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CBSE ने जारी की कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 की डेटशीट, 28 जुलाई को होगी परीक्षा

एक ही दिन में होंगी सभी विषयों की परीक्षाएं: परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया कि 28 जुलाई को अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गणित, एप्लाइड मैथ्स, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, रिटेल, वेब एप्लीकेशन, ऑटोमोटिव, पर्यटन, एग्रीकल्चर सहित अकादमिक और स्किल विषयों की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आयोजित होंगी.

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2026 की कक्षा 12 सप्लीमेंट्री परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है. बोर्ड के अनुसार कक्षा 12 की सप्लीमेंट्री परीक्षा 28 जुलाई 2026 (मंगलवार) को आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी. विभिन्न विषयों की परीक्षा अवधि 10:30 बजे से 1:30 बजे और कुछ विषयों की 10:30 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित की गई है. छात्रों को परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा.

कुछ विषयों की परीक्षा दो घंटे की: बोर्ड ने बताया है कि अधिकांश विषयों की परीक्षा तीन घंटे 10:30 से 1:30 बजे की होगी, जबकि हिंदुस्तानी संगीत (वोकल), पेंटिंग, एप्लाइड आर्ट, योग, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर जैसे विषयों की परीक्षा दो घंटे 10:30 से 12:30 बजे तक चलेगी.

छात्रों के लिए जरूरी निर्देश:

सीबीएसई ने परीक्षा को लेकर कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं.



परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है.



सभी छात्रों को बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.



परीक्षा केंद्र पर अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा.



प्रत्येक विषय की समयावधि एडमिट कार्ड और डेटशीट के अनुसार होगी.



प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा.



किसी भी नई जानकारी के लिए छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें.



छात्र समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें:

बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वह परीक्षा के दिन समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें और अपने साथ एडमिट कार्ड और जरूरी दस्तावेज अवश्य रखें. साथ ही, परीक्षा संबंधी सभी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें.



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