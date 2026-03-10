ETV Bharat / bharat

CBSC ने 12वीं गणित प्रश्नपत्र को बताया सुरक्षित, QR कोड को लेकर उठे सवालों पर जारी किया स्पष्टीकरण

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं कक्षा के गणित प्रश्नपत्र को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में इस्तेमाल किए गए सभी प्रश्न पत्र पूरी तरह वास्तविक और सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई सेंध नहीं लगी है.

सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि 9 मार्च 2026 को आयोजित गणित की परीक्षा के कुछ प्रश्नपत्र सेट में मौजूद क्यूआर कोड स्कैन करने पर एक यूट्यूब वीडियो लिंक खुलने की जानकारी सामने आई थी, जिससे छात्रों और अभिभावकों के बीच प्रश्नपत्र की सत्यता को लेकर चिंता पैदा हो गई थी. इसी मामले को स्पष्ट करने के लिए बोर्ड ने बयान जारी किया है.

क्यूआर कोड को लेकर सामने आई थी समस्या

सीबीएसई ने कहा कि परीक्षा प्रश्नपत्रों में कई सुरक्षा फीचर शामिल किए जाते हैं, जिनमें क्यूआर कोड भी शामिल है. इन क्यूआर कोड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में प्रश्नपत्र की प्रामाणिकता की जांच की जा सके. हालांकि, परीक्षा के बाद कुछ छात्रों ने दावा किया कि प्रश्नपत्र में दिए गए एक क्यूआर कोड को स्कैन करने पर वह किसी यूट्यूब वीडियो से लिंक हो रहा था. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं और कुछ लोगों ने प्रश्नपत्र लीक होने की आशंका भी जताई थी.

सीबीएसई ने कहा प्रश्नपत्र पूरी तरह असली

बोर्ड ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कहा है कि गणित का प्रश्नपत्र पूरी तरह असली है और इसकी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं हुआ है. सीबीएसई ने कहा कि बोर्ड ने मामले को गंभीरता से लिया है और प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि प्रश्नपत्र की प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का सवाल नहीं उठता. बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें.