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16 फरवरी से शुरू होंगी सीबीएसई 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं

नई दिल्ली : सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा कर दी गई है. इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की संभावित परीक्षा तिथि जारी कर दी हैं. इसके मुताबिक, परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होंगी. कक्षा 10 के छात्र 83 विषयों में और कक्षा 12 के छात्र 121 विषयों में परीक्षा देंगे. सीबीएसईकी परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे शुरू होंगी.