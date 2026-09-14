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बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद दिशा सालियान मर्डर केस में CBI ने दर्ज की FIR, क्या अब खुलेगा मौत का राज?

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज (FIR) की है. बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से मामले की पूरी जांच के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई.

दिशा सालियान 8 जून, 2020 को मृत पाई गई थीं. उसके कुछ दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा में अपने घर पर मृत पाए गए थे. उनकी मौत को पहले एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) के तौर पर दर्ज किया गया था.

इस मामले पर विकास तब हुआ जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और सालियन की मौत के हालात की जांच करने का निर्देश दिया. पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने सालियन के परिवार के आरोपों के बावजूद कि उनकी हत्या हुई थी, सिर्फ एडीआर दर्ज करने पर चिंता जताई थी.

कोर्ट ने यह भी कहा था कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और एडीआर की कॉपी दिशा सालियन के परिवार को उसकी मौत के पांच साल बाद भी नहीं दी गई थीं. कोर्ट के निर्देश के बाद सालियन के पिता सतीश सालियन ने कहा था कि उन्होंने जांच अधिकारियों को अपनी बेटी की मौत के हालात की जानकारी दे दी है और भरोसा जताया है कि कार्रवाई जल्द ही शुरू हो जाएगी.