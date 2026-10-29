सीबीआई की टीम पहुंची रानीपुर कोतवाली, उर्मिला सनावर प्रकरण के दस्तावेज खंगाले
हरिद्वार जिला कारागार में बंद अभिनेत्री उर्मिला सनावर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. जांच के लिए सीबीआई टीम हरिद्वार पहुंची.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 7:29 AM IST
हरिद्वार (उत्तराखंड): अंकिता भंडारी प्रकरण की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम बुधवार को हरिद्वार पहुंची. इस दौरान टीम ने रानीपुर कोतवाली पहुंच कर अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़े केसों के दस्तावेजों का अवलोकन किया और मामले से संबंधित जानकारियां जुटाईं. करीब दो घंटे तक कोतवाली में दस्तावेजों की जांच के बाद टीम वापस रवाना हो गई.
बता दें कि 24 अक्टूबर को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी ने उर्मिला सनावर के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद अगले ही दिन रानीपुर कोतवाली पुलिस ने उर्मिला को सहारनपुर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया और हरिद्वार कोर्ट में पेश कर दिया था. कोर्ट ने उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. वहीं अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच भी चल रही है.
बुधवार को सीबीआई टीम ने रानीपुर कोतवाली पहुंचकर उर्मिला सनावर प्रकरण से जुड़े मुकदमे के अभिलेखों की पड़ताल की. इस दौरान उर्मिला के खिलाफ कोतवाली में दर्ज मुकदमे के विवेचना अधिकारी से भी जानकारी जुटाई गई. सीबीआई ने मामले से संबंधित दस्तावेजों को देखा गया और आवश्यक जानकारियां एकत्रित की. वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में लगातार चर्चाएं हो रही हैं. हत्याकांड को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार अंकिता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रही है. हत्याकांड में उर्मिला सनावर का सीबीआई को नार्को टेस्ट करना है.
नार्को टेस्ट से पहले रानीपुर पुलिस के उर्मिला को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था. फिलहाल उर्मिला रोशनाबाद जेल में बंद है. उर्मिला ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है, जिस पर 29 अक्टूबर यानि आज सुनवाई होनी है. ऐसे में सीबीआई टीम के हरिद्वार पहुंचने और उर्मिला सनावर प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की जांच किए जाने को अहम माना जा रहा है. हालांकि सीबीआई की तरफ से इस कार्रवाई के उद्देश्य और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है. वहीं रानीपुर कोतवाली प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने सीबीआई टीम के बुधवार को कोतवाली पहुंचने और जांच करने की पुष्टि की है.
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