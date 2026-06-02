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CBSE चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर छात्रों के न्याय आंदोलन की छोटी, लेकिन महत्वपूर्ण जीत: NSUI

NSUI के संघर्ष की पहली जीत, लेकिन न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी- राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 2, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर देशभर में उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर कर दिया. अब नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने इसे छात्रों के न्याय आंदोलन की "छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत" करार दिया है. संगठन का कहना है कि यह फैसला लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का परिणाम है.

छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि CBSE चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर इस बात का प्रमाण है कि छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और NSUI द्वारा लगातार उठाए गए मुद्दों का असर हुआ है. उन्होंने कहा कि OSM मूल्यांकन प्रणाली में सामने आई गंभीर गड़बड़ियों के बाद देशभर के छात्र न्याय और जवाबदेही की मांग कर रहे थे. जाखड़ ने कहा, "यह हर उस CBSE छात्र की जीत है जो अपने भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग कर रहा था."

सड़कों से लेकर अदालतों तक लड़ाई जारी

NSUI ने दावा किया कि पिछले कई सप्ताहों से कार्यकर्ता और छात्र नेता छात्रों के हित में लगातार आंदोलन कर रहे हैं. संगठन ने विरोध प्रदर्शन, मीडिया अभियान और न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से छात्रों की आवाज को उठाया है. जाखड़ ने कहा कि जब तक प्रत्येक प्रभावित छात्र को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक NSUI का संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने कहा, "हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारा आंदोलन सड़कों से लेकर कोर्टरूम तक जारी रहेगा."

राहुल गांधी का भी किया उल्लेख

NSUI अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि सरकार का यह फैसला छात्रों, NSUI और विपक्ष द्वारा बनाए गए दबाव का परिणाम है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल शुरुआत है और अभी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है.

सरकार और शिक्षा मंत्रालय से जवाबदेही की मांग

विनोद जाखड़ ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल करते हुए कहा कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि इतनी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था लागू कैसे हुई. क्यों लाखों छात्रों का भविष्य प्रशासनिक लापरवाही तथा तकनीकी खामियों की भेंट चढ़ा ?. उन्होंने कहा कि केवल अधिकारियों का ट्रांसफर कर देना पर्याप्त नहीं है. पूरे मामले में पारदर्शी जांच, जवाबदेही तय करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है.

OSM प्रणाली की जांच की मांग दोहराई

NSUI ने OSM प्रणाली की खरीद प्रक्रिया और उसके क्रियान्वयन की स्वतंत्र एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग दोहराई है. संगठन ने प्रभावित छात्रों की शिकायतों का तत्काल समाधान करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है. संगठन का कहना है कि देश के लाखों छात्रों ने अपने भविष्य का भरोसा शिक्षा व्यवस्था पर किया है और किसी भी स्थिति में उनके भविष्य के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए.

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