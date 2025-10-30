ETV Bharat / bharat

CBSE ने जारी की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने कहा कि दोनों परीक्षाओं के लिए विषयों के बीच संतुलित अंतराल रखा गया है.

CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी
CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 30, 2025 at 7:25 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा कर दी है. बोर्ड ने गुरुवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना में बताया कि आगामी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से शुरू होंगी. सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने कहा कि 2025 की परीक्षाओं के दौरान मिले फीडबैक, सीबीएसई परीक्षा समितियों की बैठक से मिले सुझावों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है.

नई शिक्षा नीति (NEP-2020) को ध्यान में रखते हुए परीक्षा कार्यक्रम को पहले से अधिक सुव्यवस्थित और संतुलित बनाया गया है, ताकि विद्यार्थियों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त दबाव न पड़े. उन्होंने कहा कि बोर्ड ने सभी स्कूलों से विद्यार्थियों की नामावली (LOC) समय पर मिल गई है और अब विस्तृत विषयवार डेट शीट तैयार कर ली गई है. कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाओं के लिए विषयों के बीच संतुलित अंतराल रखा गया है, जिससे छात्रों को प्रत्येक परीक्षा के बीच पर्याप्त समय मिल सके.

परीक्षाएं सुबह 10:30 बजे से शुरू होंगी. इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा शुरू होने की तारीख से लगभग 110 दिन पहले ही डेट शीट जारी कर दी गई है. इससे विद्यार्थियों को अपनी तैयारी की रणनीति पहले से तय करने में मदद मिलेगी. उन्होंने बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे परीक्षा से पहले अपनी तैयारियों को अच्छे से करें और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अध्ययन करें. साथ ही स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न, मार्किंग स्कीम और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के आधार पर पर्याप्त अभ्यास कराएं.

