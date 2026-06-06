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CBSE री-इवैल्यूएशन की अफरा-तफरी से छात्र अधर में, बोर्ड ने डेडलाइन बढ़ाई

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के हजारों छात्र बोर्ड के पोस्ट-रिजल्ट सर्विस पोर्टल को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति में हैं. सीबीएसई ने तकनीकी खामियों और उत्तर पुस्तिका मिलने में दिक्कतों की बड़ी शिकायतों के बाद सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 7 जून कर दी है.

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कई छात्रों ने दो जून को शुरू किए गए सीबीएसई के एक पोर्टल पर उत्तर पुस्तिकाओं को देखने तथा सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने में आ रही समस्याओं को उठाया था.

बोर्ड ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "छात्रों के हित में, सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे छात्रों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय और सहायता मिल सकेगी." इसमें कहा गया है कि छह जून (मध्यरात्रि) की समय सीमा को अब बढ़ाकर सात जून (मध्यरात्रि) कर दिया गया है.

CBSE री-इवैल्यूएशन की अफरा-तफरी से छात्रों के लिए अगले शैक्षणिक वर्ष (भारत में और भारत के बाहर दोनों) के लिए पढ़ाई करने के लिए विश्वविद्यालय ढूंढने का समय अब ​​निकल चुका है और अब उन्हें भी अपने फाइनल एग्जाम, स्कॉलरशिप और अपने फाइनल एग्जाम के स्कोर के आधार पर अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अब इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों की वजह से देरी हो सकती है.

कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ छात्रों को अब चिंता है कि वे आईआईटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और या उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, विदेश में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और मेरिट स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके फाइनल मार्क्स अभी भी सवालों के घेरे में हैं.