ETV Bharat / bharat

दिल्ली में प्रवासियों के नाम पर आया FCI का चावल व्यापारियों को बेचा, CBI की FIR में बड़ा खुलासा

नई दिल्लीः केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (NERAMAC) के वरिष्ठ अधिकारियों सहित आठ नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह मामला एक कथित साजिश से जुड़ा है, जिसके तहत व्यापारियों ने एफसीआई के डिपो से चावल उठाया और उसे आगे दूसरे व्यापारियों को बेचकर भारी मुनाफा कमाया. जिससे एफसीआई को भारी नुकसान हुआ.

सीबीआई द्वारा दर्ज की गई FIR के अनुसार, एफसीआई के दिल्ली क्षेत्र ने NERAMAC को कुल 62,000 मीट्रिक टन चावल आवंटित किया था. इसमें से नेरामैक ने 'ओएमएसएस (डी)' योजना के तहत 23,200 रुपये प्रति मीट्रिक टन की रियायती दर पर 50,645 मीट्रिक टन चावल उठाया. जबकि उस समय चावल की मौजूदा आरक्षित कीमत 2,890 रुपये प्रति क्विंटल थी.

10 जुलाई, 2025 की ओएमएसएस(डी) 2025-26 नीति की धारा बी(i)5 और बी(vii) के अनुसार, भारत सरकार का उपक्रम होने के नाते नेरामैक बिना ई-नीलामी के चावल आवंटन के लिए पात्र नहीं था. बिना ई-नीलामी के चावल आवंटन के लिए केवल राज्य सरकारें और राज्य सरकारों के निगम ही पात्र थे. चावल आवंटन के बदले किया गया भुगतान विभिन्न निजी संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था, जो या तो राइस मिलर्स थे या चावल के थोक व्यापारी थे.

एफआईआर के मुताबिक, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह पता चले कि चावल को उसी उद्देश्य के लिए बांटा गया था जिसके लिए वह लिया गया था. इसके अलावा, पुराने स्टॉक को पहले निकालने के लिए 'फीफो' (FIFO - फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट) नियम का भी पालन नहीं किया गया. यदि नेरामैक द्वारा रियायती दर पर उठाए गए इस चावल को 28,900 रुपये प्रति मीट्रिक टन की आरक्षित कीमत पर नीलामी में बेचा जाता, तो एफसीआई को 28.87 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई होती.

एफआईआर में कहा गया है कि गुवाहाटी स्थित नेरामैक के अधिकारी ने 7 जनवरी, 2026 को दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री से ओएमएसएस(डी) 2025-26 के तहत "ई-नीलामी में शामिल हुए बिना चावल की बिक्री" श्रेणी के अंतर्गत प्रति सप्ताह 31,000 मीट्रिक टन चावल आवंटित करने का अनुरोध किया था. इसका उद्देश्य दिल्ली में रहने वाले आम लोगों, दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिक वर्ग, प्रवासी कामगारों और राशन कार्ड न होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से बाहर छूटे लोगों को किफायती दरों पर चावल उपलब्ध कराना था.

इसके बाद, नेरामैक ने उपभोक्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों जैसे कि निजी खुदरा विक्रेताओं, थोक व्यापारियों और एनजीओ (NGOs) को कृषि उत्पाद वितरित करने के लिए 25 मार्च, 2026 को असम और कोलकाता की तीन संस्थाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए तीन अलग-अलग समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए थे.

एफआईआर में आगे कहा गया- "इन समझौतों की न तो नेरामैक के कानूनी सलाहकार से जांच कराई गई और न ही इन्हें नोटरी कराने के लिए पीएंडए विभाग को भेजा गया. इन समझौतों में लिखा गया उद्देश्य, नेरामैक द्वारा 7 जनवरी, 2026 को दिल्ली सरकार को भेजे गए प्रस्तावों में बताए गए उद्देश्य से बिल्कुल अलग था. यह आरोप है कि नेरामैक ने समझौतों में झूठा उल्लेख किया था कि उसे ओएमएसएस(डी) नीति के तहत चावल खरीदने और बांटने के लिए अधिकृत किया गया है, जबकि एफसीआई द्वारा उसे ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया था."