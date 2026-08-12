CBSE Class 12th Supplementary Result 2026: दिल्ली समेत देशभर में 53.08% कंपार्टमेंट छात्र हुए पास
CBSE ने कहा है कि रिजल्ट के बाद मिलने वाली अन्य सुविधाओं की जानकारी अलग से आधिकारिक सर्कुलर के जरिए दी जाएगी.
Published : August 12, 2026 at 6:48 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा देने वाले छात्र अपना रिजल्ट DigiLocker Results Portal पर देख सकते हैं. इस साल कंपार्टमेंट कैटेगरी में 53.08 फीसदी छात्र पास हुए हैं. पिछले साल यह आंकड़ा 38.36 फीसदी था. CBSE के अनुसार, 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए इस साल कुल 2,91,576 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से 2,75,287 छात्र परीक्षा में शामिल हुए. बोर्ड ने यह परीक्षा कंपार्टमेंट, छह विषय वाले छात्र और अपने अंक सुधारने वाले छात्र तीन तरह के छात्रों के लिए कराई थी.
सप्लीमेंट्री परीक्षा में 1,64,231 छात्र कंपार्टमेंट कैटेगरी में शामिल हुए. इनमें से 53.08 फीसदी छात्र पास हुए. पिछले साल इस कैटेगरी में 38.36 फीसदी छात्र पास हुए थे. इस तरह इस बार पिछले साल के मुकाबले पास प्रतिशत बेहतर रहा है. CBSE के आंकड़ों के अनुसार, 1,11,056 छात्रों ने इम्प्रूवमेंट परीक्षा दी. यह वह छात्र हैं, जो पहले ही 12वीं की परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन किसी एक विषय में अपने नंबर बढ़ाना चाहते थे. ऐसे छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार का मौका दिया गया.
किन छात्रों के लिए हुई थी सप्लीमेंट्री परीक्षा:
CBSE ने सप्लीमेंट्री परीक्षा तीन कैटेगरी के छात्रों के लिए आयोजित की थी. पहली कैटेगरी कंपार्टमेंट छात्रों की थी. इसमें वह छात्र शामिल थे, जो पांच जरूरी विषयों में से किसी एक में पास होने के लिए जरूरी नंबर हासिल नहीं कर पाए थे. दूसरी कैटेगरी में छह विषय वाले छात्र शामिल थे. कुछ छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के आधार पर पास किया गया था, लेकिन वह अपने मुख्य विषय में जरूरी नंबर हासिल करने के लिए दोबारा परीक्षा देना चाहते थे. तीसरी कैटेगरी इम्प्रूवमेंट छात्रों की थी. यह छात्र पहले ही परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन किसी एक विषय में अपने प्रदर्शन को बेहतर करना चाहते थे.
DigiLocker पर देख सकेंगे रिजल्ट:
छात्र अपना रिजल्ट DigiLocker Results Portal के जरिए देख सकते हैं. CBSE से जुड़े विदेशों के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी DigiLocker से अपना रिजल्ट और डिजिटल दस्तावेज हासिल कर सकेंगे. CBSE ने बताया कि स्कूलों को उनके छात्रों का रिजल्ट उनके रजिस्टर्ड ई-मेल एड्रेस पर भेजा जाएगा. स्कूल अपने छात्रों के डिजिटल अकादमिक दस्तावेज भी CBSE की ओर से दिए गए क्रेडेंशियल के जरिए ले सकेंगे.
मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा:
रेगुलर छात्रों की मार्कशीट-कम-पासिंग सर्टिफिकेट उनके स्कूलों के जरिए दिए जाएंगे. विदेशों में पढ़ने वाले रेगुलर छात्रों को भी यह दस्तावेज उनके संबंधित स्कूलों से मिलेंगे. प्राइवेट छात्रों को उनके डिजिटल अकादमिक दस्तावेज DigiLocker पर मिलेंगे. वहीं, प्रिंटेड दस्तावेज उनके रजिस्टर्ड पते पर भेजे जाएंगे.
दिल्ली ईस्ट और दिल्ली वेस्ट रीजन के प्राइवेट उम्मीदवार अपने प्रिंटेड दस्तावेज उस परीक्षा केंद्र से भी ले सकते हैं, जहां उन्होंने परीक्षा दी थी. CBSE ने कहा है कि रिजल्ट के बाद मिलने वाली अन्य सुविधाओं की जानकारी अलग से आधिकारिक सर्कुलर के जरिए दी जाएगी. किसी भी जानकारी के लिए छात्र CBSE के क्षेत्रीय कार्यालय या टेली-हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं.
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