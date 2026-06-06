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CBSE री-इवैल्यूएशन की अफरा-तफरी से छात्र अधर में, बोर्ड ने डेडलाइन बढ़ाई

सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि सात जून तक बढ़ाई.

CBSE Re-evaluation Chaos Leaves Students in Limbo as Board Extends Deadline
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भवन (फाइल फोटो) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 6, 2026 at 1:41 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के हजारों छात्र बोर्ड के पोस्ट-रिजल्ट सर्विस पोर्टल को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति में हैं. सीबीएसई ने तकनीकी खामियों और उत्तर पुस्तिका मिलने में दिक्कतों की बड़ी शिकायतों के बाद सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 7 जून कर दी है.

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कई छात्रों ने दो जून को शुरू किए गए सीबीएसई के एक पोर्टल पर उत्तर पुस्तिकाओं को देखने तथा सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने में आ रही समस्याओं को उठाया था.

बोर्ड ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "छात्रों के हित में, सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे छात्रों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय और सहायता मिल सकेगी." इसमें कहा गया है कि छह जून (मध्यरात्रि) की समय सीमा को अब बढ़ाकर सात जून (मध्यरात्रि) कर दिया गया है.

CBSE री-इवैल्यूएशन की अफरा-तफरी से छात्रों के लिए अगले शैक्षणिक वर्ष (भारत में और भारत के बाहर दोनों) के लिए पढ़ाई करने के लिए विश्वविद्यालय ढूंढने का समय अब ​​निकल चुका है और अब उन्हें भी अपने फाइनल एग्जाम, स्कॉलरशिप और अपने फाइनल एग्जाम के स्कोर के आधार पर अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें अब इलेक्ट्रॉनिक मार्किंग सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों की वजह से देरी हो सकती है.

कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ छात्रों को अब चिंता है कि वे आईआईटी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और या उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, विदेश में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और मेरिट स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके फाइनल मार्क्स अभी भी सवालों के घेरे में हैं.

भ्रम को और बढ़ाते हुए, खबर है कि री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान पोर्टल पर साइबर अटैक की कोशिशें हुईं और टेक्निकल दिक्कतें आईं. सीबीएसई ने तब से दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि अटैक के बावजूद सिस्टम सिक्योर रहा. बोर्ड को रिजल्ट के बाद 70,000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं.

दिल्ली के 12वीं कक्षा के छात्र हर्ष ने कहा, "मैंने पहले ही कॉलेजों में अप्लाई कर दिया है, लेकिन अगर री-इवैल्यूएशन के बाद मेरे मार्क्स बदलते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वे संस्थान संशोधित स्कोरपर विचार करेंगे या नहीं."

इंजीनियरिंग एडमिशन लेने वाली एक और छात्र कोमल वर्मा ने कहा, "हर दिन की देरी से चिंता बढ़ती है. हम बार-बार पोर्टल चेक कर रहे हैं लेकिन अभी भी नहीं पता कि प्रक्रिया कब पूरा होगा."

एक अभिभावक कुलभूषण, जिनके बच्चे को री-इवैल्यूएशन रिजल्ट का इंतजार है, ने कहा, "छात्रों ने इन एग्जाम के लिए दो साल मेहनत की है. रिजल्ट आने के बाद उन्हें तकनीकी दिक्कतों से नहीं जूझना चाहिए. बढ़ती आलोचना के जवाब में, सीबीएसई ने कहा कि डेडलाइन बढ़ाने का फैसला छात्रों के फायदे में किया जा रहा है, ताकि सभी पात्र उम्मीदवार को अपनी आग्रह रिक्वेस्ट जमा करने के लिए काफी समय मिल सके.

ये भी पढ़ें: CBSE ने छात्रों को दी राहत, कक्षा 12वीं के वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई

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