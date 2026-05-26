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ट्विशा शर्मा डेथ केस में CBI की एंट्री, पति और सास के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

एफआईआर में शादी के दिन 2 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज लेने का आरोप. पति और सास के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.

CBI REGISTER FIR TWISHA SHARMA CASE
ट्विशा शर्मा डेथ केस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 9:25 AM IST

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Updated : May 26, 2026 at 10:16 AM IST

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भोपाल: चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया है. सीबीआई ने भोपाल के कटारा हिल्स थाने में पहले से दर्ज केस को रीरजिस्टर किया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में डीएसपी निशु कुशवाहा को जांच अधिकारी (IO) बनाया गया है. एफआईआर में शादी के दिन एक्स्ट्रा 2 लाख रुपये की दहेज का जिक्र होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है.

जांच एजेंसी ने इन धाराओं में दर्ज किया केस

सीबीआई ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. साथ ही दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई हैं. 25 मई 2026 की रात सीबीआई ने एफआईआर नंबर RC0522026S0004 दर्ज किया.

CBI REGISTER FIR TWISHA SHARMA CASE
एफआईआर कॉपी (ETV Bharat)

सीबीआई की टीम भोपाल पहुंची

सीबीआई की टीम सोमवार को ही भोपाल पहुंच चुकी है, बताया जा रहा है टीम स्थानीय पुलिस से सभी दस्तावेज और सबूतों को अपने कब्जे में लेकर केस की नई दिशा से जांच करेगी. आज से जांच तेज हो सकती है.

CBI REGISTER FIR TWISHA SHARMA CASE
एफआईआर कॉपी (ETV Bharat)

12 मई को ससुराल में मिला था ट्विशा का शव

मॉडल ट्विशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. उसका शव उसके ससुराल में पाया गया था. पहले पोस्टमार्टम में मौत का प्रारंभिक कारण खुदखुशी बताया गया था. परिजनों ने मृतका के पति समर्थ और उसकी मां पूर्व जज गिरिबाला पर ट्विशा को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया कि उनकी मौत फांसी लगाने से हुई. हालांकि शरीर पर चोट के निशान भी मिले, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए.

3 घंटे चला ट्विशा के शव का सेकंड पोस्टमार्टम

ट्विशा शर्मा के शव का करीब तीन घंटे तक सेकंड पोस्टमार्टम चला. परिजन की मांग पर दिल्ली एम्स की डॉक्टरों की टीम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेकंड पोस्टमार्टम किया. एम्स दिल्ली से आई मेडिकल विशेषज्ञों की टीम पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद जरूरी साक्ष्य अपने साथ लेकर वापस रवाना हो गई. इसके बाद ट्वीशा शर्मा का शव परिजनों को सौंपा गया. अस्पताल परिसर में भी मातम पसरा रहा और हर आंख नम दिखाई दी. एक हंसती-मुस्कुराती बेटी की विदाई ने पूरे शहर को गमगीन कर दिया.

Last Updated : May 26, 2026 at 10:16 AM IST

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