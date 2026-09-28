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कक्षा 6 के छात्रों को भी मिलेगी त्रि-भाषा नियम में छूट, सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीएसई (CBSE) को निर्देश दिया कि वह अपनी नई शुरू की गई त्रि-भाषा (three-language) योजना के तहत कक्षा 6 के छात्रों को भी वही छूट और राहत दे, जो कक्षा 7 के छात्रों को मिली हुई है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहाना की बेंच ने की.