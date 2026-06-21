CBSE ने जारी किए कक्षा 12वीं री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन के परिणाम, DigiLocker पर अपडेटेड हुई मार्कशीट
बताया गया कि बचे उम्मीदवारों के परिणाम भी चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी.
Published : June 21, 2026 at 10:34 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं के उन छात्रों के लिए बड़ी अपडेट जारी की है, जिन्होंने परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था. बोर्ड ने राविवार से इन आवेदनों के परिणाम चरणबद्ध तरीके से जारी करने शुरू कर दिए हैं. जिन छात्रों के अंकों में बदलाव हुआ है, वे अपनी संशोधित मार्कशीट DigiLocker के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.
चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं परिणाम: CBSE ने बताया कि कक्षा 12वीं के पोस्ट-रिजल्ट सेवाओं के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच पूरी सावधानी और निष्पक्षता के साथ की गई है. बोर्ड के अनुसार, 21 जून 2026 तक लगभग 87 प्रतिशत उम्मीदवारों के परिणाम जारी कर दिए गए हैं. बचे उम्मीदवारों के परिणाम भी चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों के अंकों में सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के बाद बदलाव हुआ है, वे DigiLocker पर जाकर अपनी नई और अपडेटेड मार्कशीट डाउनलोड कर ले सकते हैं.
13 मई को घोषित हुआ था मुख्य परीक्षा परिणाम: CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम 13 मई, 2026 को घोषित किया था. इस वर्ष लगभग 17.69 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी. परिणाम जारी होने के बाद छात्रों को अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी लेने की सुविधा दी गई थी. छात्रों को 19 मई से 25 मई, 2026 तक उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां लेने के लिए विंडो खोला गया था. इसके बाद 2 जून से 7 जून, 2026 तक वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन स्वीकार किए गए थे.
विशेषज्ञों की निगरानी में हुई प्रक्रिया: CBSE ने बताया कि पूरी पोस्ट-रिजल्ट प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, IIT कानपुर और IIT मद्रास के तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता ली गई. इन संस्थानों के विशेषज्ञों ने सिस्टम को अनधिकृत पहुंच और साइबर खतरों से सुरक्षित रखने में सहयोग किया जिससे पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे. बोर्ड का कहना है कि जहां भी किसी छात्र का दावा सही पाया गया, वहां त्रुटियों को सुधारते हुए अंकों में आवश्यक संशोधन किया गया और रिकॉर्ड अपडेट किए गए हैं.
नो चेंज वाले छात्रों को भी मिलेगा उत्तर पुस्तिका देखने का अवसर: CBSE ने घोषणा की है कि जिन छात्रों ने वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया था और जिनके परिणाम में "No Change" दर्ज किया गया है, उन्हें भी अपनी उत्तर पुस्तिका संबंधित CBSE क्षेत्रीय कार्यालय में देखने का अवसर दिया जाएगा. इसके लिए कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा.
अफवाहों से बचने की सलाह: बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट खबरों, अफवाहों और अनौपचारिक स्रोतों पर भरोसा न करें. CBSE ने कहा कि सभी आधिकारिक जानकारी केवल बोर्ड के अधिकृत संचार माध्यमों के जरिए ही जारी की जाएगी. किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए छात्र resultcbse2026@cbsehskisha.in पर ईमेल कर सकते हैं. इसके अलावा वे अपने संबंधित CBSE क्षेत्रीय कार्यालयों या बोर्ड की टेली-हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं.
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