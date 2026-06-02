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CBSE के चेयरमैन और सचिव को हटाया गया, OSM की जांच के लिए कमेटी बनाई गई

ऑन-स्क्रीन मार्किंग विवाद के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटा दिया है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 2, 2026 at 6:11 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर कर दिया गया है. वहीं, सीबीएसई द्वारा ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सर्विस की खरीद की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है.

(अपडेट जारी है...)

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CBSE CHAIRMAN TRANSFERRED
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