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CBSE Class 12th Supplementary Result 2026: दिल्ली समेत देशभर में 53.08% कंपार्टमेंट छात्र हुए पास

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा देने वाले छात्र अपना रिजल्ट DigiLocker Results Portal पर देख सकते हैं. इस साल कंपार्टमेंट कैटेगरी में 53.08 फीसदी छात्र पास हुए हैं. पिछले साल यह आंकड़ा 38.36 फीसदी था. CBSE के अनुसार, 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए इस साल कुल 2,91,576 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से 2,75,287 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. बोर्ड ने यह परीक्षा कंपार्टमेंट, छह विषय वाले छात्र और अपने अंक सुधारने वाले छात्र तीन तरह के छात्रों के लिए कराई थी.

सप्लीमेंट्री परीक्षा में 1,64,231 छात्र कंपार्टमेंट कैटेगरी में शामिल हुए. इनमें से 53.08 फीसदी छात्र पास हुए. पिछले साल इस कैटेगरी में 38.36 फीसदी छात्र पास हुए थे. इस तरह इस बार पिछले साल के मुकाबले पास प्रतिशत बेहतर रहा है. CBSE के आंकड़ों के अनुसार, 1,11,056 छात्रों ने इम्प्रूवमेंट परीक्षा दी. यह वह छात्र हैं, जो पहले ही 12वीं की परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन किसी एक विषय में अपने नंबर बढ़ाना चाहते थे. ऐसे छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार का मौका दिया गया.

किन छात्रों के लिए हुई थी सप्लीमेंट्री परीक्षा:

CBSE ने सप्लीमेंट्री परीक्षा तीन कैटेगरी के छात्रों के लिए आयोजित की थी. पहली कैटेगरी कंपार्टमेंट छात्रों की थी. इसमें वह छात्र शामिल थे, जो पांच जरूरी विषयों में से किसी एक में पास होने के लिए जरूरी नंबर हासिल नहीं कर पाए थे. दूसरी कैटेगरी में छह विषय वाले छात्र शामिल थे. कुछ छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के आधार पर पास किया गया था, लेकिन वह अपने मुख्य विषय में जरूरी नंबर हासिल करने के लिए दोबारा परीक्षा देना चाहते थे. तीसरी कैटेगरी इम्प्रूवमेंट छात्रों की थी. यह छात्र पहले ही परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन किसी एक विषय में अपने प्रदर्शन को बेहतर करना चाहते थे.

DigiLocker पर देख सकेंगे रिजल्ट: