ETV Bharat / bharat

CBSE 12th Result: 12वीं के नतीजों मेंं दिल्ली का दबदबा, 91.97 फीसदी रिजल्ट, बेटियों ने फिर लहराया परचम

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार दोपहर 12वीं कक्षा के मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% रहा है. परीक्षा परिणामों में राजधानी दिल्ली का दबदबा देखने को मिला है, जहां दिल्ली वेस्ट 92.34% के साथ देश में पांचवें और दिल्ली ईस्ट 91.73% के साथ छठे स्थान पर रहा है. पूरे दिल्ली क्षेत्र का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 91.97% रहा, जो राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है.

बेटियों ने फिर लहराया परचम

हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है. लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% रहा, जो लड़कों (82.13%) की तुलना में 6.73% अधिक है. ट्रांसजेंडर श्रेणी के सभी छात्रों (100%) ने सफलता प्राप्त की है.



दिल्ली के सरकारी स्कूलों का शानदार प्रदर्शन

आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली वेस्ट से 1,19,737 और दिल्ली ईस्ट से 1,80,995 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें से दिल्ली वेस्ट में 1,10,564 और दिल्ली ईस्ट में 1,66,019 छात्र सफल रहे. संस्थागत प्रदर्शन की बात करें तो केंद्रीय विद्यालयों (KV) का परिणाम 98.55% और जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) का 98.47% रहा. सरकारी स्कूलों का कुल परिणाम 89.55% रहा है.



डिजिटल मूल्यांकन से आए सटीक परिणाम

सीबीएसई ने इस वर्ष क्लास 12वीं के मूल्यांकन के लिए व्यापक स्तर पर 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' प्रणाली का उपयोग किया. इसके तहत 98.66 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया गया. बोर्ड के अनुसार, इस तकनीक से मानवीय त्रुटियां कम हुई हैं और परिणाम अधिक पारदर्शी बने हैं.



नहीं जारी हुई मेरिट लिस्ट

छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने के उद्देश्य से बोर्ड ने कोई मेरिट सूची जारी नहीं की है. बोर्ड ने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डिवीजन की श्रेणी भी नहीं दी है. हालांकि, प्रत्येक विषय में शीर्ष 0.1% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मेरिट प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे.



सप्लीमेंट्री परीक्षा और पुनर्मूल्यांकन

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वह 18 अप्रैल से ऑनलाइन पुनर्मूल्यांकन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. वहीं, एक विषय में सुधार करने वाले या कंपार्टमेंट श्रेणी में आए छात्रों के लिए 15 जुलाई को सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया (LOC) 2 जून से शुरू होगी.



ऐसे देखें अपना परिणाम

छात्र अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in, results.nic.in और उमंग ऐप के माध्यम से देख सकते हैं. डिजिटल मार्कशीट डिजिलॉकर (DigiLocker) पर उपलब्ध करा दी गई है, जो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए पूरी तरह मान्य है.