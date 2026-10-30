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CBSE ने 9वीं के पाठ्यक्रम में किया बदलाव, 'Individuals in Society' और 'CT & AI' विषय हटाए

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम को लेकर अहम बदलाव किया है. बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले छात्रों को 'Individuals in Society' और 'CT & AI' मॉड्यूल नहीं पढ़ना होगा. यही छात्र जब 2027-28 में कक्षा 10वीं में पहुंचेंगे, तब उन्हें 'Environmental Education' यानी पर्यावरण शिक्षा भी नहीं पढ़नी होगी. CBSE ने सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी है. हालांकि, बोर्ड ने व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education) को अनिवार्य रखा है. छात्रों को इसके लिए कौशल विकास या 22 स्किल विषयों में से किसी एक को चुनना होगा.

CBSE के नए सर्कुलर के मुताबिक, यह बदलाव खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो अभी कक्षा 9वीं (2026-27) में पढ़ रहे हैं और अगले शैक्षणिक सत्र में कक्षा 10वीं में जाएंगे.

बोर्ड ने पाठ्यक्रम लागू करने की समय-सारणी को ध्यान में रखते हुए तीन विषयों को इन छात्रों के पाठ्यक्रम से बाहर रखने का फैसला किया है.



कक्षा 9वीं: Individuals in Society और CT & AI मॉड्यूल नहीं होंगे

कक्षा 10वीं: Environmental Education पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होगी



वोकेशनल एजुकेशन अनिवार्य, छात्रों को मिलेंगे दो विकल्प:

बोर्ड ने व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य रखा है. इसके लिए छात्रों को दो विकल्प दिए गए हैं. वे 'कौशल विकास' विषय चुन सकते हैं या CBSE की ओर से तय किए गए 22 स्किल विषयों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं. हालांकि, दोनों विकल्पों में परीक्षा और मूल्यांकन का तरीका अलग होगा.



कौशल विकास चुनने पर स्कूल करेगा मूल्यांकन:

अगर कोई छात्र कौशल विकास विषय चुनता है तो उसका मूल्यांकन स्कूल की ओर से आंतरिक रूप से किया जाएगा. यानी इस विषय के लिए अलग से बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी.

वहीं, 22 स्किल विषयों में से किसी एक को चुनने वाले छात्रों को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में संबंधित विषय का पेपर देना होगा. यह परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2027-28 में होगी.



बाकी वैकल्पिक विषय पहले की तरह पढ़ाए जाएंगे:

CBSE ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव का असर दूसरे वैकल्पिक विषयों पर नहीं पड़ेगा. शैक्षणिक सत्र 2025-26 की योजना में शामिल बाकी सभी वैकल्पिक विषय कक्षा 9वीं और 10वीं में पहले की तरह रहेंगे.



स्कूलों को छात्रों और अभिभावकों को जानकारी देने के निर्देश:

बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि नए बदलाव की जानकारी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों तक पहुंचाई जाए. इसके साथ ही CBSE ने सर्कुलर में पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए अध्ययन योजना और FAQ दस्तावेज देखने को कहा है.



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