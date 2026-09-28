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कक्षा 6 के छात्रों को भी मिलेगी त्रि-भाषा नियम में छूट, सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को दिया निर्देश

अभी कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों को 10वीं कक्षा में जाने पर तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 28, 2026 at 7:46 PM IST

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीएसई (CBSE) को निर्देश दिया कि वह अपनी नई शुरू की गई त्रि-भाषा (three-language) योजना के तहत कक्षा 6 के छात्रों को भी वही छूट और राहत दे, जो कक्षा 7 के छात्रों को मिली हुई है. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहाना की बेंच ने की.

सीबीएसई के 29 जून के बयान के मुताबिक, वर्तमान में कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे छात्रों को कक्षा 10 में जाने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी.

पीठ ने ध्यान दिया कि केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि 99% स्कूलों में तीसरी भाषा की नीति लागू करने के लिए जरूरी सुविधाएं दे दी गई हैं, और केवल 1.25% स्कूलों में ही ऐसी सुविधाएं बनाना बाकी है. पीठ ने कहा, "इसे देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि छठी कक्षा के छात्रों को भी वही छूट दी जाए जो सातवीं कक्षा के छात्रों को दी गई है."

पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए छह सप्ताह बाद का समय तय किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीएसई को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने और सीबीएसई का जवाब आने के बाद याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर अपना प्रत्युत्तर देने के लिए कहा है.

सुनवाई के दौरान, एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी, "इस मामले में किसी भी तरफ एक फैसला हो जाना चाहिए. बच्चे मई से चार महीने का इंतजार कर चुके हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का दावा था कि वे इस पर दोबारा विचार कर रहे हैं. अब हुआ यह है कि जिन बच्चों ने चौथी कक्षा से ही अपने विषय और भाषाएं चुन ली थीं, उनसे अब कहा जा रहा है कि वे अपनी भाषा बदलें. इसके अलावा, ऑनलाइन किताबें भी उपलब्ध नहीं थीं, जबकि अब एक और बयान में कहा जा रहा है कि किताबें उपलब्ध थीं."

शंकरनारायणन ने कहा कि मुख्य समस्या सिर्फ तीसरी भाषा को लागू करने की नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि बच्चों के कई साल तक एक भाषा पढ़ने के बाद अचानक उनकी भाषा के विकल्प को बदला जा रहा है. पीठ को बताया गया कि एक स्कूल में जो बच्चे कक्षा 4 से स्पैनिश पढ़ रहे थे, उन्हें इस नए नियम के तहत अचानक संस्कृत पढ़ने के लिए कह दिया गया.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने यह बात रखी कि वह कोर्ट को इस बात के लिए मना लेंगे कि इस साल से कक्षा 6 से ही इस नियम को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए. उन्होंने आगे कहा कि उनके आंकड़ों के मुताबिक, कुल 2,80,819 स्कूलों में से कक्षा 6 के सबसे नए डेटा से पता चलता है कि इस फैसले से केवल 1.2% स्कूल ही प्रभावित हुए हैं.

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यह केवल एक 'सॉफ्ट लॉन्च' का मामला है. इसे इस तरह धीरे-धीरे शुरू करें ताकि इन छात्रों को भी सातवीं कक्षा के छात्रों जैसी ही राहत मिल सके, और जब आपकी तैयारियां पूरी हो जाएं, तब आप इसे 1 जनवरी से पूरी तरह लागू कर सकते हैं.

पीठ ने आगे कहा, "इस तरह, संसाधनों या व्यवस्था से जुड़ी व्यावहारिक मुश्किलें अब उतनी बड़ी नहीं रह जातीं. इसके बाद बात इस कानूनी पहलू पर आती है कि क्या यह फैसला संविधान के दायरे में सही है, जो कि एक अलग बात है... लेकिन मुख्य बात यह है कि इसका छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है."

पीठ ने केंद्र सरकार और सीबीएसई की ओर से पेश हुए मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को दी गई छूट इस साल कक्षा 6 के छात्रों को भी दें. इससे पहले इसी महीने, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से कहा था कि वह कक्षा 6 के छात्रों के लिए तीन भाषाएं (जिसमें दो स्थानीय/भारतीय भाषाएं शामिल हों) अनिवार्य करने की अपनी नीति को अगले शैक्षणिक सत्र 2027 से लागू करने पर विचार करे.

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