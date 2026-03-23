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एंजेल चकमा हत्याकांड के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में अड़चन, CBI ने भेजी तीन आपत्तियां, जानें सवाल

देहरादून: त्रिपुरा के 24 वर्षीय एमबीए छात्र एंजेल चकमा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी की नेपाल में तलाशी के लिए शुरू की गई ब्लू कॉर्नर नोटिस प्रक्रिया पर सीबीआई ने तीन आपत्तियां भेजी हैं. इनमें आरोपी की व्यक्तिगत अपराधिक भूमिका के बारे में 1200 से 1500 शब्दों में डिटेल मांगी गई है.

एंजेल चकमा हत्याकांड में सीबीआई ने भेजी तीन आपत्ति: दूसरी पंजीकरण दर्ज और तीसरी घटना के समय आदि से जुड़ी जानकारी तलब की गई है. वहीं दून पुलिस अब सीबीआई के सवालों के जवाब तैयार कर रही है. उम्मीद है कि जल्द ही भारतपोल पोर्टल पर जवाब अपलोड किए जाएंगे. जवाब अपलोड होते ही फिर एंजेल चकमा हत्याकांड के मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी की गिरफ्तारी के लिए आगे कार्रवाई शुरू हो पाएगी.

9 दिसंबर 2025 को हुआ था एंजेल चकमा पर हमला: बता दें कि नौ दिसंबर 2025 को देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र में दो पक्षों में विवाद हो गया था. इस दौरान छात्र एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल चकमा पर दूसरे पक्ष के छह लोगों ने हमला कर दिया था. इसमें एंजेल को गंभीर चोटें आईं थीं. इसके बाद उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने जांच के बाद एंजेल की गर्दन के पास गंभीर चोट लगने की पुष्टि की थी.

26 दिसंबर को इलाज के दौरान हुई थी एंजेल चकमा की मौत: पुलिस ने इस मामले में पहले हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. उसके बाद 26 दिसंबर को एंजेल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. इस पर पुलिस ने धाराओं को हत्या में मुकदमा दर्ज किया था. इससे पहले घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने इस मामले में दो नाबालिग समेत पांच आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन हत्याकांड का मुख्य आरोपी यज्ञ राज अवस्थी पुलिस को चकमा देकर नेपाल भाग गया था.