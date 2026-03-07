ETV Bharat / bharat

मिडिल ईस्ट में हालात के मद्देनजर CBSE का बड़ा फैसला, 9 से 11 मार्च की 12वीं बोर्ड परीक्षाएं स्थगित

नई दिल्ली: मध्य-पूर्व के देशों में मौजूदा हालात को देखते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने 9, 10 और 11 मार्च 2026 को होने वाली कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. यह फैसला मिडिल ईस्ट क्षेत्र के कई देशों में संचालित CBSE से संबद्ध स्कूलों के लिए लिया गया है. बोर्ड ने कहा कि हालात की समीक्षा के बाद नई परीक्षा तिथियों की घोषणा की जाएगी.

सर्कुलर जारी कर दी गई जानकारी:

CBSE ने 7 मार्च 2026 को जारी अपने आधिकारिक सर्कुलर में बताया कि मिडिल ईस्ट के बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरात देशों में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. सर्कुलर के अनुसार 9 मार्च (सोमवार), 10 मार्च (मंगलवार) और 11 मार्च (बुधवार) को आयोजित होने वाली कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी गई हैं. बोर्ड का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा और परीक्षा प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है. इन देशों में पढ़ने वाले हजारों भारतीय छात्रों की परीक्षाएं अब नई तारीखों पर आयोजित की जाएंगी.



10 मार्च को होगी हालात की समीक्षा:

CBSE ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि 10 मार्च 2026 को क्षेत्र की स्थिति की दोबारा समीक्षा की जाएगी. इसके बाद 12 मार्च से आगे होने वाली परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. यदि हालात सामान्य पाए जाते हैं तो बोर्ड संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन करेगा.



छात्रों और अभिभावकों के लिए निर्देश:

बोर्ड ने सभी छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वह अपने स्कूल प्रशासन के संपर्क में रहें और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें. नई परीक्षा तिथियों और अन्य आवश्यक निर्देशों की जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी.





ये भी पढ़ें :