स्किल और वैकल्पिक विषय
20 मई (बुधवार) को पेंटिंग, संस्कृत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषयों की परीक्षा होंगी. यह विषय स्किल और वैकल्पिक श्रेणी में आते हैं और कई छात्रों के लिए करियर की दिशा तय करने में जरूरी भूमिका निभाते हैं.

सोशल साइंस के साथ परीक्षा का समापन
21 मई (गुरुवार) को सोशल साइंस (Social Science) का पेपर होगा, जो इस परीक्षा श्रृंखला का अंतिम पेपर होगा. यह भी 3 घंटे का पेपर होगा और सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा.

छात्रों के लिए दिशा-निर्देश
CBSE ने छात्रों को निर्देश दिया है कि वह परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और अपना एडमिट कार्ड साथ रखें. परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, जिसका सही उपयोग करना जरूरी है.

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