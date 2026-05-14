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NEET UG पेपर लीक: नासिक से गुरुग्राम और फिर राजस्थान पहुंचा पेपर, एक क्लिक में जानें सबकुछ

सीबीआई ने नासिक, गुरुग्राम, जयपुर से पांच आरोपी गिरफ्तार, महाराष्ट्र और बिहार का कनेक्शन आया सामने.

NEET UG पेपर लीक
NEET UG पेपर लीक (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 9:51 PM IST

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जयपुर: देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक NEET UG 2026 के पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कर रही है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने इस परीक्षा को निरस्त कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बावजूद कैसे पेपर लीक माफिया परीक्षा से पहले पेपर हासिल करने में कामयाब हुआ. साथ ही गेस पेपर की आड़ में NEET का पर्चा हजारों अभ्यर्थियों में बांट दिया.

पड़ताल में सामने आया है कि गेस पेपर के 410 सवालों में से 120 सवाल और उनके जवाब परीक्षा में हू-ब-हू आए हैं. पेपर के बदले लाखों रुपए की सौदेबाजी होने की भी जानकारी है. फिलहाल, सीबीआई ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच में कई और लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना है. पेपर लीक के बाद एनटीए ने 12 मई को इस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी. नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच के साथ ही सियासत भी लगातार जारी है.

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आरोपियों के घर पर तलाशी अभियान: सीबीआई के अनुसार, नासिक निवासी शुभम खैरनार, जयपुर के जमवारामगढ़ निवासी मांगीलाल बिंवाल, उसके बेटे विकास बिंवाल और भाई दिनेश बिंवाल के साथ गुरुग्राम निवासी यश यादव को गिरफ्तार किया है. सीबीआई की टीम गुरुवार को जयपुर के जमवारामगढ़ में मांगीलाल, विकास और दिनेश के घर पहुंची, जहां तलाशी ली गई. इस दौरान सीबीआई ने सबूत जुटाने का प्रयास किया. सीबीआई टीम ने घर के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली है.

महाराष्ट्र और बिहार में छापेमारी: सीबीआई इस मामले में अन्य जांच एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए जांच कर रही है. राजस्थान में स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) और पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर सीबीआई को सौंपा. वहीं, महाराष्ट्र में पुलिस द्वारा ब्यूटीशियन मनीषा वाघमारे और धनंजय को सीबीआई को सौंपे जाने की की सूचना है. वहीं, बिहार के राजगीर में पुलिस ने 3 मई को एक पेपर सॉल्वर गिरोह का खुलासा करते हुए अवधेश कुमार, अमन कुमार सिंह, पंकज कुमार, हर्षराज, अवधेश कुमार और मनोज कुमार सहित सात आरोपियों गिरफ्तार किया है.

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पेपर लीक में सीकर का नाम आया: एसओजी के आईजी अजयपाल लांबा ने 12 मई की रात को मीडिया को दिए बयान में बताया था कि एसओजी ने दो दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए सीबीआई को सौंपा है. उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में सबसे पहले सीकर में पेपर लीक होने की जानकारी मिली, जहां हरियाणा के गुरुग्राम से पेपर पहुंचा. हरियाणा से पकड़े गए आरोपी के पास पेपर नासिक से आया था. उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान के सीकर में छात्रों और परिजनों की भूमिका की जांच की जा रही है. राजस्थान तक पहुंचने से पहले पेपर कई अन्य राज्यों में लीक हो चुका था.

ऐसे पेपर पहुंचा सीकर: सीबीआई ने जयपुर में मांगीलाल बिंवाल, विकास बिंवाल, दिनेश बिंवाल सहित चार आरोपियों को न्यायाधीश के घर पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया. वहीं, शुभम को नासिक से गिरफ्तार किया गया. पड़ताल में सामने आया है कि नासिक निवासी शुभम ने यह पेपर दिया. यश पहले से जमवारामगढ़ निवासी विकास के संपर्क में था. दोनों ने एक साथ कोचिंग की थी, जहां दोनों की दोस्ती हुई. विकास को यश से पेपर मिला और उसके पिता व चाचा के जरिए पेपर सीकर तक पहुंचा. विकास सवाई माधोपुर से एमबीबीएस कर रहा था. उसके परिवार के बच्चे सीकर में कोचिंग कर रहे हैं.

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ऐसे खुला मामला: नीट यूजी की परीक्षा देश के कई राज्यों में 551 शहरों में 3 मई को आयोजित हुई थी. इससे पहले सीकर में 2 मई को ही गेस पेपर वायरल हो गया था. गेस पेपर में 410 सवाल थे. परीक्षा में आए 180 सवालों में गेस पेपर से 120 से ज्यादा सवाल हूबहू मिले. इस संबंध में सीकर के कुछ कोचिंग और पीजी संचालकों ने गेस पेपर से सवाल आने की पुलिस को मौखिक शिकायत दी. इस शिकायत के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई. जांच एजेंसियों ने संदिग्धों की घेराबंदी शुरू की. जांच एजेंसियों के पड़ताल में सामने आया कि यह पेपर कई दिन पहले ही कई स्टूडेंट्स तक पहुंच गया था.

सीकर से तार गुरुग्राम तक जुड़े: गेस पेपर को असली पेपर बताकर मॉक टेस्ट करवाने और लाखों रुपए के लेनदेन की बात भी जांच के दौरान सामने आई है. जांच एजेंसियों के मुताबिक सीकर से होते हुए जांच के तार गुरुग्राम तक जुड़े, इसके बाद नासिक में छापेमारी की गई. 11 मई को एसओजी ने संदिग्धों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की. इसके बाद 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई. इस घटनाक्रम के बाद सीबीआई की टीम दिल्ली से जयपुर आई और डेढ़ दर्जन संदिग्धों से रातभर पूछताछ की.

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आरोपियों और संदिग्धों से जारी है पूछताछ

  • 13 मई को सीबीआई ने चार आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया. शुभम नासिक से पकड़ा गया.
  • 13 मई की शाम को जयपुर से गिरफ्तार चार आरोपियों को सीबीआई ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया.
  • सीबीआई ने आरोपियों और संदिग्धों से दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और मोबाइल भी जब्त किए.
  • अब आरोपियों से पूछताछ और उपकरणों-दस्तावेजों की जांच में जुटी सीबीआई.
  • 14 मई को सीबीआई की टीम जमवारामगढ़ में आरोपियों के घर पहुंची और तलाशी ली.

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