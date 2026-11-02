ETV Bharat / bharat

CBSE ने 10वीं-12वीं के छात्रों को LOC में सुधार का दिया मौका, 7 नवंबर तक स्कूल कर सकेंगे गलतियां ठीक

सीबीएसई भवन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026-27 की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ी राहत दी है. बोर्ड ने छात्रों के परीक्षा रिकॉर्ड यानी लिस्ट ऑफ़ कैंडीडेट्स (LOC) में हुई गलतियों को सुधारने के लिए 7 नवंबर तक करेक्शन विंडो खोल दी है. इस दौरान स्कूल छात्रों के नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि और चुने गए विषयों से जुड़ी गलतियों को ठीक कर सकेंगे. CBSE ने साफ कर दिया है कि यह सुधार का आखिरी मौका होगा. इसके बाद छात्रों के रिकॉर्ड में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा. ऐसे में बोर्ड ने स्कूलों के साथ-साथ अभिभावकों को भी अपने बच्चों की जानकारी ध्यान से जांचने की सलाह दी है.

स्कूलों के माध्यम से होगा डेटा में सुधार