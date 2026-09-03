CBSE अलग-अलग तौर-तरीकों पर काम कर रहा है: तीन-भाषा नीति पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
सीबीएसई ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न तौर-तरीके तय करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए समय मांगा.
By Sumit Saxena
Published : September 3, 2026 at 7:43 PM IST
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सीबीएसई की उस पॉलिसी को लागू करने के सुझावों पर काम कर रही है, जिसके तहत 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें दो भारतीय भाषाएं शामिल हैं.
यह मामला सीजेआई सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ के सामने आया.पीठ के सामने सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं.
सुनवाई के दौरान, भाटी ने बताया कि सीबीएसई विभिन्न तौर-तरीके तय करने की प्रक्रिया में है और इसके लिए समय मांगा. पीठ ने भाटी की दलीलों पर विचार किया और मामले को एक हफ़्ते के लिए टाल दिया.
20 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा था कि वह छठी कक्षा के छात्रों को तीसरी भाषा की अनिवार्यता से एक बार के लिए छूट देने पर विचार करे, ताकि उन्हें उस विषय में 10वीं कक्षा की अनिवार्य परीक्षा से बचाया जा सके और साथ ही विदेशी भाषाओं के मौजूदा कॉम्बिनेशन को भी सुरक्षित रखा जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की संशोधित तीन-भाषा नीति के तहत अंग्रेजी को 'गैर-देशी' भाषा के तौर पर वर्गीकृत करने पर भी सवाल उठाए.
पीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से यह भी कहा कि वे इस बात की जांच करें कि क्या तीसरी भाषा को असल में छठी क्लास से शुरू किया जाना चाहिए या इसे तीसरी या चौथी क्लास से लागू किया जा सकता है.
पीठ ने सीबीएसई, एनसीईआरटी और केंद्र सरकार से कहा कि वे पॉलिसी की समीक्षा करें और फिर से नए सिरे से काम करें. पीठ उन माता-पिता की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सीबीएसई के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसके तहत छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होती हैं, जिनमें से दो भारतीय भाषाएं होती हैं.
सीबीएसई की 29 जून की अंतरिम गाइडलाइंस से कक्षा 7, 8 और 9 के उन छात्रों को पहले ही राहत मिल चुकी थी, जो पहले से ही दो गैर-मूल भाषाएं पढ़ रहे थे. ऐसे छात्रों को अपने मौजूदा कॉम्बिनेशन को बनाए रखने और तीसरी भाषा के तौर पर एक भारतीय भाषा को जोड़ने की अनुमति दी गई थी. अतिरिक्त भाषा का मूल्यांकन स्कूल-स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के जरिए किया जाएगा और जब छात्र 10वीं कक्षा में पहुंचेंगे, तो इसके लिए सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी.
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