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DigiLocker से आसानी से मिल सकेगा CBSE के 10th-12th बोर्ड का रिजल्ट, यहां जानें पूरा प्रोसेस

Digi Locker भारत सरकार की एक डिजिटल सेवा है, जहां अपने जरूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं. .

DigiLocker से आसानी से मिल सकेगा 10वीं-12वीं का बोर्ड रिजल्ट
DigiLocker से आसानी से मिल सकेगा 10वीं-12वीं का बोर्ड रिजल्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 14, 2026 at 9:45 AM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का जल्द ही रिजल्ट आने वाला है, ऐसे में छात्रों के लिए रिजल्ट से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है. इस बार छात्र अपना रिजल्ट सीधे DigiLocker पर देख सकेंगे.

बोर्ड ने साफ किया है कि जिन छात्रों का ऑटोमेटेड परमानेंट अकैडमिक अकाउंट रजिस्‍ट्री (APAAR ID) लिंक है, उन्हें रिजल्ट सीधे “Issued Documents” सेक्शन में मिलेगा, जबकि बाकी छात्रों को पहले अपना अकाउंट डिजीलॉकर में बनाना होगा. ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि वह पहले से पूरी प्रक्रिया समझ लें, ताकि रिजल्ट के दिन कोई परेशानी न हो. इसके अलावा छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, DigiLocker और UMANG ऐप के जरिए भी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.

APAAR ID लिंक है तो आसान होगा काम
CBSE के अनुसार, जिन छात्रों का APAAR ID पहले से सीबीएसई रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. रिजल्ट जारी होने के बाद वह अपने आधार नंबर से DigiLocker में लॉगिन करेंगे और “Issued Documents” सेक्शन में जाकर अपनी मार्कशीट देख सकेंगे.

APAAR ID नहीं है तो करें यह काम
जिन छात्रों के पास APAAR ID नहीं है, उन्हें DigiLocker पर अपना अकाउंट बनाना होगा. इसके लिए CBSE ने एक आसान स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी है, जिसे फॉलो करके छात्र अपना अकाउंट तैयार कर सकते हैं.

अकाउंट कंफर्म करने के स्टेप्स
DigiLocker पर अकाउंट कंफर्म करने के लिए छात्रों को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

1. एक्सेस कोड दर्ज करें
सबसे पहले छात्रों को अपने स्कूल द्वारा दिया गया 6 अंकों का एक्सेस कोड दर्ज करना होगा.
अगर किसी छात्र को एक्सेस कोड नहीं मिला है, तो उसे अपने स्कूल से संपर्क कर कोड लेना होगा.
अगर कोड 5 अंकों का है, तो उसके आगे 0 लगाना होगा.

2. डिटेल्स वेरिफाई करें
इसके बाद छात्र अपनी जानकारी चेक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे.
मोबाइल नंबर पर आए OTP के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करना होगा.

3. अकाउंट तैयार
सभी स्टेप्स पूरा करने के बाद DigiLocker अकाउंट बन जाएगा.
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट इसी अकाउंट में देख सकेंगे.

क्यों जरूरी है अभी तैयारी करना
रिजल्ट के दिन अक्सर वेबसाइट पर ज्यादा लोड होता है, जिससे दिक्कत आ सकती है. लेकिन DigiLocker पर पहले से अकाउंट बना लेने से छात्र सीधे लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि तनाव भी कम होगा.

डिजिटल मार्कशीट का फायदा
DigiLocker पर मिलने वाली मार्कशीट पूरी तरह मान्य होती है. इसका उपयोग आगे एडमिशन या अन्य सरकारी कामों में किया जा सकता है. इसके अलावा, यह दस्तावेज हमेशा ऑनलाइन सुरक्षित रहता है और कभी खोने का डर नहीं रहता.

DigiLocker क्या है और क्यों जरूरी है
DigiLocker भारत सरकार की एक डिजिटल सेवा है, जहां आप अपने जरूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज को सुरक्षित रख सकते हैं. सीबीएसई अब छात्रों की मार्कशीट भी इसी प्लेटफॉर्म पर जारी करता है. रिजल्ट के दिन अक्सर लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट खोलते हैं, जिससे साइट स्लो हो जाती है या बंद भी हो सकती है. DigiLocker एक आसान और भरोसेमंद तरीका है, जहां बिना रुकावट के रिजल्ट देखा जा सकता है

क्या है APAAR ID, जानिए छात्रों के लिए क्यों है जरूरी
APAAR ID एक 12 अंकों की यूनिक पहचान संख्या होती है. यह हर छात्र के लिए अलग होती है और पूरे देश में एक ही रहती है, जिससे उसके सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड आसानी से ट्रैक और एक्सेस किए जा सकते हैं. इसे भारत सरकार ने छात्रों के लिए शुरू किया है. यह एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) से जुड़ी होती है. APAAR ID का मकसद शिक्षा प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है, जिससे छात्रों को दस्तावेज संभालने में कोई परेशानी न हो.

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