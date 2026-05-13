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CBSE 12th Result: बिहार की बेटी ने 500 में से 499 अंक हासिल किया, कॉमर्स में बन गई टॉपर

माही कुमारी ने कहा कि मैं स्कूल में सिर्फ पढ़ाई में नहीं रहती थी, बल्कि गेम आदि में भी रहती थी. मेरे पिताजी मनोज कुमार की एक कपड़े की दुकान है. वह अकेले काम करते हैं. किंतु उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया कि कोई कमी है. उन्होंने पूरा सपोर्ट किया. हम दोनों बहनों को पढाया. अब लड़का लड़की वाली फिलींग नहीं समाज में है. हम दो बहने हैं. काफी अच्छा लगता है कि हम मम्मी पापा का नाम रोशन कर रहे हैं.

''मेरा कॉमर्स में ऑल इंडिया रैंक में नंबर वन आया है और ओवरऑल रैंक 2 आया है. मैं डेली 10 घंटा पढ़ी, ऐसा नहीं है. मैं रोजाना पढ़ती थी. किसी दिन 8 घंटे तो किसी दिन 7 घंटे तो किसी दिन 1 घंटे भी पढ़ती थी. पढ़ने की निरंतरता बनी रहती थी. मैं यह मानती हूं आप इधर-उधर नहीं देखिएगा, तो बोर लगने लगेगा. मुझे जब मन नहीं लगता था तो मैं दुकान में आ जाती थी और पापा का हाथ बंटाती थी. मम्मी का भी हेल्प करती थी.''- माही कुमारी, सफल छात्रा

'स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क जरूरी' : माही कुमारी ने बताया कि हार्ड वर्क आत्मविश्वास के बूते यह सफलता मिली है. मैंने कभी कोचिंग नहीं की, ट्यूशन नहीं की, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी की. मुझे 11 वीं में ही पता लग गया था कि सेल्फ स्टडी ही बेस्ट होती है. सेल्फ स्टडी बुक, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, उसकी मदद से भी पढ़ती थी. स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क मिलाकर जो कर लिया वह सफल हो गया. मेरा लक्ष्य यह है कि इंडिया को सर्व करना है और मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन कंट्री में हो.

गया की बेटी ने कॉमर्स में किया कमाल : माही की सफलता पर उसके माता-पिता को गर्व है. घर में खुशी का माहौल बन गया है. पिछले साल भी माही के परिवार के लिए खुशी का सबब बना था. माही की बहन मोलिसा कुमारी ने सीबीएसई 12वीं कॉमर्स में 98.8 प्रतिशत अंक लाकर पटना रीजन में टॉप किया था. इस बार 2026 में छोटी बहन माही कुमारी ने एक दुर्लभ सफलता हासिल की है.

गया : सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में बिहार की बेटी ने अपनी प्रतिभा दिखाई है. गया की बेटी माही कुमारी ने सीबीएसई 12वीं कॉमर्स में 99.8 प्रतिशत अंक लाकर देश के टॉप स्कोरर्स में अपना स्थान बनाया है. 500 अंक में 499 अंक इसने हासिल किया है. खास बात यह है कि बिहार का मान बढ़ाने वाली माही कुमारी के पिता कपड़े की छोटी सी दुकान संचालित करते हैं.

पिता की कपड़े की छोटी सी दुकान : बिहार की प्रतिभावान बेटी माही कुमारी गया शहर के स्वराजपुरी रोड स्थित ढोलकिया गली की रहने वाली है. माही कुमारी का परिवार मध्यम वर्गीय परिवार है. इसके पिता मनोज कुमार की एक छोटी सी कपड़े की दुकान है. माही कुमारी ने साबित कर दिया है कि परिस्थिति चाहे लाख विपरीत हो, हौसलों और मेहनत से मुकाम हासिल किया जा सकता है.

ऐसा खुशी है कि बयान नहीं कर सकता : माही के पिता और कपड़े की दुकान के संचालक मनोज कुमार ने कहा कि बहुत खुशी हुई है. ऐसा खुशी है कि बयान नहीं कर सकता हूं. अपनी मेहनत और विल पावर की बदौलत माही ने यह सफलता हासिल की है. 8 से 10 घंटा की पढ़ाई करती थी. सिर्फ सेल्फ स्टडी की है. अपनी मेहनत से उसने इस सफलता का मुकाम छुआ है. छात्रों के लिए कहना चाहता हूं कि दिखावा में न जाए. खुद अपने पर कमांड रखें, सफलता मिलेगी.

माही के पिता मनोज कुमार (ETV Bharat)

'बेटी सफल हुई तो मुझे गर्व है' : माही की मां मुक्ता शाह कहती हैं कि उन्होंने हर तरह से बेटी को सपोर्ट किया. कहा जितनी पढ़ाई करनी है, उतनी करो. कोई प्रेशर नहीं कि इतना घंटा पढ़ना है. खुद सेल्फ स्टडी करती थी. कहीं कोई कोचिंग या ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी. कभी बोलना नहीं पड़ा. 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करती थी. मध्यवर्गीय या हाई-फाई रहे, उससे कुछ नहीं होता है. बच्चों की पढ़ाई में कहीं भी कोताही नहीं करनी चाहिए.

''हम लोगों ने हर एंगल से अपनी बेटी को सपोर्ट किया. वह दुकान में भी बैठती थी. कस्टमर भी चला लेती थी. पिता नहीं रहते थे, तो दुकान संभाल लेती थी. कोई प्रेशर पढ़ने या पढ़ाई को लेकर माही पर नहीं दिया. आज मेरी बेटी सफल हुई तो मुझे गर्व है.''- मुक्ता शाह, माही की मां

दुकान में मां के साथ बैठी माही (ETV Bharat)

मुफलिसी के बीच पाई सफलता : माही कुमारी ने अपने घर की मुफलिसी वाली स्थिति के बीच यह सफलता पाई है. जहां उसके पिता मनोज कुमार छोटे कपड़े की दुकान चलाते हैं. वहीं उसकी मां गृहिणी है. माही दुकान में अपने पिता का भी हाथ बंटाती थी. माही ने यह कमाल उस हालत में प्राप्त किया है, जहां से सफलता पाना एक मुश्किल भरा काम होता है. किंतु सारे हालातों को पीछे छोड़ते हुए गया की बेटी माही ने दुर्लभ सफलता प्राप्त की है.

माही कुमारी दो बहन हैं. माही छोटी बहन है. माही की शुरुआती शिक्षा गया के साधारण स्कूल से शुरू हुई और फिर दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर और केंद्रीय विद्यालय 1 की वह छात्रा रही. केंद्रीय विद्यालय 1 से उसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की. अब सीबीएसई 12वीं कॉमर्स में उसने 500 में से 499 अंक लाकर इस तरह से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है.

बधाई देने वालों का लगा तांता : वहीं रिजल्ट आने के बाद माही भी काफी खुश है. घर में मिठाइयां बांटी जा रही है. मोहल्ले के लोगों के साथ-साथ इसकी जानकारी होने के बाद अन्य कई और लोग उसके घरों पर पहुंच रहे हैं और बधाई दे रहे हैं.

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