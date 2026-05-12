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NEET UG 2026 निरस्त, अब CBI करेगी मामले की जांच, गेस पेपर से सवाल आने का हुआ था खुलासा

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने कहा था कि एक गेस पेपर के 410 सवालों में से 120 सवाल परीक्षा में आने के बाद जांच शुरू की गई है. हालांकि, अभी इस संबंध में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. गेस पेपर के नाम पर अभ्यर्थियों के साथ चीटिंग हुई या किसी ओर तरीके से गड़बड़ी की गई है तो उसकी जांच जारी है. बताया जा रहा है कि NEET UG 2026 को लेकर चल रही गड़बड़ियों की खबरों को लेकर जांच एजेंसियों की ओर से सीकर और जयपुर से कई लोगों को हिरासत में लेने की जानकारी मिली है. हालांकि, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

जयपुर : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक की खबरों के बीच NEET UG 2026 को निरस्त करने की घोषणा कर दी है. इस मामले में पेपर लीक संबंधी शिकायतों की अब सीबीआई जांच करेगी. हालांकि, राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) की जांच में एक गेस पेपर में से कई सवाल परीक्षा में आने की बात सामने आई है. इधर, जांच एजेंसियों की ओर से इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेने की जानकारी सामने आ रही है. हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. बताया जा रहा है कि एसओजी की टीम सीकर सहित अन्य स्थानों पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है.

बताया जा रहा है कि गेस पेपर और इसके बदले रकम के लेन-देन के बारे में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस पूरे मामले को लेकर 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने की सूचना है. हालांकि, फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. इधर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज एक बयान जारी कर 3 मई को हुई NEET UG को निरस्त करने की घोषणा की है. इसी बयान में यह भी कहा गया है कि गड़बड़ियों के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी. दोबारा परीक्षा की तिथि बाद में अलग से घोषित की जाएगी. इस मामले को लेकर NTA ने हेल्पलाइन जारी की है, जिसका फोन नंबर 011-40759000 व 011-69227700 है और ईमेल आईडी neet-ug@nta.ac.in है.

मंत्री किरोड़ी लाल का बयान : NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने पर राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार की संवेदनशीलता है कि जब यह बात सामने आई कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और 320 में से 120 सवाल असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं, तो सरकार ने तुरंत परीक्षा रद्द कर दी. साथ ही CBI जांच के आदेश दे दिए. जो कोई भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह केरल का हो या सीकर का, अब कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा. विपक्ष की ओर से दिए जा रहे बयानों के संबंध में, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार इस मामले को दबाना चाहती है, तथ्य खुद अपनी कहानी बयां करते हैं. CBI जांच तुरंत शुरू की गई, बिना किसी देरी के परीक्षा रद्द कर दी गई. और दोबारा परीक्षा के संबंध में बहुत जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है.