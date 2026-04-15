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CBSE Class 10 results: सीबीएसई कक्षा 10 का रिजल्ट जारी, UMANG ऐप पर मार्कशीट उपलब्ध

छात्र CBSE Class 10 का रिजल्ट results.cbse.nic.in, cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, digilocker.gov.in और results.gov.in पर चेक कर सकते हैं.

CBSE Class 10 results: सीबीएसई कक्षा 10 का रिजल्ट जारी, UMANG ऐप पर मार्कशीट उपलब्ध
प्रतीकात्मक तस्वीर (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 4:31 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 का रिजल्ट घोषणा कर दिया है. रिजल्ट डिजिलॉकर और UMANG मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं. छात्र CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर भी रिजल्ट देख सकते हैं.

साल 2026 के लिए सीबीएसई कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च के बीच हुई थी और लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे.

स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट - cbse.gov.in और results.cbse.nic.in के साथ-साथ UMANG ऐप और DigiLocker पर अपने रिजल्ट देख सकते हैं. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट देखने के लिए अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड ID, जन्म तिथि और सिक्योरिटी PIN की जरूरत होगी.

ऑफिशियल वेबसाइट और DigiLocker के अलावा, रिजल्ट इन तरीकों से भी चेक किए जा सकते हैं:

  • UMANG ऐप (umang.gov.in)
  • SMS और IVRS सर्विस
  • डिजिटल मार्कशीट DigiLocker से जारी किए जाएंगे

शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि शाम 7 बजे के आसपास एक डिटेल्ड प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि प्रेस रिलीज़ में कक्षा 10 के स्टूडेंट्स का पास परसेंटेज और ऐसी दूसरी डिटेल्स भी होंगी.

यह भी पढ़ें- DigiLocker से आसानी से मिल सकेगा CBSE के 10th-12th बोर्ड का रिजल्ट, यहां जानें पूरा प्रोसेस

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