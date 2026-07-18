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CBSE ने जारी किया कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, 59.95 प्रतिशत छात्रों ने सुधारा प्रदर्शन

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. छात्र अपना रिजल्ट डिजिलॉकर रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के छात्रों को दो बोर्ड परीक्षाओं का विकल्प दिया गया था, जिससे वह अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकें. सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि नियमित छात्रों के लिए दोनों परीक्षाओं में से जिस परीक्षा में बेहतर अंक मिले हैं, उसी को अंतिम परिणाम माना जाएगा. इस नई व्यवस्था से लाखों छात्रों को अपने अंक सुधारने का अवसर मिला है.

सीबीएसई के अनुसार दूसरी बोर्ड परीक्षा के लिए कुल 6,64,027 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इनमें से 6,63,777 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. बड़ी संख्या में ऐसे छात्र थे जिन्होंने मुख्य परीक्षा में मिले अंकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दूसरी परीक्षा दी थी. बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों पर एक ही परीक्षा का दबाव कम करना और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार बेहतर प्रदर्शन का अवसर देना था.

करीब 60 प्रतिशत छात्रों ने बढ़ाए अपने अंक

दूसरी बोर्ड परीक्षा में 5,13,955 छात्रों ने अपने अंकों में सुधार के लिए परीक्षा दी. इनमें से 3,08,095 छात्रों, यानी 59.95 प्रतिशत ने मुख्य परीक्षा की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया. यह आंकड़ा बताता है कि दूसरी परीक्षा का विकल्प छात्रों के लिए काफी लाभदायक साबित हुआ. जिन छात्रों को पहली परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं मिले थे, उन्होंने इस अवसर का उपयोग किया.

कंपार्टमेंट छात्रों को भी मिला फायदा

दूसरी बोर्ड परीक्षा में 1,49,822 छात्र कंपार्टमेंट श्रेणी के थे. इनमें से 78,503 छात्र सफल रहे और इस श्रेणी का पास प्रतिशत 52.40 प्रतिशत दर्ज किया गया. पिछले वर्ष 2025 में कंपार्टमेंट श्रेणी का पास प्रतिशत 48.68 प्रतिशत था. इस तरह इस वर्ष कंपार्टमेंट छात्रों के परिणाम में भी सुधार देखने को मिला है.



कुल पास प्रतिशत पहुंचा 96.78 प्रतिशत