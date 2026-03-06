मिडिल ईस्ट में युद्ध से बिगड़े हालात, CBSE ने रद्द की 10वीं की परीक्षाएं, जानें अब कैसे तैयार होगा रिजल्ट
सीबीएसई ने 5 मार्च को जारी सर्कुलर में कक्षा 10 की परीक्षा को रद्द और 12 की परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा की है.
Published : March 6, 2026 at 9:52 AM IST|
Updated : March 6, 2026 at 10:00 AM IST
नई दिल्लीः सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन) ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में बढ़ते तनाव के बीच 11 मार्च तक निर्धारित कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं. इसके अलावा, कक्षा 12 की 7 मार्च की होने वाली परीक्षा को फिलहाल टाल दिया है. सीबीएसई ने कहा है कि नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी.
सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, ‘‘मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों - बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूदा स्थिति के कारण बोर्ड ने 11 मार्च तक निर्धारित कक्षा 10 की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है.'' उन्होंने बताया कि सीबीएसई इन अभ्यर्थियों के लिए परिणाम घोषित करने का तरीका जल्द घोषित करेगी.
सीबीएसई ने कहा है कि स्टूडेंट्स की जान जोखिम में डालकर परीक्षा कराना संभव नहीं है. UAE, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में भी ईरानी हमलों का खतरा देखते हुए यह कदम उठाया गया है.
सीबीएसई ने सभी प्रभावित देशों के स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों और पेरेंट्स के साथ लगातार संपर्क में रहें. इसके साथ ही, 12वीं के छात्रों को पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी गई है. किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें.
कक्षा 12 का पेपर पोस्टपोन
कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए 7 मार्च को होने वाली परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है. सीबीएसई ने कहा है कि वह 7 मार्च को स्थिति की समीक्षा करेगा और 9 मार्च से होने वाली परीक्षाओं के बारे में आगे के निर्देश जारी करेगा. इससे पहले बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लिए 2, 5 और 6 मार्च को क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारित परीक्षा स्थगित कर दी थी.
सीबीएसई रिजल्ट कैसे बनाएगा?
सीबीएसई ने इसके लिए एक अलग ‘असेसमेंट स्कीम’ तैयार करने की बात कही है, जिससे परीक्षार्थियों का साल खराब न हो. 10वीं के छात्रों के लिए रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला बोर्ड जल्द ही जारी करेगा. माना जा रहा है कि जिन विषयों के पेपर हो चुके हैं, उनके नंबर और इंटरनल असेसमेंट या प्री-बोर्ड के अंकों के आधार पर फाइनल रिजल्ट तैयार किया जा सकता है. सीबीएसई का लक्ष्य है कि छात्रों को बिना किसी भेदभाव के सही ग्रेडिंग मिले, जिससे वे अगली क्लास में एडमिशन ले सकें.
बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर सैन्य हमले किए थे, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए. इस सैन्य हमले के बाद ईरान ने खाड़ी देशों में शामिल संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब में इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले शुरू कर दिए.
