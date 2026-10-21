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पंजाब में परविंदर झोटा मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई की टीम मानसा पहुंची

पंजाब में परविंदर झोटा मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई टीम मानसा पहुंची ( ETV Bharat )

मानसा: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों की एक टीम बुधवार को एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा मर्डर केस की जांच करने पंजाब के मानसा जिला पहुंची. यह तब हुआ जब एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसा में झोटा के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया था कि सीबीआई इस केस की पूरी जांच करेगी.

इससे पहले पंजाब सरकार ने परिवार की सीबीआई जांच की मांग मान ली थी. सीबीआई टीम हर एंगल से केस की जांच कर रही है, लेकिन अधिकारियों ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया है. मानसा पुलिस के डीएसपी पुष्पिंदर सिंह ने कहा, 'सीबीआई टीम मर्डर की जांच करने के लिए मानसा पहुंच गई है. सीबीआई टीम से बात करने के बाद यह केस उन्हें सौंप दिया जाएगा.'