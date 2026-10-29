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सीबीआई की टीम पहुंची रानीपुर कोतवाली, उर्मिला सनावर प्रकरण के दस्तावेज खंगाले

सांकेतिक तस्वीर ( Photo-IANS )

हरिद्वार (उत्तराखंड): अंकिता भंडारी प्रकरण की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम बुधवार को हरिद्वार पहुंची. इस दौरान टीम ने रानीपुर कोतवाली पहुंच कर अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़े केसों के दस्तावेजों का अवलोकन किया और मामले से संबंधित जानकारियां जुटाईं. करीब दो घंटे तक कोतवाली में दस्तावेजों की जांच के बाद टीम वापस रवाना हो गई.

बता दें कि 24 अक्टूबर को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी ने उर्मिला सनावर के खिलाफ रानीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद अगले ही दिन रानीपुर कोतवाली पुलिस ने उर्मिला को सहारनपुर स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया और हरिद्वार कोर्ट में पेश कर दिया था. कोर्ट ने उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. वहीं अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच भी चल रही है.