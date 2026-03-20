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मिडिल ईस्ट में 10वीं के छात्रों को नहीं देना होगा एग्जाम, CBSE बोर्ड ने बताया रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला

सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी थीं, लेकिन अब बोर्ड ने एक स्पेशल असेसमेंट स्कीम का ऐलान किया है

स्पेशल असेसमेंट स्कीम
स्पेशल असेसमेंट स्कीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 9:28 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब शिक्षा व्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने पहले कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था और अब उसी कड़ी में कक्षा 10वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं. सीबीएसई द्वारा जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

युद्ध के कारण लिया गया फैसला:

मिडिल ईस्ट के कई देशों में बिगड़ती परिस्थितियों और सुरक्षा चिंताओं के चलते सीबीएसई ने यह कदम उठाया. बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में परीक्षा आयोजित करना मुश्किल हो गया था. ऐसे में बोर्ड ने परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को राहत देने का फैसला किया. इससे पहले CBSE ने कक्षा 12 की परीक्षाओं को भी इसी कारण रद्द किया था. अब कक्षा 10 के लिए भी वही स्थिति बनी, जिसके चलते बोर्ड को यह बड़ा निर्णय लेना पड़ा.

आंशिक रूप से हो चुकी थीं परीक्षाएं:

सीबीएसई के अनुसार 17 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच कुछ विषयों की परीक्षाएं हो चुकी थीं. इन परीक्षाओं के अंकों को अब अंतिम परिणाम तैयार करने में शामिल किया जाएगा.

पुराने छात्रों और सेंटर बदलने वालों के लिए राहत:

सीबीएसई ने 2025 या उससे पहले के छात्रों के लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं. जिनकी परीक्षाएं छूट गई हैं, उन्हें अगली बोर्ड परीक्षा में मौका दिया जाएगा. वहीं, जिन छात्रों ने अपना परीक्षा केंद्र दूसरे देश में बदला है, उनका रिजल्ट उनके दिए गए पेपर के आधार पर ही तैयार किया जाएगा. बोर्ड ने साफ किया है कि इंटरनल असेसमेंट को अंतिम माना जाएगा और स्कूलों द्वारा अपलोड किए गए अंकों को ही रिजल्ट में शामिल किया जाएगा. साथ ही, जरूरत पड़ने पर छात्रों को इम्प्रूवमेंट का मौका भी मिलेगा.

नए मूल्यांकन सिस्टम से बनेगा रिजल्ट:

  • सभी परीक्षाएं देने वाले छात्रों का रिजल्ट उनके प्रदर्शन के आधार पर बनेगा.
  • चार परीक्षाएं देने वालों के बेस्ट तीन विषयों का औसत लिया जाएगा
  • तीन परीक्षाएं देने वालों के बेस्ट दो विषयों के आधार पर परिणाम तैयार होगा
  • दो परीक्षाएं देने वाले छात्रों को बाकी विषयों में औसत अंक दिए जाएंगे


बोर्ड का फैसला अंतिम: सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया रिजल्ट अंतिम होगा और किसी भी विशेष परिस्थिति में अलग से परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. बोर्ड के सक्षम अधिकारी का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा.

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