पंजाब में परविंदर झोटा मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम मानसा पहुंची
केंद्रीय गृह मंत्री शाह के आश्वासन के चंद घंटों के भीतर पंजाब के चर्चित एंटीड्रग्स एक्टिविस्ट मर्डर केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी.
Published : October 21, 2026 at 11:09 AM IST
मानसा: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों की एक टीम बुधवार को एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा मर्डर केस की जांच करने पंजाब के मानसा जिला पहुंची. यह तब हुआ जब एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसा में झोटा के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया था कि सीबीआई इस केस की पूरी जांच करेगी.
इससे पहले पंजाब सरकार ने परिवार की सीबीआई जांच की मांग मान ली थी. सीबीआई टीम हर एंगल से केस की जांच कर रही है, लेकिन अधिकारियों ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया है. मानसा पुलिस के डीएसपी पुष्पिंदर सिंह ने कहा, 'सीबीआई टीम मर्डर की जांच करने के लिए मानसा पहुंच गई है. सीबीआई टीम से बात करने के बाद यह केस उन्हें सौंप दिया जाएगा.'
एंटी-ड्रग्स एक्टिविस्ट मोहनजीत सिंह शेरोन ने कहा कि परिवार और स्थानीय लोगों ने झोटा मर्डर केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है और इसी को देखते हुए सीबीआई टीम मानसा पहुंची है. उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि परिवार को इंसाफ मिलेगा.'
झोटा जो ड्रग्स की गैर-कानूनी बिक्री के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे. उन्हें मानसा के एक मार्केट में एक मेडिकल स्टोर के अंदर दिनदहाड़े गोली मार दी गई. पुलिस ने कहा कि मेडिकल स्टोर के मालिक अश्विनी कुमार ने दुकान पर ड्रग्स की कथित बिक्री को लेकर हुए झगड़े के बाद झोटा पर गोली चलाई थी. यह घटना झोटा के लाइव फेसबुक सेशन में रिकॉर्ड हो गई और इससे राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया.
गौरतलब है कि मानसा जिले में बठिंडा रोड पर स्थित एक मेडिकल स्टोर पर एंटी-ड्रग्स एक्टिविस्ट झोटा ने आरोप लगाया था कि वहां नशीले कैप्सूल बेचे जा रहे हैं. घटना के समय वह मेडिकल स्टोर पर वीडियो भी बना रहे थे. तभी बहस के दौरान मेडिकल स्टोर मालिक ने गोलियां दाग दी.
झोटा इलाके में नशा विरोधी अभियान में काफी सक्रिय थे. वह एंटी-ड्रग गतिविधियों पर नजर रखते थे. उन्होंने एक 'एंटी-ड्रग टास्क फोर्स' बनाई और खुद कथित ड्रग तस्करों को पकड़कर पुलिस को सौंप देते थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी, बुजुर्ग माता-पिता और दो बच्चे हैं.
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