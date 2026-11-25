CBSE Pre Board Exam 2027: प्री-बोर्ड में फेल होने पर क्या बोर्ड परीक्षा से रोक सकता है स्कूल? जानें नियम
सीबीएसई में प्री-बोर्ड के कम अंक बोर्ड परीक्षा की पात्रता नहीं रोकते, जबकि बिहार बोर्ड की सेंटअप परीक्षा पास करना अनिवार्य है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 25, 2026 at 8:34 PM IST
पटना : बिहार बोर्ड और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों के लिए प्री-बोर्ड और सेंटअप परीक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है. बिहार बोर्ड की मैट्रिक सेंटअप परीक्षा शुरू हो चुकी है, वहीं सीबीएसई ने भी आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं. ऐसे में विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में कई सवाल हैं.
प्री-बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर क्या होगा?
ये सवाल सिर्फ सुनते ही छात्रों में गंभीर चिंता पैदा करता है, एक और प्रश्न कि क्या प्री-बोर्ड के अंक मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में जुड़ते हैं? कम अंक आने पर क्या बोर्ड परीक्षा से पहले तैयारी सुधारने का पर्याप्त समय मिलता है? इन सवालों को समझने के लिए बाल्डविन सोफिया स्कूल की प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर से बातचीत की गई.
बाल्डविन सोफिया स्कूल की प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर ने बताया कि बिहार बोर्ड की सेंटअप परीक्षा और सीबीएसई की प्री-बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य और महत्व में बुनियादी अंतर है. बिहार बोर्ड में सेंटअप परीक्षा पास करना मुख्य परीक्षा में शामिल होने की पात्रता से जुड़ा है, जबकि सीबीएसई में प्री-बोर्ड विद्यार्थियों की तैयारी परखने और उन्हें बोर्ड परीक्षा के माहौल से परिचित कराने का माध्यम है.
बिहार बोर्ड की सेंटअप और सीबीएसई की प्री-बोर्ड परीक्षा में क्या है अंतर?
अल्पना दफ्तुआर के मुताबिक, ''बिहार बोर्ड की सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है. इसमें असफल रहने वाले विद्यार्थियों को मुख्य बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती है. इसके विपरीत सीबीएसई की प्री-बोर्ड परीक्षा स्कूल स्तर पर आयोजित होती है. इसमें कम अंक आने या फेल होने के आधार पर किसी विद्यार्थी को मुख्य बोर्ड परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता. इसका मकसद विद्यार्थियों को पास या फेल घोषित करना नहीं, बल्कि उनकी तैयारी का आकलन करना है.''
स्कूल के शिक्षक ही तैयार करते हैं सीबीएसई का प्री-बोर्ड पेपर
उन्होंने बताया कि सीबीएसई की प्री-बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र स्कूल के शिक्षक तैयार करते हैं और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी वही करते हैं. परीक्षा भी संबंधित स्कूल में ही आयोजित होती है. इस लिहाज से यह एक तरह का आंतरिक मूल्यांकन है, जिसके जरिए स्कूल और विद्यार्थी अपनी तैयारी की स्थिति समझ पाते हैं.
प्री-बोर्ड में फेल होने पर भी दे सकते हैं बोर्ड परीक्षा?
विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि क्या प्री-बोर्ड में फेल होने पर बोर्ड परीक्षा छूट सकती है? इसका जवाब है- नहीं. सीबीएसई में प्री-बोर्ड में असफल होने का मतलब यह नहीं है कि विद्यार्थी मुख्य परीक्षा नहीं दे सकता. कम अंक आने के बावजूद वह बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकता है. स्कूल केवल प्री-बोर्ड के परिणाम के आधार पर उसे बोर्ड परीक्षा से वंचित नहीं कर सकता.
हालांकि, बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए सीबीएसई के पंजीकरण, निर्धारित उपस्थिति और अन्य पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करना जरूरी है. इसलिए विद्यार्थियों को प्री-बोर्ड के साथ-साथ बोर्ड की अन्य अनिवार्य शर्तों पर भी ध्यान देना चाहिए.
मेडिकल इमरजेंसी में दोबारा प्री-बोर्ड करा सकता है स्कूल
प्राचार्या ने बताया कि प्री-बोर्ड में किसी विद्यार्थी का प्रदर्शन खराब होने पर स्कूल उसे सुधार का अवसर देता है. यदि कोई विद्यार्थी मेडिकल इमरजेंसी या किसी अन्य वास्तविक कारण से प्री-बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो स्कूल उसके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित कर सकता है. कई निजी स्कूलों में दो बार प्री-बोर्ड परीक्षा लेने की व्यवस्था भी होती है. इससे विद्यार्थियों को अपनी गलतियां सुधारने और मुख्य परीक्षा से पहले दोबारा तैयारी परखने का मौका मिलता है.
क्या प्री-बोर्ड के अंक बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में जुड़ते हैं?
सीबीएसई की प्री-बोर्ड परीक्षा के अंक सीधे मुख्य बोर्ड परीक्षा के परिणाम में नहीं जोड़े जाते हैं. अल्पना दफ्तुआर ने बताया कि इसकी वजह यह है कि परीक्षा स्कूल स्तर पर आयोजित होती है और प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर कॉपियों की जांच तक की जिम्मेदारी स्कूल के शिक्षकों की होती है. इसका उद्देश्य विद्यार्थी को यह समझाना है कि उसकी तैयारी किस स्तर पर है और उसे किन विषयों या अध्यायों पर अधिक मेहनत करने की जरूरत है.
हालांकि, बोर्ड परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के अंक सीबीएसई के निर्धारित नियमों के अनुसार अलग से जोड़े जाते हैं. इन्हें प्री-बोर्ड के अंकों से अलग समझना चाहिए.
दिसंबर से शुरू होती हैं प्री-बोर्ड परीक्षाएं
सीबीएसई की ओर से प्री-बोर्ड परीक्षा के लिए कोई एक निश्चित राष्ट्रीय तारीख निर्धारित नहीं की जाती है. अलग-अलग स्कूल अपने शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार इसका आयोजन करते हैं. आम तौर पर दिसंबर में प्री-बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाती है, जबकि कुछ स्कूल जनवरी तक भी इसका आयोजन करते हैं.
प्री-बोर्ड के बाद स्कूल विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विषयवार विश्लेषण करते हैं. इससे पता चलता है कि कौन सा विद्यार्थी किस विषय में अच्छा कर रहा है और किस विषय या टॉपिक में उसे परेशानी हो रही है. इसके आधार पर कमजोर विषयों और अध्यायों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं. अल्पना दफ्तुआर ने बताया कि बोर्ड परीक्षा से पहले मिलने वाले अंतिम एक महीने में विद्यार्थियों को अपनी तैयारी मजबूत करने का अवसर दिया जाता है.
प्री-बोर्ड में कम अंक आने का मतलब बोर्ड में भी खराब प्रदर्शन नहीं
अल्पना दफ्तुआर ने कहा कि प्री-बोर्ड में कम अंक आने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा. यह परीक्षा तैयारी की कमियों को पहचानने का अवसर है. कई बार विद्यार्थी को विषय की जानकारी होती है, लेकिन वह निर्धारित समय में प्रश्नों के उत्तर पूरे नहीं कर पाता. किसी को उत्तर लिखने का सही तरीका नहीं आता तो किसी को प्रश्न समझने में परेशानी होती है. प्री-बोर्ड में इन कमियों का पता चल जाता है.
''विद्यार्थियों को अपने परिणाम को लेकर घबराने के बजाय यह देखना चाहिए कि किस विषय में कितने अंक कटे हैं और उसकी वजह क्या है. जिन अध्यायों से बार-बार गलतियां हो रही हैं, उन्हें दोबारा पढ़ना चाहिए. पुराने प्रश्नपत्रों और मॉडल पेपर के जरिए नियमित अभ्यास करना भी जरूरी है. सही रणनीति के साथ शेष समय में तैयारी में काफी सुधार किया जा सकता है.''- अल्पना दफ्तुआर, प्राचार्या, बाल्डविन सोफिया स्कूल
प्री-बोर्ड के प्रश्नपत्र से समझ सकते हैं बोर्ड परीक्षा का पैटर्न
अल्पना दफ्तुआर के अनुसार, प्री-बोर्ड परीक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थियों को मुख्य बोर्ड परीक्षा के माहौल से परिचित कराना है. इसमें निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र हल करना होता है. इससे विद्यार्थियों को समय प्रबंधन, प्रश्नों को समझने और उत्तर पुस्तिका में व्यवस्थित तरीके से जवाब लिखने का अनुभव मिलता है.
स्कूल के शिक्षक सीबीएसई के पाठ्यक्रम और उपलब्ध मॉडल पेपर को ध्यान में रखकर प्रश्नपत्र तैयार करते हैं. इससे विद्यार्थियों को प्रश्नों के स्वरूप और परीक्षा के स्तर को समझने में मदद मिलती है. हालांकि, प्री-बोर्ड के प्रश्नों को मुख्य परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों की सूची नहीं मानना चाहिए. इसका मकसद पूरे पाठ्यक्रम की समझ और तैयारी का आकलन करना है.
CBSE बोर्ड परीक्षा 2027 के पैटर्न में क्या हुआ बदलाव?
इस बार विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के मॉडल प्रश्नपत्र और उनकी अंक योजना जारी कर दी है. बोर्ड की ओर से 21 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इस सत्र में प्रश्नपत्रों के डिजाइन और मूल्यांकन के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उत्तीर्ण होने के मानदंड भी पिछले सत्र की तरह ही रहेंगे.
इसलिए विद्यार्थियों को किसी नए परीक्षा पैटर्न को लेकर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है. इस साल भी बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ केस आधारित और अवधारणा पर आधारित सवालों की तैयारी करनी चाहिए. सीबीएसई का जोर केवल किताबों में दिए गए तथ्यों को याद करने के बजाय विषयों की समझ और वास्तविक जीवन में उनके इस्तेमाल की क्षमता पर है.
10वीं और 12वीं के लिए विषयवार मॉडल पेपर जारी
सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी समेत विभिन्न विषयों के मॉडल पेपर जारी किए हैं. कक्षा 12वीं के लिए भी विषयवार मॉडल पेपर और मार्किंग स्कीम उपलब्ध कराई गई है. इनकी मदद से विद्यार्थी समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उत्तर किस तरीके से लिखना है और किन बिंदुओं पर अंक दिए जाते हैं.
विज्ञान में प्रयोगों और परिस्थितियों पर आधारित सवाल, गणित में अवधारणाओं के इस्तेमाल और सामाजिक विज्ञान में स्रोतों या परिस्थितियों को समझकर उत्तर देने वाले प्रश्नों का अभ्यास करना उपयोगी होगा. विद्यार्थियों को आधिकारिक मॉडल पेपर और उसकी अंक योजना के आधार पर तैयारी करनी चाहिए.
10वीं के विद्यार्थियों के लिए दो बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था भी अहम
सीबीएसई ने 2026 से कक्षा 10वीं के लिए साल में दो बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था लागू की है. इसके तहत पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है. पहली परीक्षा में उत्तीर्ण और पात्र विद्यार्थी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से अधिकतम तीन विषयों में अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए दूसरी परीक्षा दे सकते हैं.
हालांकि, पहली परीक्षा में तीन या उससे अधिक विषयों में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों को दूसरी परीक्षा का अवसर नहीं मिलेगा. यह व्यवस्था विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अतिरिक्त अवसर देने के उद्देश्य से लागू की गई है. ध्यान रहे कि दो बोर्ड परीक्षाओं की यह व्यवस्था केवल 10वीं के लिए है, 12वीं के लिए नहीं.
क्या स्कूलों के लिए प्री-बोर्ड परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य है?
अल्पना दफ्तुआर ने बताया कि सीबीएसई की ओर से बोर्ड परीक्षा की तरह प्री-बोर्ड के लिए कोई अलग राष्ट्रीय परीक्षा कार्यक्रम या एक समान तारीख निर्धारित नहीं की जाती है. इसका आयोजन स्कूल अपने शैक्षणिक कैलेंडर और विद्यार्थियों की तैयारी के अनुसार करते हैं. स्कूलों के लिए यह विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन करने और उन्हें बोर्ड परीक्षा का अनुभव देने का महत्वपूर्ण माध्यम है.
''प्री-बोर्ड को मुख्य बोर्ड परीक्षा की पात्रता से जोड़कर नहीं देखना चाहिए. वहीं बिहार बोर्ड की सेंटअप परीक्षा की स्थिति अलग है, क्योंकि इसमें उत्तीर्ण होना मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्य शर्त है.''- अल्पना दफ्तुआर, प्राचार्या, बाल्डविन सोफिया स्कूल
प्री-बोर्ड के बाद विद्यार्थी कैसे करें बोर्ड परीक्षा की तैयारी?
प्री-बोर्ड परीक्षा का परिणाम आने के बाद विद्यार्थियों को सबसे पहले अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए. अल्पना दफ्तुआर ने कहा कि केवल कुल अंक देखकर निराश होने के बजाय यह समझना जरूरी है कि किस विषय और किस अध्याय में अधिक परेशानी हुई. जिन प्रश्नों के उत्तर गलत हुए हैं, उन्हें दोबारा हल करना चाहिए. इसके साथ ही निर्धारित समय में पूरा मॉडल पेपर हल करने का अभ्यास करना चाहिए.
विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ उत्तर लिखने की गति, प्रश्नों को समझने और समय के सही इस्तेमाल पर भी ध्यान देना चाहिए. कमजोर विषयों के लिए अतिरिक्त समय निकालना चाहिए और शिक्षकों से अपनी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए. प्री-बोर्ड के बाद मिलने वाला समय काफी उपयोगी हो सकता है, बशर्ते विद्यार्थी अपनी कमियों को पहचानकर योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करें.
'पेरेंट्स भी बच्चों पर प्री-बोर्ड के अंकों का दबाव न बनाएं'
अल्पना दफ्तुआर ने कहा कि प्री-बोर्ड परीक्षा को बोर्ड परीक्षा का परिणाम मानकर घबराने की जरूरत नहीं है. सीबीएसई में यह विद्यार्थियों के लिए खुद को परखने और अपनी तैयारी सुधारने का अवसर है, जबकि बिहार बोर्ड की सेंटअप परीक्षा मुख्य परीक्षा में शामिल होने की पात्रता तय करती है. इसलिए दोनों बोर्डों के विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा व्यवस्था का अंतर समझते हुए तैयारी करनी चाहिए.
प्री-बोर्ड में कम अंक आने को असफलता नहीं, बल्कि बोर्ड परीक्षा से पहले गलतियों को सुधारने का मौका समझना चाहिए. अभिभावकों को भी बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए. उन्हें बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए उनकी कमजोरियों को दूर करने में सहयोग करना चाहिए.
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