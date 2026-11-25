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CBSE Pre Board Exam 2027: प्री-बोर्ड में फेल होने पर क्या बोर्ड परीक्षा से रोक सकता है स्कूल? जानें नियम

प्री बोर्ड परीक्षा ( ETV Bharat )

पटना : बिहार बोर्ड और सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों के लिए प्री-बोर्ड और सेंटअप परीक्षा काफी महत्वपूर्ण होती है. बिहार बोर्ड की मैट्रिक सेंटअप परीक्षा शुरू हो चुकी है, वहीं सीबीएसई ने भी आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं. ऐसे में विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में कई सवाल हैं.

प्री-बोर्ड परीक्षा में फेल होने पर क्या होगा?

ये सवाल सिर्फ सुनते ही छात्रों में गंभीर चिंता पैदा करता है, एक और प्रश्न कि क्या प्री-बोर्ड के अंक मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में जुड़ते हैं? कम अंक आने पर क्या बोर्ड परीक्षा से पहले तैयारी सुधारने का पर्याप्त समय मिलता है? इन सवालों को समझने के लिए बाल्डविन सोफिया स्कूल की प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर से बातचीत की गई. बाल्डविन सोफिया स्कूल की प्राचार्या अल्पना दफ्तुआर ने बताया कि बिहार बोर्ड की सेंटअप परीक्षा और सीबीएसई की प्री-बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य और महत्व में बुनियादी अंतर है. बिहार बोर्ड में सेंटअप परीक्षा पास करना मुख्य परीक्षा में शामिल होने की पात्रता से जुड़ा है, जबकि सीबीएसई में प्री-बोर्ड विद्यार्थियों की तैयारी परखने और उन्हें बोर्ड परीक्षा के माहौल से परिचित कराने का माध्यम है. बिहार बोर्ड की सेंटअप और सीबीएसई की प्री-बोर्ड परीक्षा में क्या है अंतर? अल्पना दफ्तुआर के मुताबिक, ''बिहार बोर्ड की सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है. इसमें असफल रहने वाले विद्यार्थियों को मुख्य बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलती है. इसके विपरीत सीबीएसई की प्री-बोर्ड परीक्षा स्कूल स्तर पर आयोजित होती है. इसमें कम अंक आने या फेल होने के आधार पर किसी विद्यार्थी को मुख्य बोर्ड परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता. इसका मकसद विद्यार्थियों को पास या फेल घोषित करना नहीं, बल्कि उनकी तैयारी का आकलन करना है.'' स्कूल के शिक्षक ही तैयार करते हैं सीबीएसई का प्री-बोर्ड पेपर उन्होंने बताया कि सीबीएसई की प्री-बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र स्कूल के शिक्षक तैयार करते हैं और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी वही करते हैं. परीक्षा भी संबंधित स्कूल में ही आयोजित होती है. इस लिहाज से यह एक तरह का आंतरिक मूल्यांकन है, जिसके जरिए स्कूल और विद्यार्थी अपनी तैयारी की स्थिति समझ पाते हैं. प्री-बोर्ड में फेल होने पर भी दे सकते हैं बोर्ड परीक्षा? विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि क्या प्री-बोर्ड में फेल होने पर बोर्ड परीक्षा छूट सकती है? इसका जवाब है- नहीं. सीबीएसई में प्री-बोर्ड में असफल होने का मतलब यह नहीं है कि विद्यार्थी मुख्य परीक्षा नहीं दे सकता. कम अंक आने के बावजूद वह बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकता है. स्कूल केवल प्री-बोर्ड के परिणाम के आधार पर उसे बोर्ड परीक्षा से वंचित नहीं कर सकता. ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat) हालांकि, बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए सीबीएसई के पंजीकरण, निर्धारित उपस्थिति और अन्य पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करना जरूरी है. इसलिए विद्यार्थियों को प्री-बोर्ड के साथ-साथ बोर्ड की अन्य अनिवार्य शर्तों पर भी ध्यान देना चाहिए. मेडिकल इमरजेंसी में दोबारा प्री-बोर्ड करा सकता है स्कूल प्राचार्या ने बताया कि प्री-बोर्ड में किसी विद्यार्थी का प्रदर्शन खराब होने पर स्कूल उसे सुधार का अवसर देता है. यदि कोई विद्यार्थी मेडिकल इमरजेंसी या किसी अन्य वास्तविक कारण से प्री-बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो स्कूल उसके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित कर सकता है. कई निजी स्कूलों में दो बार प्री-बोर्ड परीक्षा लेने की व्यवस्था भी होती है. इससे विद्यार्थियों को अपनी गलतियां सुधारने और मुख्य परीक्षा से पहले दोबारा तैयारी परखने का मौका मिलता है. क्या प्री-बोर्ड के अंक बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में जुड़ते हैं? सीबीएसई की प्री-बोर्ड परीक्षा के अंक सीधे मुख्य बोर्ड परीक्षा के परिणाम में नहीं जोड़े जाते हैं. अल्पना दफ्तुआर ने बताया कि इसकी वजह यह है कि परीक्षा स्कूल स्तर पर आयोजित होती है और प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर कॉपियों की जांच तक की जिम्मेदारी स्कूल के शिक्षकों की होती है. इसका उद्देश्य विद्यार्थी को यह समझाना है कि उसकी तैयारी किस स्तर पर है और उसे किन विषयों या अध्यायों पर अधिक मेहनत करने की जरूरत है. हालांकि, बोर्ड परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के अंक सीबीएसई के निर्धारित नियमों के अनुसार अलग से जोड़े जाते हैं. इन्हें प्री-बोर्ड के अंकों से अलग समझना चाहिए. दिसंबर से शुरू होती हैं प्री-बोर्ड परीक्षाएं सीबीएसई की ओर से प्री-बोर्ड परीक्षा के लिए कोई एक निश्चित राष्ट्रीय तारीख निर्धारित नहीं की जाती है. अलग-अलग स्कूल अपने शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार इसका आयोजन करते हैं. आम तौर पर दिसंबर में प्री-बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाती है, जबकि कुछ स्कूल जनवरी तक भी इसका आयोजन करते हैं. प्री-बोर्ड के बाद स्कूल विद्यार्थियों के प्रदर्शन का विषयवार विश्लेषण करते हैं. इससे पता चलता है कि कौन सा विद्यार्थी किस विषय में अच्छा कर रहा है और किस विषय या टॉपिक में उसे परेशानी हो रही है. इसके आधार पर कमजोर विषयों और अध्यायों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं. अल्पना दफ्तुआर ने बताया कि बोर्ड परीक्षा से पहले मिलने वाले अंतिम एक महीने में विद्यार्थियों को अपनी तैयारी मजबूत करने का अवसर दिया जाता है. प्री-बोर्ड में कम अंक आने का मतलब बोर्ड में भी खराब प्रदर्शन नहीं अल्पना दफ्तुआर ने कहा कि प्री-बोर्ड में कम अंक आने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा. यह परीक्षा तैयारी की कमियों को पहचानने का अवसर है. कई बार विद्यार्थी को विषय की जानकारी होती है, लेकिन वह निर्धारित समय में प्रश्नों के उत्तर पूरे नहीं कर पाता. किसी को उत्तर लिखने का सही तरीका नहीं आता तो किसी को प्रश्न समझने में परेशानी होती है. प्री-बोर्ड में इन कमियों का पता चल जाता है. ''विद्यार्थियों को अपने परिणाम को लेकर घबराने के बजाय यह देखना चाहिए कि किस विषय में कितने अंक कटे हैं और उसकी वजह क्या है. जिन अध्यायों से बार-बार गलतियां हो रही हैं, उन्हें दोबारा पढ़ना चाहिए. पुराने प्रश्नपत्रों और मॉडल पेपर के जरिए नियमित अभ्यास करना भी जरूरी है. सही रणनीति के साथ शेष समय में तैयारी में काफी सुधार किया जा सकता है.''- अल्पना दफ्तुआर, प्राचार्या, बाल्डविन सोफिया स्कूल