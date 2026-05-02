UAE से भगोड़े कमलेश पारेख का प्रत्यर्पण, बैंक फ्रॉड केस में CBI को बड़ी सफलता
सीबीआई ने वांटेड कमलेश पारेख को यूएई से भारत लाने में कामयाबी हासिल की है.
Published : May 2, 2026 at 1:06 PM IST
नई दिल्ली : सीबीआई (CBI) ने सैकड़ों करोड़ के नुकसान वाले एक बड़े बैंकिंग फ्रॉड केस में वांछित भगोड़ा कमलेश पारेख का यूनाइटेड अरब अमीरात से प्रत्यर्पण सफलतापूर्वक करवा लिया है.
एक आधिकारिक बयान में, एजेंसी ने कहा, “सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) के साथ मिलकर, रेड नोटिस वाले कमलेश पारेख का एक मई 2026 को यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) से भारत में प्रत्यर्पण सफलतापूर्वक करवा लिया है.”
पारेख एक ऐसे मामले में वॉन्टेड थे जिसमें बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां हुई थीं, जिससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के नेतृत्व वाले बैंकों के ग्रुप पर असर पड़ा था. सीबीआई के अनुसार, आरोपी ने दूसरे अन्य प्रमोटर और निदेशक के साथ मिलकर कथित तौर पर यूएई समेत विदेशी कंपनियों और व्यापार का संचालन के नेटवर्क के जरिए बैंक फंड्स को डायवर्ट किया.
CBI coordinates return of wanted fugitive Kamlesh Parekh from UAE: CBI pic.twitter.com/ooRuN77cuU— IANS (@ians_india) May 2, 2026
एजेंसी ने आगे कहा, “आरोपियों ने दूसरे प्रमोटर और निदेशक के साथ मिलकर, विदेशी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए बैंक फंड्स को दूसरी जगह भेजने में मदद की… जिसमें वित्तीय लेनदेन में हेराफेरी और बैंकिंग चैनल्स का गलत इस्तेमाल जैसे फ्रॉड तरीके इस्तेमाल किए गए.”
इंटरपोल रेड नोटिस पर कार्रवाई करते हुए, पारेख को यूएई में ट्रेस किया गया, जहां भारत के अनुरोध पर स्थानीय अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया. कानूनी औपचारिकता पूरी होने और भारतीय एजेंसियों और यूएई अधिकारियों के बीच समन्वय के बाद, उसे भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया गया.
बयान में आगे कहा गया, “भारतीय और यूएई अधिकारियों के बीच कानूनी कार्रवाई और करीबी तालमेल के बाद, इस मामले को भारतीय अधिकारियों को सौंपने का फैसला किया गया.” पारेख 1 मई को दिल्ली पहुंचे और उन्हें सीबीआ की बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच (BSFB), कोलकाता ने हिरासत में ले लिया.
व्यापक प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, एजेंसी ने कहा कि यह इंटरपोल के लिए भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में काम करती है और भारतपोल के माध्यम से समन्वय करती है. इसमें कहा गया है कि हाल के सालों में ऐसे इंटरनेशनल सहयोग से 150 से ज़्यादा वॉन्टेड अपराधी को भारत वापस लाया गया है.
ये भी पढ़ें- 'बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच साठगांठ', सीबीआई ने आठ राज्यों में की छापेमारी