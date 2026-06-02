CBSE के चेयरमैन और सचिव को हटाया गया, OSM की जांच के लिए कमेटी बनाई गई
ऑन-स्क्रीन मार्किंग विवाद के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटा दिया है.
Etv Bharat (Etv Bharat)
Published : June 2, 2026 at 6:11 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया है. वहीं, सीबीएसई द्वारा ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सर्विस की खरीद की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है.
(अपडेट जारी है...)
The CBSE Chairman and Secretary have been transferred. An inquiry committee has been constituted to probe the procurement of On-Screen Marking (OSM) services by CBSE. pic.twitter.com/esakjV4sqv— ANI (@ANI) June 2, 2026