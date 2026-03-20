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मिडिल ईस्ट में 10वीं के छात्रों को नहीं देना होगा एग्जाम, CBSE बोर्ड ने बताया रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला

नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने पहले कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था और अब उसी कड़ी में कक्षा 10वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं. सीबीएसई द्वारा जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

युद्ध के कारण लिया गया फैसला:

मिडिल ईस्ट के कई देशों में बिगड़ती परिस्थितियों और सुरक्षा चिंताओं के चलते सीबीएसई ने यह कदम उठाया. बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में परीक्षा आयोजित करना मुश्किल हो गया था. ऐसे में बोर्ड ने परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को राहत देने का फैसला किया. इससे पहले CBSE ने कक्षा 12 की परीक्षाओं को भी इसी कारण रद्द किया था. अब कक्षा 10 के लिए भी वही स्थिति बनी, जिसके चलते बोर्ड को यह बड़ा निर्णय लेना पड़ा.

आंशिक रूप से हो चुकी थीं परीक्षाएं:

सीबीएसई के अनुसार 17 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच कुछ विषयों की परीक्षाएं हो चुकी थीं. इन परीक्षाओं के अंकों को अब अंतिम परिणाम तैयार करने में शामिल किया जाएगा.