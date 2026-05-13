ETV Bharat / bharat

CBSE 12th Result : 12वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी, 85.20% छात्र सफल हुए

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CBSE 12th Result 2026 घोषित कर दिया है. इस साल छात्रों के पास परसेंटेज में गिरावट दर्ज की गई है.

CBSE Class 12 results out know how to check scorecards DigiLocker, UMANG
CBSE 12th Result 2026: कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड (File/ ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 1:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट results.cbse.nic.in पर देख सकते हैं.

इसके अलावा, CBSE 12th Result का रिजल्ट cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, digilocker.gov.in, और results.gov.in पर भी देखे सकते हैं. स्टूडेंट्स DigiLocker और UMANG मोबाइल ऐप के जरिये भी अपने स्कोरकार्ड देख सकते हैं. साथ ही रिजल्ट लिंक SMS के जरिये भी मिलेगा.

सीबीएसई के मुताबिक, इस साल छात्रों के उत्तीर्ण होने के परसेंटेज में गिरावट दर्ज की गई है. बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल डेटा के अनुसार, 2026 में कुल पास परसेंटेज 85.20% हो गया है, जो 2025 में रिकॉर्ड किए गए 88.39% के मुकाबले 3.19% कम है.

सीबीएसई ने नहीं जारी की मेरिट लिस्ट
CBSE ने इस साल बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है. बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि इसके पीछे का कारण स्टूडेंट्स के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (Unhealthy Competition) से बचना है. हालांकि, बोर्ड उन टॉप 0.1% स्टूडेंट्स को मेरिट सर्टिफिकेट देगा जिन्होंने सब्जेक्ट्स में सबसे अधिक अंक लाए हैं.

रिजल्ट की खास बातें

  • कुल पास परसेंटेज 85.20% रहा
  • लड़कियों का पास परसेंटेज लड़कों से 6.73% ज्यादा
  • त्रिवेंद्रम रीजन में सबसे अधिक 95.62% पास परसेंटेज रहा
  • प्रयागराज में सबसे कम 72.43% पास परसेंटेज रहा

CBSE ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में कक्षा 12 की आंसर शीट के मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) शुरू की थी, जो मूल्यांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव है. CBSE के मुताबिक, बोर्ड ने इस साल कक्षा 12 की परीक्षाओं के लिए डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम को पूरी तरह से लागू कर दिया है. इस कदम को अब तक की सबसे बड़ी ऑन-स्क्रीन मार्किंग पहल बताया जा रहा है.

सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के लिए 17,80,365 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिनमें से 17,68,968 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी. 15,07,109 स्टूडेंट्स परीक्षा में सफल हुए.

CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की थी. भारत के साथ-साथ विदेश में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे.

  • सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठने के लिए पात्रता
    कक्षा 12 के स्टूडेंट्स जो एक विषय पास नहीं कर पाए हैं और उन्हें कम्पार्टमेंट कैटेगरी में रखा गया है.
  • जिन स्टूडेंट्स को 6वीं या 7वीं विषय बदलकर फेल घोषित किया गया है, वे फेल होने वाले विषय में बैठ सकते हैं.
  • परीक्षा में सफल हुए स्टूडेंट्स को एक विषय में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का मौका मिलेगा.

यह भी पढ़ें- CBSE ने जारी की दूसरी 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट, 15 से 21 मई तक होंगे एग्जाम

TAGGED:

CBSE CLASS 12 RESULTS
CBSE 12TH RESULT SCORECARDS
CBSE 12TH RESULT 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.