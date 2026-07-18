ETV Bharat / bharat

CBSE ने जारी किया कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, 59.95 प्रतिशत छात्रों ने सुधारा प्रदर्शन

सीबीएसई ने कक्षा 10 की सेकेंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है.

कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी
कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 18, 2026 at 9:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. छात्र अपना रिजल्ट डिजिलॉकर रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के छात्रों को दो बोर्ड परीक्षाओं का विकल्प दिया गया था, जिससे वह अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें. सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि नियमित छात्रों के लिए दोनों परीक्षाओं में से जिस परीक्षा में बेहतर अंक मिले हैं, उसी को अंतिम परिणाम माना जाएगा. इस नई व्यवस्था से लाखों छात्रों को अपने अंक सुधारने का अवसर मिला है.

सीबीएसई के अनुसार दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 6,64,027 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 6,63,777 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. बड़ी संख्या में ऐसे छात्र थे जिन्होंने मुख्य परीक्षा में मिले अंकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दूसरी परीक्षा दी थी. बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों पर एक ही परीक्षा का दबाव कम करना और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर प्रदर्शन का अवसर देना था.

करीब 60 प्रतिशत छात्रों ने बढ़ाए अपने अंक

दूसरी बोर्ड परीक्षा में 5,13,955 छात्रों ने अपने अंकों में सुधार के लिए परीक्षा दी. इनमें से 3,08,095 छात्रों, यानी 59.95 प्रतिशत ने मुख्य परीक्षा की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया. यह आंकड़ा बताता है कि दूसरी परीक्षा का विकल्प छात्रों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ. जिन छात्रों को पहली परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं मिले थे, उन्होंने इस अवसर का उपयोग किया.

कंपार्टमेंट छात्रों को भी मिला फायदा

दूसरी बोर्ड परीक्षा में 1,49,822 छात्र कंपार्टमेंट श्रेणी के थे. इनमें से 78,503 छात्र सफल रहे और इस श्रेणी का पास प्रतिशत 52.40 प्रतिशत दर्ज किया गया. पिछले वर्ष 2025 में कंपार्टमेंट श्रेणी का पास प्रतिशत 48.68 प्रतिशत था. इस तरह इस वर्ष कंपार्टमेंट छात्रों के परिणाम में भी सुधार देखने को मिला है.

कुल पास प्रतिशत पहुंचा 96.78 प्रतिशत

सीबीएसई ने बताया कि मुख्य और दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणामों को मिलाकर इस वर्ष कक्षा 10 का कुल पास प्रतिशत 96.78 प्रतिशत रहा. बोर्ड का कहना है कि दो बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था से छात्रों को तनाव कम करने और अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिला है, जिसका सकारात्मक असर अंतिम परिणाम में भी दिखाई दिया.

डिजिलॉकर और स्कूलों से मिलेंगे दस्तावेज

छात्र अपना रिजल्ट डिजिलॉकर रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं. स्कूलों को छात्रों के परिणाम और डिजिटल अकादमिक दस्तावेज उनके पंजीकृत ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे. नियमित छात्रों की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट उनके संबंधित स्कूलों के जरिए मिलेंगे. विदेशों में स्थित सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र भी डिजिलॉकर के माध्यम से अपने डिजिटल दस्तावेज ले सकेंगे. निजी परीक्षार्थियों को डिजिटल दस्तावेज डिजिलॉकर पर उपलब्ध होंगे, जबकि उनकी मार्कशीट उनके पंजीकृत पते पर भेजी जाएगी. दिल्ली पूर्व और दिल्ली पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयों के निजी छात्र अपने परीक्षा केंद्रों से भी प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेंगे.

अफवाहों पर भरोसा न करें

सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे परिणाम से जुड़ी किसी भी अपुष्ट सोशल मीडिया पोस्ट, अफवाह या गैर-आधिकारिक जानकारी पर भरोसा न करें. बोर्ड ने कहा है कि परिणाम और उससे संबंधित सभी आधिकारिक सूचनाएं केवल सीबीएसई के अधिकृत माध्यमों से ही जारी की जाएंगी. परिणाम के बाद मिलने वाली सेवाओं, जैसे पुनर्मूल्यांकन और अन्य सुविधाओं की जानकारी अलग से जारी की जाएगी. किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए छात्र सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालयों और टेली-हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

CBSE
CBSE CLASS 10TH SECOND BOARD EXAM
CBSE CLASS 10TH RESULTS 2026
CBSE EXAM
CBSE 10TH RESULT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.