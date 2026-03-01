ETV Bharat / bharat

इजराइल-ईरान जंग : मिडिल ईस्ट के सात देशों में CBSE की 10वीं-12वीं बोर्ड की परीक्षा टली

बोर्ड ने आगे कहा कि वह 3 मार्च को स्थिति की समीक्षा करेगा और 5 मार्च से होने वाली परीक्षाओं के बारे में उचित निर्णय लेगा. स्टूडेंट्स और स्कूलों को बताया जाता है कि मिडिल ईस्ट (बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई) के कुछ हिस्सों में मौजूदा हालात की वजह से, बोर्ड ने यह फैसला किया है. फलस्वरूप सोमवार, 02 मार्च 2026 को होने वाली दसवीं और बारहवीं क्लास की परीक्षाएं टाल दी गई हैं. नई तारीखें बाद में बताई जाएंगी.

नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी. स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वे आगे के अपडेट्स के लिए अपने-अपने स्कूलों के संपर्क में रहें और ऑफिशियल घोषणा को ध्यान से फॉलो करें.

एक ऑफिशियल सर्कुलर में, बोर्ड ने बताया कि बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में क्लास 10वी और क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए सोमवार, 2 मार्च को होने वाली परीक्षाएं टाल दी गई हैं.

नई दिल्ली : सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने रविवार को कहा कि पश्चिम एशिया के कुछ देशों में 2 मार्च को होने वाली क्लास 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, इलाके के मौजूदा हालात को देखते हुए टाल दी गई हैं.

बोर्ड मंगलवार, 03 मार्च 2026 को स्थिति का रिव्यू करेगा और 05 मार्च से होने वाली परीक्षाओं के बारे में सही फ़ैसले लेगा. सर्कुलर में कहा गया, "सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट्स के लिए अपने स्कूलों के टच में रहें और ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स को ध्यान से फॉलो करें."

अमेरिका और इजराइल ने ईरान के लीडरशिप और मिलिट्री को टारगेट करते हुए एक बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए. ईरान ने जवाब में अमेरिकी बेस, इजराइल और वेस्ट एशिया में दूसरे ठिकानों पर मिसाइल हमले किए.

हालात अभी भी अनिश्चित हैं, ट्रंप प्रशासन का दावा है कि ईरान से आने वाले खतरे को रोकने के लिए स्ट्राइक जरूरी थी. अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, और पूरे देश में बड़े पैमाने पर दुख और विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं.

सुप्रीम लीडर के ऑफिस ने राष्ट्रीय शोक का समय घोषित किया है, जिसमें झंडे आधे झुके रहेंगे और श्रद्धांजलि देने के लिए सार्वजनिक समारोहों की योजना बनाई गई है. खामेनेई, जो क्रांति के संस्थापक रूहोल्लाह खुमैनी के बाद आए थे, ने 1989 से पश्चिमी असर के खिलाफ ईरान को मजबूती से लीड किया.

अधिकारियों ने पूरे देश में, खासकर तेहरान जैसे बड़े शहरों में, अशांति रोकने और लोगों की सुरक्षा पक्की करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है. अब ध्यान खामेनेई के उत्तराधिकारी को चुनने पर है, जिसमें संभावित उम्मीदवारों और ईरान के भविष्य के नेतृत्व पर इसके असर के बारे में अंदाजे लगाए जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें- ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, जानिए कैसे बने थे सर्वोच्च धार्मिक नेता