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CBSE अलग-अलग तौर-तरीकों पर काम कर रहा है: तीन-भाषा नीति पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी. ( IANS )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सीबीएसई की उस पॉलिसी को लागू करने के सुझावों पर काम कर रही है, जिसके तहत 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें दो भारतीय भाषाएं शामिल हैं. यह मामला सीजेआई सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ के सामने आया.पीठ के सामने सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं. सुनवाई के दौरान, भाटी ने बताया कि सीबीएसई विभिन्न तौर-तरीके तय करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए समय मांगा. पीठ ने भाटी की दलीलों पर विचार किया और मामले को एक हफ़्ते के लिए टाल दिया. 20 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा था कि वह छठी कक्षा के छात्रों को तीसरी भाषा की अनिवार्यता से एक बार के लिए छूट देने पर विचार करे, ताकि उन्हें उस विषय में 10वीं कक्षा की अनिवार्य परीक्षा से बचाया जा सके और साथ ही विदेशी भाषाओं के मौजूदा कॉम्बिनेशन को भी सुरक्षित रखा जा सके. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की संशोधित तीन-भाषा नीति के तहत अंग्रेजी को 'गैर-देशी' भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने पर भी सवाल उठाए.